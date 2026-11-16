Gladys La Bomba Tucumana reveló cómo murió su sobrino Ian, de 12 años: “Todo ocurrió en 24 o 48 horas”
La cantante contó que el niño sufrió una fractura mientras jugaba a la pelota y que luego habría contraído una bacteria. Viajó de urgencia a Tucumán para acompañar a su familia y pidió respeto ante el dolor por la pérdida.
Resumen para apurados
- Gladys La Bomba Tucumana reveló en redes que su sobrino de 12 años murió en Tucumán tras sufrir una fractura y una presunta infección bacteriana fulminante.
- El niño se lesionó un pie jugando descalzo a la pelota y, tras ser atendido en un centro médico, su cuadro se agravó drásticamente en menos de 48 horas.
- La familia de la artista busca esclarecer las circunstancias de la atención médica recibida, mientras atraviesa el duelo y exige respeto ante las críticas.
Gladys La Bomba Tucumana habló sobre la muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años, y contó por primera vez cómo fueron las horas previas al fallecimiento. Según relató la cantante en un video publicado en sus redes sociales, el niño sufrió una lesión mientras jugaba a la pelota con sus primos y, posteriormente, habría presentado una complicación vinculada con una supuesta bacteria.
Conmovida por lo ocurrido, la referente de la movida tropical explicó que la secuencia se desarrolló en un período muy breve. “El asunto es que todo desencadena en una supuesta bacteria, Ian en veinticuatro o cuarenta y ocho horas muere injustamente”, expresó.
La artista viajó de urgencia a Tucumán para acompañar a sus familiares y aseguró que todavía no consigue comprender cómo una lesión que inicialmente no parecía grave terminó con la vida del chico.
Cómo fue el accidente que sufrió Ian, el sobrino de La Bomba Tucumana
De acuerdo con el testimonio de Gladys, Ian estaba jugando descalzo a la pelota con sus primos en el pasillo de la casa de su abuela cuando se golpeó contra un cantero de cemento.
“En vez de pegar una patada a la pelota, le pegó a un cantero de adentro de la casa y se lastimó”, contó la cantante.
El niño sufrió una fractura no expuesta y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Sin embargo, según la reconstrucción que hizo la artista, después de ese episodio habría aparecido una infección que agravó rápidamente su estado.
“Todavía no sabemos realmente cómo puede desencadenar algo así, en que Iancito se vaya y nos deje”, manifestó.
Gladys evitó identificar al establecimiento médico o brindar precisiones sobre un diagnóstico confirmado. También señaló que la familia espera conocer qué sucedió durante la atención del menor y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en su muerte.
“Vamos a ver qué hay que hacer para saber todo realmente lo que pasó”, anticipó.
El dolor de la familia y el recuerdo de Ian en Tucumán
La muerte del niño provocó un profundo impacto en el entorno familiar de la cantante. Gladys mencionó especialmente a Yuli, la madre de Ian, y habló de la dificultad de acompañarla en medio de una pérdida que describió como irreparable.
“No hay palabras para el dolor de la pérdida de un hijo para mi sobrina”, expresó.
La artista también recordó los momentos que compartía con Ian durante sus estadías en Tucumán. Según contó, el chico solía visitarla y disfrutar de la pileta de su casa.
“Acá, a este lugar, Ian venía, se metía a la pileta, disfrutaba de todo eso. Vivía prácticamente conmigo y mi sobrina cuando yo estaba acá”, recordó.
En el video, además, explicó que su madre todavía no estaba al tanto del fallecimiento del niño. “Obviamente, mi mamita no sabe nada, porque para qué le diríamos”, señaló.
El primer mensaje público de despedida había sido publicado el 12 de noviembre, cuando la cantante expresó su tristeza por la muerte de su sobrino, aunque todavía no había contado cómo se habían desarrollado los hechos.
El pedido de respeto de Gladys La Bomba Tucumana
Durante su testimonio, la cantante también se refirió a los comentarios que recibió en redes sociales y cuestionó los mensajes ofensivos dirigidos hacia ella y su familia en medio del duelo.
“Somos una familia como cualquier otra que está sufriendo mucho”, afirmó.
Gladys pidió comprensión y respeto por el momento que atraviesan sus familiares y volvió a solicitar oraciones por Ian y por su madre.
La artista también vinculó este nuevo golpe personal con la muerte de su pareja, Luciano Ojeda, quien falleció en mayo de 2025, a los 38 años, después de enfrentar un tumor abdominal.
“Acepto y no reniego de Dios”, expresó al referirse a sus creencias religiosas y a las pérdidas que le tocó atravesar.
Hacia el final del video, insistió en que detrás de su exposición pública hay una familia que atraviesa una situación dolorosa. “Recuerden que somos todos seres humanos. Yo soy también un ser humano, tengo familia”, concluyó.