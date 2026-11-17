Lowrdez de Bandana declaró durante dos horas en el juicio contra su expareja: qué dijo
La integrante de Bandana prestó declaración testimonial durante casi dos horas ante el Tribunal Oral N.º 11 porteño en el debate contra Leandro García Gómez, quien arriesga una condena de hasta 15 años de prisión.
Resumen para apurados
- Lourdes Fernández declaró este martes en tribunales porteños en el juicio oral contra su expareja, imputado por violencia de género y privación ilegítima de la libertad.
- La causa avanzó de oficio tras peritajes de la OVD y un rescate en Palermo en 2025, donde hallaron a la cantante sedada y al acusado oculto en el placard de la vivienda.
- El acusado arriesga una condena de hasta 15 años de cárcel, en un proceso clave sobre los mecanismos de intervención judicial de oficio para proteger a víctimas de violencia.
Lourdes "Lowrdez" Fernández declaró este martes durante aproximadamente dos horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio oral contra su expareja, Leandro García Gómez.
El acusado permanece detenido en la cárcel de Ezeiza e imputado por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas agravadas por el vínculo, en un proceso penal que contempla condenas de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.
La audiencia evidenció la particularidad del expediente: el juzgamiento avanza de oficio pese a que la cantante no radicó una denuncia penal directa ni se constituyó como querellante en la causa.
La angustia de Lourdes Fernández en Tribunales y el respaldo de su madre
Acompañada por su madre, Mabel López, la cantante llegó a las 9:00 a la sede judicial de la calle Lavalle en medio de una intensa expectativa periodística. Antes de ingresar al tribunal, Fernández expresó su estado anímico ante las cámaras de televisión y ratificó su postura frente a los jueces: “Estoy bastante mal, es una tristeza gigante. Voy a decir la verdad, lo que ha pasado. Yo no soy querellante”, manifestó visiblemente conmovida, al tiempo que agradeció el respaldo de su público antes de ingresar a la sala.
ðASÃ INGRESABA LOURDES PARA DECLARAR EN EL JUICIO CONTRA SU EX: "ESTOY MUY TRISTE" @alexcaniza @PamelaDav @AmericaTV https://t.co/sVcyyrtrhS— Desayuno Americano (@desayunook) November 17, 2026
Por su parte, Mabel López, quien aguardó en los pasillos al no poder ingresar al recinto por figurar como testigo testimonial, remarcó la importancia de dejar las actuaciones en manos de los magistrados. En declaraciones a los medios, la mujer manifestó su deseo respecto del futuro procesal del imputado: “Espero que se aleje, que lo tengan alejado para que Lourdes pueda recomponerse y darse cuenta de todo lo que pasó”, afirmó.
Por qué la Justicia juzga a Leandro García Gómez sin denuncia formal
La causa iniciada contra García Gómez puso en debate los mecanismos de intervención estatal en cuadros severos de violencia doméstica. Pese a que ni la víctima ni su entorno promovieron la querella privada, la Cámara del Crimen respaldó la acusación penal basándose en los informes técnicos de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia.
Los peritajes de la OVD determinaron que la cantante atravesaba un “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data” y registraba una “percepción subjetiva de riesgo deficitaria”. Según los especialistas judiciales, la naturalización de las agresiones vulnera temporariamente la capacidad de autoprotección de las víctimas, razón por la cual la acción pública penal no quedó supeditada a la voluntad de la artista. En tanto, durante la apertura del debate oral, el acusado hizo uso de su derecho procesal a negarse a declarar.
El operativo de rescate en Palermo que derivó en la detención en Ezeiza
Los hechos sometidos a juicio oral se remontan a la noche del 23 de octubre de 2025 en un departamento del barrio porteño de Palermo. La intervención de la Policía de la Ciudad se produjo luego de que Mabel López alertara a las autoridades tras pasar varios días sin lograr comunicarse con su hija.
Al ingresar al inmueble tras habilitarse la orden judicial, los efectivos hallaron a la vocalista sentada en la cama matrimonial con evidentes signos de somnolencia, adormecida mediante somníferos y en situación de extrema vulnerabilidad. Durante el procedimiento, los agentes aprehendieron a García Gómez, quien permanecía oculto dentro de un armario de la vivienda, disponiendo su posterior traslado en prisión preventiva al penal de Ezeiza.