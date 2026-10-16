De qué murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de la televisión argentina

Resumen para apurados
- El histórico meteorólogo Fernando Confessore murió este viernes a los 58 años en su casa tras sufrir un paro cardíaco, según confirmaron sus colegas del canal TN.
- El SAME intentó reanimarlo sin éxito tras un llamado al 911. Confessore contaba con más de tres décadas de trayectoria en la señal de noticias tras su paso por el SMN.
- Colegas lo despidieron como un mentor pionero que transformó y consolidó la difusión masiva de la meteorología en los canales de noticias de la televisión argentina.
El meteorólogo Fernando Confessore murió este viernes 16 de octubre a los 58 años. La noticia fue confirmada al aire por Mario Massaccesi, conductor de TN, quien despidió con emoción a su compañero, una de las figuras históricas de la señal de noticias.
Según las primeras informaciones, Confessore sufrió un paro cardíaco durante la madrugada en su casa. Su esposa llamó al 911 y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudió al domicilio, donde le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron salvarle la vida.
Cómo fue el anuncio de la muerte de Fernando Confessore en TN
La noticia se conoció este viernes a las 6.50, cuando Mario Massaccesi interrumpió la rutina informativa para comunicar el fallecimiento de su compañero, quien llevaba más de 30 años en la señal.
“Es la última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore”, expresó el conductor, visiblemente afectado.
Massaccesi explicó que la información había llegado a través de la familia y que, hasta ese momento, habían mantenido la situación en reserva por pedido de la esposa del meteorólogo y por respeto a sus hijas.
Durante su despedida, también recordó el perfil reservado de Confessore fuera de las cámaras y destacó el vínculo que había construido con sus seres queridos a lo largo de los años.
El conductor señaló que el equipo de TN lo despediría a través de su trabajo y evocó las conversaciones y discusiones que compartían, especialmente sobre fútbol. Confessore era hincha de Boca y, según recordó, no ocultaba su carácter ni sus opiniones.
La trayectoria de Fernando Confessore en el periodismo meteorológico
Fernando Confessore desarrolló una extensa carrera en la televisión argentina y se convirtió en una de las caras reconocidas de la información meteorológica.
Entre 1992 y 1994 trabajó en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Luego, en diciembre de 1995, se incorporó a TN, donde permaneció durante más de tres décadas y acompañó a distintas generaciones de televidentes con sus pronósticos del tiempo.
Su presencia sostenida en pantalla lo convirtió en una referencia de la meteorología televisiva. Además de su trabajo frente a las cámaras, dejó una huella entre los profesionales que compartieron con él la cobertura de la información climática.
La despedida de sus compañeros de TN
Tras conocerse la noticia, los periodistas y meteorólogos de la señal expresaron su dolor al aire. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Matías Bertolotti, colega de Confessore, quien destacó su influencia en la profesión.
“Para todos nosotros es un mentor. Él inició esta carrera de meteorología en la televisión de una manera tan masiva, desde la forma en la que lo daba y cómo nos educaba”, expresó.
Sus palabras reflejaron el lugar que ocupaba Confessore entre quienes continuaron su camino en la televisión. A lo largo de su trayectoria, el meteorólogo no solo acercó información sobre el clima al público, sino que también contribuyó a consolidar la presencia de esta especialidad en los canales de noticias.