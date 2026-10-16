SociedadActualidad

De qué murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de la televisión argentina

Histórico integrante de TN, el periodista trabajó más de 30 años en la señal y sus colegas lo despidieron con profunda emoción.

Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, a los 58 años
Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, a los 58 años Instagram
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El histórico meteorólogo Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años en su casa tras sufrir un paro cardíaco, según confirmaron sus colegas del canal TN.
  • El SAME intentó reanimarlo sin éxito tras un llamado al 911. Confessore contaba con más de tres décadas de trayectoria en la señal de noticias tras su paso por el SMN.
  • Colegas lo despidieron como un mentor pionero que transformó y consolidó la difusión masiva de la meteorología en los canales de noticias de la televisión argentina.
Resumen generado con IA

El meteorólogo Fernando Confessore murió este viernes 16 de octubre a los 58 años. La noticia fue confirmada al aire por Mario Massaccesi, conductor de TN, quien despidió con emoción a su compañero, una de las figuras históricas de la señal de noticias.

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Según las primeras informaciones, Confessore sufrió un paro cardíaco durante la madrugada en su casa. Su esposa llamó al 911 y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al domicilio, donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarle la vida.

Cómo fue el anuncio de la muerte de Fernando Confessore en TN

La noticia se conoció este viernes a las 6.50, cuando Mario Massaccesi interrumpió la rutina informativa para comunicar el fallecimiento de su compañero, quien llevaba más de 30 años en la señal.

“Es la última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore”, expresó el conductor, visiblemente afectado.

Massaccesi explicó que la información había llegado a través de la familia y que, hasta ese momento, habían mantenido la situación en reserva por pedido de la esposa del meteorólogo y por respeto a sus hijas.

Durante su despedida, también recordó el perfil reservado de Confessore fuera de las cámaras y destacó el vínculo que había construido con sus seres queridos a lo largo de los años.

El conductor señaló que el equipo de TN lo despediría a través de su trabajo y evocó las conversaciones y discusiones que compartían, especialmente sobre fútbol. Confessore era hincha de Boca y, según recordó, no ocultaba su carácter ni sus opiniones.

La trayectoria de Fernando Confessore en el periodismo meteorológico

Fernando Confessore desarrolló una extensa carrera en la televisión argentina y se convirtió en una de las caras reconocidas de la información meteorológica.

Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego, en diciembre de 1995, se incorporó a TN, donde permaneció durante más de tres décadas y acompañó a distintas generaciones de televidentes con sus pronósticos del tiempo.

Su presencia sostenida en pantalla lo convirtió en una referencia de la meteorología televisiva. Además de su trabajo frente a las cámaras, dejó una huella entre los profesionales que compartieron con él la cobertura de la información climática.

La despedida de sus compañeros de TN

Tras conocerse la noticia, los periodistas y meteorólogos de la señal expresaron su dolor al aire. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Matías Bertolotti, colega de Confessore, quien destacó su influencia en la profesión.

“Para todos nosotros es un mentor. Él inició esta carrera de meteorología en la televisión de una manera tan masiva, desde la forma en la que lo daba y cómo nos educaba”, expresó.

Sus palabras reflejaron el lugar que ocupaba Confessore entre quienes continuaron su camino en la televisión. A lo largo de su trayectoria, el meteorólogo no solo acercó información sobre el clima al público, sino que también contribuyó a consolidar la presencia de esta especialidad en los canales de noticias.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”
1

La visión del tucumano Wenceslao Posse: “Fundó la primera industria pesada de América del Sur”

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa
2

Sesión legislativa: la “fiduciaria” dejó a la Caja Popular en el centro de la disputa

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes
3

En plena primavera, volvió a nevar en la zona de los Valles Calchaquíes

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse
4

Historia, manjares y vinos: los secretos de El Paraíso, donde el tiempo parece detenerse

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias
5

Unas 1.200 familias fueron evacuadas en Ciudad del Este por las lluvias

Ranking notas premium
El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente
1

El río Salí pasó de ser un balneario en los años 70 a un riesgo ambiental en el presente

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados
2

Detectaron 253 edificios sin final de obra en San Miguel de Tucumán: más del 60% están habitados

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual
3

Por una presentación fuera de término, la Corte rechazó el planteo contra la absolución de dos acusados de abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos
4

La Corte Suprema confirmó la absolución de César Soto por el crimen de Paulina Lebbos

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados
5

La Justicia abrió los biblioratos de la Asociación de Magistrados: qué dicen las facturas y los libros contables revisados

Más Noticias
Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

Murió un reconocido periodista del clima: la emotiva despedida de sus compañeros

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

La grabación que escuchó Tomás Yankelevich y que lo impactó por la agresividad de Darío Giordano

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Tormentas fuertes y posible granizo: ¿qué provincia está bajo alerta este viernes?

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del Roña Castro

Siete matrimonios y 15 hijos: así fue la historia familiar del "Roña" Castro

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Jorge “Roña” Castro murió a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Murió Jorge “Roña” Castro: el desgarrador mensaje de su pareja que conmueve en las redes

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Un viejo tuit de Natacha Jaitt sobre la hermana de Yanina Latorre volvió a viralizarse: qué dice el mensaje

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Valentín Yankelevich reveló cómo es su relación con Darío Giordano y por qué nunca se reconciliaron

Comentarios