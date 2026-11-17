Más de la mitad de los trabajadores atravesó estrés, preocupación o agotamiento en empresas en los últimos meses
Según un relevamiento de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, el 53,3% de los encuestados experimentó malestar emocional. Además, más del 80% de las organizaciones no mide el estrés de sus equipos y siete de cada 10 no tienen protocolos de salud mental.
Resumen para apurados
- Una encuesta de Adrha reveló que el 53,3% de los trabajadores argentinos padeció estrés o agotamiento en los últimos meses ante la falta de contención de las empresas.
- El relevamiento expuso que el 81,7% de las firmas no mide el estrés de su personal y siete de cada diez carecen de protocolos para detectar a tiempo problemas de salud mental.
- Especialistas advierten sobre una deuda estructural corporativa y reclaman profesionalizar la contención emocional para superar la brecha entre el discurso y la práctica.
El malestar emocional predomina entre los trabajadores argentinos y las organizaciones muestran importantes dificultades para responder a esa situación. Así lo indica una encuesta de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina (Adrha), cuyos resultados finales fueron presentados en el marco del 22° Congreso Nacional de Recursos Humanos, denominado “Liderando LA RHevolución”.
La investigación reunió más de 500 respuestas y tiene un margen de error de más o menos un 4,3%, con un nivel de confianza del 95%. Entre sus principales resultados, señala que el 53,3% de los participantes sintió predominantemente malestar emocional durante los últimos meses, frente a un 26,8% que manifestó haber experimentado bienestar. El 19,9% restante afirmó haber atravesado un equilibrio entre ambos estados.
El relevamiento también expuso las falencias de las empresas en materia de prevención y acompañamiento. El 81,7% de las organizaciones reconoce que no mide los niveles de estrés de sus equipos, mientras que el 70,2% no cuenta con protocolos para detectar tempranamente problemas de salud mental. A su vez, ante una crisis emocional severa, el 61,7% advierte que la respuesta depende de la sensibilidad individual del jefe o del área de Recursos Humanos, o directamente no existe un procedimiento formalizado.
Los discursos de las empresas
Otro de los indicadores que surgen del estudio es la distancia entre los discursos institucionales y las prácticas cotidianas. El 81,6% de los encuestados percibe una brecha entre lo que las empresas comunican públicamente sobre el bienestar y lo que efectivamente implementan. Apenas el 4,1% considera que el cuidado de las personas constituye una prioridad clara y alineada con la cultura de su organización.
La prevención del acoso laboral también aparece como una materia pendiente. El 60,7% de los profesionales calificó como inexistentes los talleres de capacitación y prevención en sus lugares de trabajo, mientras que el 38,9% señaló que no hay protocolos claros para actuar ante situaciones de acoso. Además, el 28% sostuvo que la violencia de género fuera del ámbito laboral no es reconocida por la organización como un asunto que forme parte de sus responsabilidades de cuidado.
La edad y el liderazgo
La encuesta identificó diferencias en los niveles de malestar según la edad de los trabajadores. Entre quienes tienen de 20 a 30 años, el indicador alcanza el 38,6%, pero aumenta progresivamente hasta llegar al 59,5% en la franja de 40 a 50 años y al 60,9% entre los 50 y 60 años. En los mayores de 60, en tanto, desciende al 43,2%.
También se observó una marcada división en la percepción sobre el impacto de los jefes directos. El 29% de los participantes afirmó que su superior les genera más malestar que bienestar, mientras que el 26,5% señaló lo contrario. La diferencia de 2,5 puntos porcentuales, inferior al margen de error del estudio, configura un empate técnico.
Al analizar los resultados, el presidente de Adrha, Tomás Gómez Álzaga, sostuvo que el bienestar emocional no puede seguir gestionándose desde la intuición ni limitarse a campañas de comunicación interna. En ese sentido, consideró que la falta de mediciones de estrés y de protocolos de salud mental refleja una deuda estructural de las organizaciones.
Por su parte, Luis Etchenique, coordinador de la comunidad de Diversidad e Inclusión de Adrha y líder del relevamiento junto con los equipos técnicos de la entidad, destacó la importancia de distinguir los resultados concluyentes de aquellos que presentan empates técnicos o experiencias divididas.
Además, señaló que los datos permiten identificar necesidades concretas para orientar las decisiones de las áreas de Recursos Humanos, entre ellas el mayor nivel de malestar registrado en los trabajadores de mediana edad y las dificultades que enfrentan las pymes y las empresas nacionales para implementar protocolos de cuidado.