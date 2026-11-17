Resumen para apurados
- Sofía Jujuy Jiménez anunció este lunes en Instagram que espera su primer hijo junto a su pareja, el salteño Gustavo Qüerio Hormaechea, celebrando la llegada de su bebé.
- Qüerio Hormaechea mantiene un perfil bajo ajeno al espectáculo: juega al rugby en Jockey Club Salta y dirige una marca de indumentaria urbana.
- La noticia generó una fuerte repercusión mediática, impulsando el interés público sobre la vida del salteño en esta nueva etapa junto a la conductora.
Sofía Jujuy Jiménez anunció este lunes que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo y conductora compartió la noticia en Instagram a través de una serie de fotografías y videos que muestran distintos momentos de los primeros meses de gestación.
“Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo”, escribió al confirmar la noticia. Además, definió el embarazo como “el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo”.
La novedad también despertó el interés por conocer más sobre el hombre que acompaña a la influencer en esta nueva etapa. Se trata de Gustavo Qüerio Hormaechea, un salteño que mantiene un perfil bajo y está alejado del ambiente del espectáculo.
Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, la pareja de Sofía Jujuy
A diferencia de su pareja, que tiene una extensa trayectoria en televisión y en las redes sociales, Qüerio Hormaechea no pertenece al mundo de los medios. Su actividad profesional y sus intereses personales se desarrollan principalmente en otros ámbitos.
En el plano deportivo, juega al rugby en el Jockey Club Salta, una de las instituciones tradicionales de la provincia. Su vínculo con este deporte forma parte de su vida cotidiana y de su conexión con la capital salteña.
Además, tiene una faceta emprendedora: dirige Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana que ofrece prendas de estilo clásico, diseños estampados y distintos accesorios, entre ellos gorras y gorros.
Los viajes, el rugby y su pasión por Boca Juniors
Entre los intereses que comparte en sus redes sociales, los viajes ocupan un lugar destacado. En distintas publicaciones mostró recorridos por destinos internacionales como Bali, Ámsterdam, Tenerife y Londres.
También es hincha de Boca Juniors y suele asistir a partidos en La Bombonera, donde comparte la pasión por el equipo con amigos y familiares.
Aunque su relación con Sofía Jujuy lo acercó al interés público, Gustavo Qüerio Hormaechea conserva un perfil reservado. Ahora, con la llegada de su primer hijo junto a la modelo, su nombre comenzó a despertar una atención renovada.