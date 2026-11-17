Yanina Latorre cruzó a la China Suárez tras su descargo: "Se hace la Carmelita Descalza"
La conductora analizó en su ciclo de radio los posteos de la actriz contra Wanda Nara, cuestionó su intento de posicionarse como víctima y expuso las contradicciones entre sus dichos en redes sociales y sus antecedentes mediáticos
Resumen para apurados
- Yanina Latorre criticó en radio El Observador a la China Suárez tras su descargo contra Wanda Nara, acusándola de victimizarse y tener una doble moral en sus declaraciones públicas.
- El cruce surgió luego de que Suárez defendiera en redes su trayectoria e insultara a Nara, reviviendo el histórico conflicto mediático y disputas previas con otras exparejas.
- La controversia suma tensión legal ante pedidos judiciales y abre el debate mediático sobre la responsabilidad discursiva y la posible banalización de la violencia de género.
La disputa mediática entre Eugenia "China" Suárez y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras la intervención de Yanina Latorre en su programa radial El Observador. La conductora analizó detalladamente el descargo publicado por la actriz en sus redes sociales y rechazó categóricamente que intente colocarse en el rol de víctima frente a los enfrentamientos del espectáculo.
Durante su editorial, Latorre expuso lo que consideró una abierta contradicción en el discurso de la artista, remarcando que Suárez apela a descalificaciones de fuerte contenido ofensivo al tiempo que denuncia los ataques recibidos por parte de terceros.
El análisis de Latorre se enfocó en desglosar punto por punto las publicaciones realizadas por la actriz durante el fin de semana. En sus historias de Instagram, Suárez había defendido su trayectoria laboral argumentando que trabaja desde pequeña y cuestionó severamente las expresiones injuriosas dirigidas en su contra. Sin embargo, la panelista subrayó que el nivel de la contienda resulta lamentable de ambas partes, señalando que la actriz incurre en el mismo nivel de agresión al calificar a la madre de los hijos de su pareja con insultos explícitos de índole sexual.
En esa misma línea, Latorre recriminó que la intérprete busque proyectar una imagen de inocencia mientras cuestiona la vida privada de otras figuras de la farándula. Al referirse a las críticas formuladas por Suárez respecto de antiguas relaciones con hombres casados (en alusión al vínculo histórico entre Wanda Nara y Diego Maradona), la conductora lanzó una de sus frases más contundentes: "Se hace la Carmelita Descalza". Además, cuestionó la autoridad moral de la actriz para realizar ese tipo de reproches en los medios de comunicación.
ð£ï¸ âLA CHINA NO PARÃ DE COG.. TIPOS CASADOS Y SE HACE LA CARMELITA DESCALZAâ Yanina Latorre cruzÃ³ a la China SuÃ¡rez por sus posteos contra Wanda Nara: âTenes que tener el culo muy limpio para acusar a otra de cogerse tipos casadosâ. ð #Yanina1079 con @yanilatorre, @PiaShaw, @lupeugaldeok, @Gus_Noriega y MartÃn FernÃ¡ndez Cruz ð Seguilo en vivo https://t.co/RaA6zSVgHZ— El Observador 107.9 (@Observador1079) November 16, 2026
Doble moral y violencia: los argumentos de Latorre contra la China Suárez
La conductora también profundizó sobre los antecedentes de agresión verbal que afectaron a la actriz en distintos momentos. Según recordó la panelista, Suárez habría dedicado duras descalificaciones a su expareja Benjamín Vicuña sobre supuestas adicciones, y citó un episodio personal en el que la artista la habría insultado directamente antes de ingresar a un estudio de televisión. Para Latorre, estos episodios demuestran que la actitud confrontativa de la actriz no se limita a responder ataques externos.
Por otro lado, la panelista rebatió la reivindicación profesional que hizo Suárez sobre su participación en el fenómeno teatral de Casi Ángeles. Mientras la actriz sostuvo en sus redes que llenaba el teatro Gran Rex cuando era niña, Latorre remarcó que dicho éxito no constituía un mérito individual. "Los Gran Rex los llenaba Lali, los llenaba Cris Morena. Vos eras parte de un staff", sentenció la conductora, indicando que la convocatoria masiva respondía a la producción general y a la figura central de Lali Espósito.
El impacto judicial del Wandagate
En el plano legal, Latorre manifestó una postura crítica sobre las actuaciones judiciales vinculadas al conflicto. La conductora calificó de polémico el pedido de botón antipánico presentado por la defensa de Suárez y advirtió que la utilización mediática de estos recursos corre el riesgo de "frivolizar la violencia de género". A su criterio, la controversia que involucra a las partes se sostiene como un cruce en redes sociales donde "nadie le tiene miedo a nadie".
Finalmente, la panelista estableció una clara diferencia en la actitud posterior asumida por las dos protagonistas de la contienda. Según Latorre, Wanda Nara tuvo la entereza de reconocer públicamente sus excesos verbales en las grabaciones filtradas, mientras que opinó que Suárez adoptó una postura distante e influenciada por su entorno actual. De este modo, la controversia cerró con un duro cuestionamiento sobre la responsabilidad discursiva de las figuras públicas en el ámbito del espectáculo.