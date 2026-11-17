Romano insiste por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner

El dirigente peronista Luis Romano, quien es congresal nacional del Partido Justicialista, insistió con la liberación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las vísperas del 17 de noviembre. “Con la mística del Día de la Militancia, como congresal nacional del Partido Justicialista y a la luz de los nuevos elementos de prueba aportados por la defensa de Cristina Fernández, queda a todas luces evidente que la sentencia que la condenó es una sentencia irrita y por lo tanto exigimos que así sea declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó en un comunicado.