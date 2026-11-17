Además, señaló que otra característica para identificar a los ejemplares de mayor riesgo está en la punta de la cola. "Los que son peligrosos tienen dos aguijones, uno muy chiquito y otro más largo", precisó. Sin embargo, aclaró que esa particularidad puede resultar difícil de observar a simple vista, por lo que recomendó prestar atención principalmente a las pinzas.