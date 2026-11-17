El informe también comparó las precipitaciones de octubre con la evolución histórica del período 2012-2025. En esa serie se identificaron picos de lluvias en 2018, cuando se superaron los 150 milímetros en el Pedemonte y la Llanura sur, y en 2024. En contraste, 2022 fue uno de los años con menores registros, con marcas inferiores a 20 milímetros en casi toda la red provincial.