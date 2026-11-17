En simultáneo, desde la guardia se dio aviso al servicio de emergencias 107 y a la Maternidad para coordinar la derivación. Unos 25 minutos después del llamado, una ambulancia arribó al Centro de Salud junto a un equipo especializado que evaluó al bebé en el lugar y concretó el traslado de ambos hacia el área de Neonatología y Maternidad para continuar con los controles posparto.