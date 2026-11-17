Con una de las mejores gastronomías de todo el país, este pequeño destino colonial de Brasil es una gema del estado de Minas Gerais, una locación de gran importancia histórica que se abre con su belleza secreta a los visitantes. Los cerros se pintan hacia el fondo mientras las casas de tejas hacen una hilera de cuadrículas coloridas que inundan la vista. Las puertas de marcos rojos, verde agua y amarillos se instalan sin problemas sobre la vereda que da a la calle próxima como una extensión peatonal que hace a Tiradentes una ciudad sin distinciones, donde todo es caminable y toda su arquitectura abarcable a pie.