Julieta Prandi fue vinculada con un exnovio tras separarse de Emanuel Ortega: quién es el músico

El nombre de Sardelli tiene un antecedente en la historia sentimental de la conductora. Según recordó Méndez, Prandi y el músico habrían mantenido un romance durante el verano de 2019, cuando ella ya estaba separada de Claudio Contardi. Ese vínculo se habría extendido durante algunos meses y terminado en 2020, en coincidencia con el comienzo de la pandemia.