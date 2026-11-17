La angustia de Lourdes Fernández en Tribunales y el respaldo de su madre

Acompañada por su madre, Mabel López, la cantante llegó a las 9:00 a la sede judicial de la calle Lavalle en medio de una intensa expectativa periodística. Antes de ingresar al tribunal, Fernández expresó su estado anímico ante las cámaras de televisión y ratificó su postura frente a los jueces: “Estoy bastante mal, es una tristeza gigante. Voy a decir la verdad, lo que ha pasado. Yo no soy querellante”, manifestó visiblemente conmovida, al tiempo que agradeció el respaldo de su público antes de ingresar a la sala.