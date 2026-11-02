Seguridad

La expareja de Lowrdez de Bandana será juzgada por violencia de género, amenazas y privación de la libertad

La Justicia porteña llevará al banquillo a Leandro Esteban García Gómez por siete delitos cometidos contra la ex-Bandana y sus amigas.

Lourdes Fernández junto a Leandro Esteban García Gómez, acusado por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas en un contexto de violencia de género
Lourdes Fernández junto a Leandro Esteban García Gómez, acusado por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas en un contexto de violencia de género FOTO: redes sociales
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia porteña juzgará a Leandro García Gómez por violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra su expareja, Lowrdez de Bandana, tras reiteradas agresiones.
  • La fiscalía impulsó la causa de oficio sin denuncia de la cantante, respaldada por partes médicos del Hospital Fernández, llamadas al 911 y testimonios de allegados.
  • El debate oral marca un precedente procesal clave en violencia de género y el imputado enfrenta hasta 28 años de prisión efectiva bajo la figura de concurso real de delitos.
Resumen generado con IA

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará a Leandro Esteban García Gómez por múltiples episodios de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas cometidos contra su expareja, la cantante Lourdes Fernández, e integrantes de su entorno afectivo. 

Video: así pudo saber la Policía dónde estaba Lowrdez de Bandana

Video: así pudo saber la Policía dónde estaba Lowrdez de Bandana

El debate oral marca un hito procesal y judicial inédito: la fiscalía decidió sostener la acusación e impulsar el juicio 100% de oficio, a pesar de que la exintegrante del grupo Bandana nunca realizó la denuncia formal ni se constituyó como querellante en la causa.

Para el Ministerio Público Fiscal, la reticencia o inacción penal de la víctima no constituye un indicador de inexistencia de los delitos. Según el requerimiento presentado por la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, la resistencia de la artista a accionar penalmente responde de manera directa al sostenido contexto de manipulación emocional, hostigamiento, control y sometimiento violento al que estuvo expuesta durante la relación de pareja.

Una escala penal para García Gómez de 2 a 28 años por la acumulación de delitos

El imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 4 de noviembre de 2025, tras ser procesado por la Justicia. La elevación a juicio fue dispuesta en diciembre por el juez Diego Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13. 

García Gómez llega al banquillo acusado por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, dos hechos de privación ilegítima de la libertad y tres hechos de amenazas coactivas. Dos de los episodios de amenazas tuvieron como destinatarias a amigas de la artista que intentaron intervenir en su auxilio.

En términos procesales, la fiscalía encuadró las imputaciones bajo la figura jurídica de concurso real, lo que determina que los delitos se computan de forma independiente y sus penas se acumulan. Por este motivo, la escala penal a la que se enfrenta el acusado parte de un mínimo de 2 años y alcanza un máximo en expectativa de 28 años de prisión. Mientras que los registros judiciales de la elevación fijaban la asignación de fechas para febrero, el entorno familiar y lo cronistas presentes en la sede tribunalicia confirmaron el inicio inminente de las audiencias las próximas horas.

El momento de la detención de Leandro Esteban García Gómez El momento de la detención de Leandro Esteban García Gómez FOTO: web

Las pruebas independientes de Lowrdez que sostienen la acusación de la fiscalía

Al no contar con la denuncia ni la querella formal de la artista, la investigación judicial debió estructurarse a partir de evidencias periciales, documentales y testimoniales independientes. La acusación se apoya en los partes médicos elaborados por el Hospital Fernández, lugar al que la cantante fue trasladada tras ser rescatada en octubre de 2025 con excoriaciones y equimosis en las piernas y pies.

Además, el expediente judicial reconstruyó las agresiones físicas y los encierros ocurridos en el departamento del imputado, situado en el barrio porteño de Palermo. Entre los elementos probatorios reunidos figuran registros de llamadas de emergencia al 911 efectuadas por vecinos, actuaciones de la Policía de la Ciudad, el análisis de mensajes de WhatsApp y los testimonios brindados por familiares y amigas de la víctima.

El testimonio de la madre de Lowrdez y el proceso de recuperación de la cantante

Mabel, la madre de la ex Bandana, se apersonó en la sede de los tribunales para interiorizarse sobre el desarrollo del proceso y confirmar su participación como testigo en el debate oral. En declaraciones de prensa, explicó que su hija decidió no accionar penalmente en su momento para evitar perjudicar el proceso de revinculación que el acusado mantenía con sus hijas de una relación previa. "Lourdes es muy generosa", señaló al fundamentar la postura adoptada por la cantante.

La madre remarcó que la resolución de la situación en octubre de 2025 fue posible gracias a un trabajo en conjunto entre la red familiar, la contención de sus amigas y compañeras de banda (como Lissa Vera y Valeria Gastaldi) y la visibilización del caso en los medios de comunicación. 

“No quiso grabar con nosotras”: Lowrdez de Bandana apuntó contra Emilia Mernes

“No quiso grabar con nosotras”: Lowrdez de Bandana apuntó contra Emilia Mernes

Además, indicó que Lourdes se encuentra actualmente bajo tratamiento terapéutico y enfocada en su actividad musical. Mabel concluyó afirmando que no siente odio ni busca venganza, pero ratificó la importancia de que el agresor permanezca separado de su hija.


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México
1

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
2

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
3

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Cristina Kirchner calificó de corrupta a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027
4

Cristina Kirchner calificó de "corrupta" a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán
5

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

Ranking notas premium
La política, en “off”; la muerte, en dosis
1

La política, en “off”; la muerte, en dosis

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
2

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones
3

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos
5

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos

Más Noticias
Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Quién es Jorge Taiana, la pareja de Claudia Villafañe que mantiene un perfil bajo y evita la exposición pública

Alerta por tormentas en el norte argentino: qué días lloverá y cuándo volverá el sol

Alerta por tormentas en el norte argentino: qué días lloverá y cuándo volverá el sol

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en el mes de noviembre, según Ludovica Squirru

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

Hay alerta amarilla por tormentas severas y posible caída de granizo en nueve provincias: cuáles serán las más afectadas

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

El menú de la boda de Lali y Pedro, bien nacional y popular: asado, milanesas y una torta de nueve pisos

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en San Telmo: la primera foto de los novios y el estricto operativo de seguridad

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Comentarios