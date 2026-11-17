Resumen para apurados
- La EEAOC reportó un régimen dispar de lluvias en Tucumán durante octubre de 2026, con superávit en el pedemonte y déficit en el norte que desafían al sector productivo.
- El análisis de 67 estaciones mostró excesos de hasta 292% en valles y caídas de más del 60% en la llanura norte respecto de los promedios históricos registrados desde 2012.
- Los expertos aconsejan medir la humedad del suelo antes de sembrar en el norte y vigilar el riesgo de hongos por exceso hídrico en las zonas pedemontanas.
Las precipitaciones de octubre de 2026 tuvieron un comportamiento dispar en Tucumán y las zonas de influencia. Mientras que algunos sectores registraron lluvias muy superiores a sus promedios históricos, otros atravesaron un mes con marcados déficits. Así lo señaló un informe agrometeorológico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), que analizó los registros de 67 estaciones meteorológicas.
El relevamiento identificó importantes anomalías pluviométricas positivas en sectores Pedemontanos y de valles, además de la Llanura sur. La Llanura centro presentó valores próximos a los normales, mientras que en la Llanura norte predominaron precipitaciones inferiores a los registros históricos de referencia.
En términos de volumen acumulado, el mayor registro correspondió a la estación Alpachiri, ubicada en el Pedemonte centro, con 168,8 milímetros. Esa cifra representó un 85,1% más que su normal histórica.
Sin embargo, la mayor anomalía porcentual positiva se registró en Pinar de los Ciervos, en los Valles de altura. Allí se acumularon 55 milímetros frente a un promedio histórico de 14 milímetros, lo que significó un incremento del 292,9%.
En el extremo opuesto, los déficits más pronunciados se localizaron en la Llanura oriental y norte. Los registros más bajos, en relación con sus respectivas normales, correspondieron a El Charco, con una anomalía negativa del 67,5%; San Agustín - Monte Redondo, con un 66,7%; y La Ramada, con un 58,1%.
Los contrastes entre las regiones
El análisis territorial mostró un gradiente de precipitaciones de oeste a este. Las franjas occidentales presentaron valores superiores a los normales, encabezadas por los Valles de altura y el Pedemonte centro. A continuación se ubicaron los Valles intermontanos, el Pedemonte sur, la Llanura sur y el Pedemonte norte.
Por su parte, la llanura centro se mantuvo en condiciones de virtual neutralidad, mientras que la Llanura norte registró una condición deficitaria.
El informe también comparó las precipitaciones de octubre con la evolución histórica del período 2012-2025. En esa serie se identificaron picos de lluvias en 2018, cuando se superaron los 150 milímetros en el Pedemonte y la Llanura sur, y en 2024. En contraste, 2022 fue uno de los años con menores registros, con marcas inferiores a 20 milímetros en casi toda la red provincial.
En octubre de 2026, la Llanura norte registró una anomalía negativa del 22,9% respecto de su normal pluviométrica. Sin embargo, su acumulado medio de 39,9 milímetros superó los valores observados en algunos de los años más secos del período 2012-2025.
La frecuencia de las lluvias
Otro aspecto evaluado fue la relación entre las precipitaciones acumuladas, la cantidad de días con lluvia y los máximos diarios. Para el conjunto de las 67 estaciones, la frecuencia de días con precipitaciones presentó una asociación positiva con el acumulado mensual, con un coeficiente de determinación (R²) de 0,49.
En tanto, la relación entre la precipitación máxima en 24 horas y el acumulado mensual fue más elevada, con un R² de 0,74.
En sectores pedemontanos se registraron hasta 23 días con lluvia. En el caso de Alpachiri, pese a haber alcanzado el mayor volumen mensual, el máximo diario fue de 27,4 milímetros, lo que indica que el acumulado se distribuyó progresivamente a lo largo del mes.
A partir de estos resultados, la Eeaoc señaló que las lluvias en el Pedemonte podrían favorecer la reposición de agua en el suelo, aunque recomendó consultar el balance hídrico diario para seguir la evolución de la disponibilidad de agua útil.
Para la Llanura norte, donde las precipitaciones estuvieron por debajo de los valores normales, aconsejó evaluar la humedad del perfil del suelo antes de realizar las labores de siembra y mantener prácticas de conservación de agua, especialmente mediante la cobertura del suelo y el manejo de los rastrojos.
Finalmente, debido a la elevada frecuencia de días con precipitaciones, el organismo recomendó verificar las condiciones de escurrimiento en lotes con pendiente y realizar un seguimiento del estado sanitario de los cultivos, ya que la persistencia de condiciones húmedas puede favorecer el desarrollo de enfermedades asociadas a patógenos fúngicos.