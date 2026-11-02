La expareja de Lowrdez de Bandana será juzgada por violencia de género, amenazas y privación de la libertad

Resumen para apurados
- La Justicia porteña juzgará a Leandro García Gómez por violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra su expareja, Lowrdez de Bandana, tras reiteradas agresiones.
- La fiscalía impulsó la causa de oficio sin denuncia de la cantante, respaldada por partes médicos del Hospital Fernández, llamadas al 911 y testimonios de allegados.
- El debate oral marca un precedente procesal clave en violencia de género y el imputado enfrenta hasta 28 años de prisión efectiva bajo la figura de concurso real de delitos.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará a Leandro Esteban García Gómez por múltiples episodios de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas cometidos contra su expareja, la cantante Lourdes Fernández, e integrantes de su entorno afectivo.
El debate oral marca un hito procesal y judicial inédito: la fiscalía decidió sostener la acusación e impulsar el juicio 100% de oficio, a pesar de que la exintegrante del grupo Bandana nunca realizó la denuncia formal ni se constituyó como querellante en la causa.
Para el Ministerio Público Fiscal, la reticencia o inacción penal de la víctima no constituye un indicador de inexistencia de los delitos. Según el requerimiento presentado por la fiscal Silvana Russi, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, la resistencia de la artista a accionar penalmente responde de manera directa al sostenido contexto de manipulación emocional, hostigamiento, control y sometimiento violento al que estuvo expuesta durante la relación de pareja.
Una escala penal para García Gómez de 2 a 28 años por la acumulación de delitos
El imputado se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 4 de noviembre de 2025, tras ser procesado por la Justicia. La elevación a juicio fue dispuesta en diciembre por el juez Diego Slupski, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13.
García Gómez llega al banquillo acusado por dos hechos de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género, dos hechos de privación ilegítima de la libertad y tres hechos de amenazas coactivas. Dos de los episodios de amenazas tuvieron como destinatarias a amigas de la artista que intentaron intervenir en su auxilio.
En términos procesales, la fiscalía encuadró las imputaciones bajo la figura jurídica de concurso real, lo que determina que los delitos se computan de forma independiente y sus penas se acumulan. Por este motivo, la escala penal a la que se enfrenta el acusado parte de un mínimo de 2 años y alcanza un máximo en expectativa de 28 años de prisión. Mientras que los registros judiciales de la elevación fijaban la asignación de fechas para febrero, el entorno familiar y lo cronistas presentes en la sede tribunalicia confirmaron el inicio inminente de las audiencias las próximas horas.
Las pruebas independientes de Lowrdez que sostienen la acusación de la fiscalía
Al no contar con la denuncia ni la querella formal de la artista, la investigación judicial debió estructurarse a partir de evidencias periciales, documentales y testimoniales independientes. La acusación se apoya en los partes médicos elaborados por el Hospital Fernández, lugar al que la cantante fue trasladada tras ser rescatada en octubre de 2025 con excoriaciones y equimosis en las piernas y pies.
Además, el expediente judicial reconstruyó las agresiones físicas y los encierros ocurridos en el departamento del imputado, situado en el barrio porteño de Palermo. Entre los elementos probatorios reunidos figuran registros de llamadas de emergencia al 911 efectuadas por vecinos, actuaciones de la Policía de la Ciudad, el análisis de mensajes de WhatsApp y los testimonios brindados por familiares y amigas de la víctima.
El testimonio de la madre de Lowrdez y el proceso de recuperación de la cantante
Mabel, la madre de la ex Bandana, se apersonó en la sede de los tribunales para interiorizarse sobre el desarrollo del proceso y confirmar su participación como testigo en el debate oral. En declaraciones de prensa, explicó que su hija decidió no accionar penalmente en su momento para evitar perjudicar el proceso de revinculación que el acusado mantenía con sus hijas de una relación previa. "Lourdes es muy generosa", señaló al fundamentar la postura adoptada por la cantante.
La madre remarcó que la resolución de la situación en octubre de 2025 fue posible gracias a un trabajo en conjunto entre la red familiar, la contención de sus amigas y compañeras de banda (como Lissa Vera y Valeria Gastaldi) y la visibilización del caso en los medios de comunicación.
Además, indicó que Lourdes se encuentra actualmente bajo tratamiento terapéutico y enfocada en su actividad musical. Mabel concluyó afirmando que no siente odio ni busca venganza, pero ratificó la importancia de que el agresor permanezca separado de su hija.