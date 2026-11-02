La expareja de Lowrdez de Bandana será juzgada por violencia de género, amenazas y privación de la libertad

En términos procesales, la fiscalía encuadró las imputaciones bajo la figura jurídica de concurso real, lo que determina que los delitos se computan de forma independiente y sus penas se acumulan. Por este motivo, la escala penal a la que se enfrenta el acusado parte de un mínimo de 2 años y alcanza un máximo en expectativa de 28 años de prisión. Mientras que los registros judiciales de la elevación fijaban la asignación de fechas para febrero, el entorno familiar y lo cronistas presentes en la sede tribunalicia confirmaron el inicio inminente de las audiencias las próximas horas.