El relevamiento también expuso las falencias de las empresas en materia de prevención y acompañamiento. El 81,7% de las organizaciones reconoce que no mide los niveles de estrés de sus equipos, mientras que el 70,2% no cuenta con protocolos para detectar tempranamente problemas de salud mental. A su vez, ante una crisis emocional severa, el 61,7% advierte que la respuesta depende de la sensibilidad individual del jefe o del área de Recursos Humanos, o directamente no existe un procedimiento formalizado.