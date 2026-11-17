Resumen para apurados
- En Tucumán, el dirigente Luis Romano pidió anular la condena a Cristina Kirchner por el Día de la Militancia, entre inauguraciones de Jaldo y narcotest de funcionarios.
- Romano cuestionó la sentencia de Vialidad contra Kirchner, al tiempo que Jaldo habilitó mejoras viales en Acheral y Ferrazzano se sumó al debate de controles en Yerba Buena.
- Los hechos reflejan las tensiones internas en el peronismo y el inicio de posicionamientos electorales tanto a nivel provincial como municipal de cara a los comicios locales.
Romano insiste por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner
El dirigente peronista Luis Romano, quien es congresal nacional del Partido Justicialista, insistió con la liberación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las vísperas del 17 de noviembre. “Con la mística del Día de la Militancia, como congresal nacional del Partido Justicialista y a la luz de los nuevos elementos de prueba aportados por la defensa de Cristina Fernández, queda a todas luces evidente que la sentencia que la condenó es una sentencia irrita y por lo tanto exigimos que así sea declarada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresó en un comunicado.
“Instamos a los compañeros militantes a reclamar a las autoridades del PJ en todo el país a la apertura de las sedes partidarias con motivo de analizar y debatir acciones tendientes a garantizar la pronta liberación de la presidenta de nuestro partido en defensa de la democracia y la transparencia del poder judicial en Argentina”, agregó.
Cristina Fernández de Kirchner se encuentra con prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, debido a una sentencia firme en la causa Vialidad. Fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por irregularidades en la concesión de obras viales en Santa Cruz durante sus gobiernos (2007-2015). El Tribunal Oral Federal N° 2 le impuso una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Jaldo, en Acheral: “Hoy cortamos cinta, no hemos venido a prometer”
El gobernador Osvaldo Jaldo visitó la comuna de Acheral (Monteros), donde dejó inauguradas obras de infraestructura vial, alumbrado público y espacio recreativo. Son 4.000 metros cuadrados de pavimento articulado, además de la reinauguración de la plaza Atahualpa Yupanqui, con juegos infantiles nuevos, caminerías, bancos e iluminación. En el acceso sur, a su vez, se habilitaron 500 metros de pavimento de hormigón y alumbrado público nuevo en avenida Roca. Mientras que se pusieron en funcionamiento tres kilómetros de alumbrado LED sobre la ruta provincial 307, en la jurisdicción de Acheral. La obra se complementa con cuatro kilómetros más de iluminación en Santa Lucía.
“Hoy cortamos cinta, no hemos venido a prometer. A pesar de la crisis, venimos haciendo obras de infraestructura”, destacó Jaldo junto al comisionado comunal Wilians Ezequiel Trejo. Y continuó: “Gobernamos para los dos millones de tucumanos, sin distinción de bandería política, porque cuando inauguramos una obra no le preguntamos quién vive al frente ni de qué partido político es”.
El mandatario recordó que en tres años de gobierno se dejó a la ruta 307 como una de las mejores rutas de los valles. “Vamos a seguir trabajando por un Tucumán mejor y por llegar a ese interior profundo que son las 93 comunas rurales, a las que les estamos haciendo una inversión nunca vista en la historia de la provincia”, concluyó.
Un funcionario provincial compartió el resultado de su narcotest
El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, compartió ayer públicamente el resultado de un narcotest al que se sometió semanas atrás en un desafío que realizó a candidatos a intendentes de Yerba Buena. “Fue negativo. Aclaro que el mío fue voluntario, a diferencia de los funcionarios municipales para quienes es obligatorio”, expuso el funcionario provincial. En la imagen que adjuntó se aprecia que el test de narcóticos fue realizado en el Laboratorio de Salud Pública y que da negativo para cocaína, metanfetaminas, anfetaminas, barbitúricos, marihuana, opiáceos y éxtasis, entre otros.
Ferrazzano, que tendría aspiraciones de pelear la intendencia yerbabuenense de la mano del peronismo, concurrió al hospital Néstor Kirchner semanas atrás para someterse voluntariamente al chequeo. Coincide con la entrada en vigencia en Yerba Buena de una ordenanza para que los funcionarios municipales se sometan a controles de narcóticos. “Apoyo estas medidas, que deben aplicarse con igualdad ante la ley, transparencia y respeto por las garantías individuales”, dijo. A su vez, desafió a Pablo Macchiarola, al diputado Mariano Campero y Agustín "Ayo" Delacroix (candidato de LLA) a mostrar sus resultados. El intendente mostró ayer en vivo, por LG PLAY, que el suyo dio negativo.
Una diputada tucumana estuvo en Catamarca por obras en la ruta 38
La diputada Elia Fernández de Mansilla, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, participó del inicio de una obra muy importante para nuestra región: la recuperación de la ruta nacional 38, que une Tucumán con Catamarca. “El gobernador Raúl Jalil tomó una decisión valiente y necesaria: avanzar con esta obra que corresponde al Gobierno nacional y que, lamentablemente, sigue sin respuesta mientras nuestras rutas nacionales se deterioran día a día”, expuso.
La funcionaria tucumana mencionó que la 38 es una vía clave para la integración de las provincias, para el comercio, el turismo y la seguridad de todos los que transitan por ella. “Agradecemos este gesto de responsabilidad y de poner a la gente primero. Es necesario que la Nación también asuma su compromiso con las rutas que nos conectan”, cargó Fernández. Además, agradeció al intendente de la localidad catamarqueña de Merced, Eduardo Menecier, por la invitación.
Homenaje por el Día del Militante
El movimiento Convergencia de Peronista realizó este martes 17 un homenaje por la lucha de varias generaciones en pos del retorno del General Perón a la Patria. La convocatoria se llevó a cabo en el monumento a Juan Domingo Perón, en el parque 9 de Julio.