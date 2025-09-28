Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Con el aumento de las temperaturas en Tucumán, crece la preocupación por la aparición de alacranes. En la provincia conviven dos especies de especial riesgo: Tityus carrilloi y Tityus confluens, adaptadas a los ambientes humanos. La bióloga Evelyn Cortez, referente del Programa de Animales Ponzoñosos de la provincia, brindó consejos clave para prevenir picaduras y actuar correctamente en caso de accidente.