El análisis de Latorre se enfocó en desglosar punto por punto las publicaciones realizadas por la actriz durante el fin de semana. En sus historias de Instagram, Suárez había defendido su trayectoria laboral argumentando que trabaja desde pequeña y cuestionó severamente las expresiones injuriosas dirigidas en su contra. Sin embargo, la panelista subrayó que el nivel de la contienda resulta lamentable de ambas partes, señalando que la actriz incurre en el mismo nivel de agresión al calificar a la madre de los hijos de su pareja con insultos explícitos de índole sexual.