Sofía Jujuy Jiménez anunció que está embarazada
La modelo e influencer confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un álbum de fotos y videos que muestra el test de embarazo, las primeras ecografías y su pancita. Será madre junto a su pareja, el empresario salteño Gustavo Qüerio Hormaechea.
Resumen para apurados
- Sofía Jujuy Jiménez anunció este lunes en Instagram que espera su primer hijo junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea, para celebrar el inicio de su nueva familia.
- La modelo difundió ecografías y el test positivo. El vínculo con el empresario salteño se conoció a inicios de año y fue afianzado previamente con un casamiento simbólico.
- El nacimiento consolidará el proyecto familiar de la conductora y su pareja, generando gran interés en el ámbito del espectáculo y entre sus miles de seguidores.
Sofía Jujuy Jiménez anunció este lunes que está embarazada y espera su primer hijo junto a su pareja, Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo compartió la noticia en Instagram con una serie de fotografías y videos que recorren distintos momentos de los primeros meses de gestación.
“Soñé tanto con este momento. No puedo creer que está sucediendo”, escribió la conductora al confirmar que será mamá. Además, definió el embarazo como “el regalo de Dios y la noticia más hermosa del mundo”.
Entre las imágenes que publicó aparece sosteniendo el test con el que confirmó la noticia. También compartió el video de su primera ecografía y recordó la emoción que sintió al escuchar los latidos de su bebé. “La primera vez que escuchamos tu corazoncito, mi vida, no me lo olvido más”, expresó.
La modelo también mostró cómo cambió su cuerpo durante el embarazo y contó que cada control médico la ayuda a tomar dimensión de lo que está viviendo. “Es imposible mirarme al espejo y no emocionarme”, escribió junto a una fotografía de su pancita.
La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al contarle a su mamá que será abuela
El anuncio incluyó otro momento especial: la reacción de su madre al enterarse de que será abuela. Según relató la modelo, ya estaba embarazada cuando participó de la caminata a Luján, una experiencia que tuvo un significado especial para ella.
“Fue súper especial, fuimos a agradecerle a la Virgencita”, contó sobre aquella jornada.
También le dedicó un mensaje a su pareja y destacó el proyecto familiar que comenzaron a construir juntos. “Armar una familia con vos, mi amor, fue mi sueño desde el día que te conocí”, escribió.
Quién es Gustavo Qüerio Hormaechea, la pareja de Sofía Jujuy Jiménez
El romance entre Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea se conoció públicamente a comienzos de 2026, cuando la modelo compartió un video del brindis de Año Nuevo en el que apareció junto al empresario.
“Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar”, había escrito entonces al presentar públicamente la relación.
Qüerio Hormaechea es oriundo de Salta y mantiene un perfil alejado de la exposición mediática. Es empresario y está al frente de Conejo Negro, una marca de indumentaria urbana que comercializa ropa y accesorios.
También tiene antecedentes vinculados al deporte: durante varios años jugó al rugby en el Jockey Club de Salta y es hincha de Boca Juniors, una pasión que comparte con la modelo.
A los seis meses de relación, la pareja contó que había protagonizado una ceremonia íntima en una iglesia, una especie de casamiento simbólico que eligieron como expresión de su compromiso.
Ahora, ambos atraviesan una nueva etapa con la llegada de su primer hijo. La noticia fue celebrada por los seguidores de la modelo, que acompañaron el anuncio con mensajes de felicitación en las redes sociales.