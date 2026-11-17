El cáncer de próstata es el más frecuente entre los hombres, pero todavía existen creencias y prejuicios que hacen que muchos posterguen los controles médicos. El pudor, el miedo al diagnóstico y la idea de que solo hay que consultar cuando aparecen molestias forman parte de una serie de mitos que pueden tener consecuencias en la detección de la enfermedad.