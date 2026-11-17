Resumen para apurados
- Especialistas advierten que prejuicios y mitos hacen que el 40% de los hombres demore los controles prostáticos, postergando diagnósticos de una enfermedad curable a tiempo.
- Creencias como asociar el chequeo al tacto rectal o esperar síntomas demoran consultas que hoy inician con un simple análisis de sangre y métodos no invasivos.
- Desarmar estos mitos resulta clave para iniciar controles a los 50 años: detectado a tiempo, el cáncer de próstata alcanza una tasa de curación superior al 90%.
El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres, pero todavía existen creencias y prejuicios que hacen que muchos posterguen los controles médicos. El pudor, el miedo al diagnóstico y la idea de que solo hay que consultar cuando aparecen molestias forman parte de una serie de mitos que pueden tener consecuencias en la detección de la enfermedad.
Según un informe, alrededor del 40% de los hombres demora sus controles prostáticos, aun cuando la primera evaluación puede comenzar con un simple análisis de sangre. El dato preocupa especialmente porque casi la mitad de los casos se diagnostica cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.
La detección temprana, en cambio, cambia considerablemente el pronóstico: las posibilidades de curación superan el 90% cuando el cáncer se identifica en sus primeras etapas.
Frente a este escenario, los especialistas identificaron cinco mitos frecuentes sobre el cáncer de próstata que es importante desarmar.
Los cinco mitos sobre el cáncer de próstata
1. Si no tengo síntomas, no necesito consultar
Es una de las creencias más extendidas y también una de las más peligrosas. En sus etapas iniciales, el cáncer de próstata generalmente no provoca síntomas. Las dificultades urinarias o los dolores óseos pueden aparecer cuando la enfermedad ya avanzó.
Por eso, los especialistas insisten en que no hay que esperar a sentir molestias para acudir al urólogo. La consulta preventiva es importante incluso cuando el hombre se encuentra bien.
2. El control de próstata siempre implica un tacto rectal
El temor a este procedimiento sigue siendo una de las principales razones por las que muchos hombres evitan la consulta. Sin embargo, el control puede comenzar con un análisis de sangre que mide el antígeno prostático específico (PSA).
A partir de los resultados y de los antecedentes del paciente, el urólogo determina si es necesario realizar un tacto rectal o solicitar otros estudios. También existen herramientas como la resonancia magnética multiparamétrica, que permite evaluar la próstata con mayor precisión y orientar la necesidad de una biopsia.
3. Es una enfermedad que afecta solamente a los hombres mayores
Si bien el riesgo aumenta con la edad y una gran proporción de los diagnósticos se produce después de los 70 años, el cáncer de próstata no es exclusivo de la tercera edad.
La recomendación general es comenzar a conversar sobre los controles a partir de los 50 años. En hombres con antecedentes familiares directos, como un padre o un hermano que haya tenido la enfermedad, la evaluación puede adelantarse a los 40 o 45 años, según el criterio médico.
4. Tener cáncer de próstata significa perder la vida sexual
El miedo a las posibles consecuencias de los tratamientos también puede llevar a postergar los estudios. Sin embargo, un diagnóstico no significa necesariamente que el paciente deba someterse a una intervención inmediata.
Algunos tumores crecen lentamente y pueden manejarse mediante vigilancia activa, con controles periódicos. Además, cuando la enfermedad se detecta temprano, existen más alternativas terapéuticas y mayores posibilidades de preservar la calidad de vida.
5. Si el resultado del control es normal, no hace falta volver
Los especialistas advierten que un resultado normal no garantiza que no puedan aparecer problemas en el futuro. Por eso, los chequeos deben repetirse periódicamente, con una frecuencia anual o cada dos años, según la edad, los antecedentes y la indicación del urólogo.