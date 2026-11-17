Con las lluvias y el calor, aumentan los alacranes en Tucumán: qué advierten los especialistas y cuáles son los más peligrosos
Resumen para apurados
- Especialistas del Conicet advirtieron en Tucumán sobre el aumento de alacranes peligrosos debido a las altas temperaturas y lluvias que favorecen su reproducción.
- Los ejemplares ingresan por desagües y escombros; los más riesgosos, como el Tityus carrilloi, se identifican por sus pinzas delgadas y doble aguijón en la cola.
- Instan a extremar la limpieza en los hogares y acudir urgente a centros de salud ante una picadura para aplicar el antiveneno adecuado a tiempo.
Las altas temperaturas y las lluvias de esta época del año favorecen la aparición de alacranes en distintos sectores de Tucumán. Su presencia en las viviendas genera preocupación, especialmente por la existencia de especies cuya picadura puede representar un riesgo para la salud. Frente a este escenario, conocer cómo reconocerlos y qué precauciones adoptar resulta fundamental.
En diálogo con LA GACETA, Duniesky Ríos, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Conicet y especialista de la Fundación Miguel Lillo, explicó que no todos los escorpiones son peligrosos, aunque existen ejemplares que requieren especial atención.
"Lo más fácil para reconocer las especies peligrosas son las pinzas. La mayoría de los alacranes que tienen pinzas finitas son peligrosos, mientras que los que tienen pinzas más robustas pertenecen a otro grupo", detalló el investigador.
Además, señaló que otra característica para identificar a los ejemplares de mayor riesgo está en la punta de la cola. "Los que son peligrosos tienen dos aguijones, uno muy chiquito y otro más largo", precisó. Sin embargo, aclaró que esa particularidad puede resultar difícil de observar a simple vista, por lo que recomendó prestar atención principalmente a las pinzas.
Qué alacranes pueden encontrarse en Tucumán
Ríos explicó que en la provincia existen distintas especies de escorpiones y que no todas representan el mismo peligro. Entre las que requieren atención mencionó ejemplares del género Tityus, incluido el Tityus carrilloi, al que identificó como uno de los que mayores problemas puede ocasionar a la población.
En este sentido, advirtió que el color no es un indicador suficiente para determinar si un alacrán es venenoso. Aunque algunas especies presentan marcas características en el dorso que permiten diferenciarlas, el aspecto general o la tonalidad no deben utilizarse como único criterio de identificación.
También desmintió algunas creencias populares sobre estos animales. "Son organismos solitarios, no andan en manadas", explicó. Además, indicó que la hembra dispersa a sus crías después de que nacen.
Por qué aparecen más alacranes en las casas
El especialista señaló que el calor y las lluvias generan condiciones favorables para que estos animales aumenten su actividad y se desplacen en busca de alimento y pareja.
"Con el calor y la lluvia hay mucha humedad y los ejemplares salen. Principalmente van en busca de alimento. Además, en esta época comienza su período de reproducción", explicó.
En cuanto a los lugares donde pueden aparecer, Ríos recomendó prestar especial atención a los desagües, las rejillas y los resumideros, ya que suelen ser vías de ingreso a las viviendas. También pueden refugiarse debajo de escombros, piedras y otros elementos acumulados en patios y alrededores.
Por eso, insistió en la importancia de mantener limpios los espacios, evitar la acumulación de materiales y colocar protección en las rejillas para impedir que ingresen desde las cloacas.
Qué hacer si encontrás un alacrán en tu casa
Ante la aparición de un ejemplar, Ríos recomendó evitar manipularlo directamente, especialmente si no se cuenta con experiencia.
"Si no estás práctico para hacerlo, no lo hagas. La idea es que la gente que no está acostumbrada no lo manipule y lo coloque en un frasco", aconsejó.
Según explicó, una alternativa es utilizar un recipiente de vidrio y cubrirlo con un papel o una tapa para conservar al animal sin exponerse a una picadura. Luego, puede ser trasladado a la Fundación Miguel Lillo o al Instituto de Medicina Tropical (UNT-Conicet), conocido como Instituto Miguel Lillo en la entrevista, o al centro de referencia correspondiente para su identificación.
El investigador destacó que conservar los ejemplares también contribuye al trabajo científico y sanitario, ya que permite determinar qué especie está presente y aportar información para la producción del antídoto.
Qué hacer ante una picadura de alacrán en Tucumán
Si una persona sufre una picadura, la recomendación es buscar atención médica de inmediato, sin esperar a que aparezcan síntomas. Si es posible, se aconseja conservar el ejemplar para que los especialistas puedan identificarlo.
Ríos explicó que conocer la especie involucrada permite orientar adecuadamente la evaluación médica y determinar si corresponde administrar el antiveneno.
En la entrevista también se recordaron los centros de salud de referencia en la provincia:
Niños y adolescentes de hasta 14 años: hospitales del Niño Jesús, Avellaneda, Eva Perón y Regional de Concepción.
Adultos: hospitales Padilla y Regional de Concepción.
En el sur tucumano, el Hospital de Concepción es el centro de referencia mencionado para la atención de estos casos.
La prevención dentro del hogar también incluye revisar el calzado antes de colocárselo, controlar los sectores oscuros y húmedos y mantener tapadas las rejillas y los resumideros cuando no están en uso.
El especialista insistió en que la limpieza y la prevención son las principales herramientas para reducir el riesgo de encuentros con estos animales, especialmente durante los meses de mayor temperatura y humedad.