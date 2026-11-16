Gladys La Bomba Tucumana habló sobre la muerte de su sobrino Ian, de apenas 12 años, y contó por primera vez cómo fueron las horas previas al fallecimiento. Según relató la cantante en un video publicado en sus redes sociales, el niño sufrió una lesión mientras jugaba a la pelota con sus primos y, posteriormente, habría presentado una complicación vinculada con una supuesta bacteria.