Julieta Prandi fue vinculada con un exnovio tras separarse de Emanuel Ortega: quién es el músico
A pocas semanas de confirmar el final de su relación con Emanuel Ortega, la conductora fue relacionada con Guido Sardelli, integrante de Airbag. Según el periodista Gustavo Méndez, ambos habrían coincidido en un restaurante de la costanera porteña.
Resumen para apurados
- Julieta Prandi fue vinculada con su expareja Guido Sardelli tras ser vistos juntos el jueves en un restaurante porteño, a semanas de separarse de Emanuel Ortega.
- El encuentro en Gardiner revive el romance que tuvieron en 2019. Prandi confirmó hace poco su ruptura irreversible con Ortega, con quien se había casado dos meses antes.
- Sin confirmación oficial de las partes, las versiones reconfiguran la escena del espectáculo sobre un posible regreso sentimental entre la conductora y el músico de Airbag.
La vida sentimental de Julieta Prandi volvió a ocupar el centro de la escena del espectáculo. A menos de un mes de que trascendiera su separación de Emanuel Ortega, comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento de la conductora con un exnovio: Guido Sardelli, uno de los integrantes de la banda Airbag.
La información fue difundida por el periodista Gustavo Méndez durante su participación en el programa A la mañana con Mora, que se emite por El Trece. Según su relato, Prandi y el músico habrían coincidido recientemente en un reconocido restaurante de la costanera de Buenos Aires.
Julieta Prandi y Guido Sardelli: el encuentro que despertó rumores
Méndez describió una situación que habría ocurrido durante la noche del jueves en el restaurante Gardiner. Al referirse a las personas involucradas, dio algunas pistas antes de revelar la identidad del músico: “Mirada va, mirada viene. Ella rubia, post 40, él 30 y pico, mega rockero”.
Más adelante, el periodista identificó al supuesto acompañante como Guido Sardelli, guitarrista y cantante de Airbag. De acuerdo con su versión, ambos habrían sido vistos muy cerca durante el encuentro, lo que reactivó las especulaciones sobre una posible reconciliación.
El nombre de Sardelli tiene un antecedente en la historia sentimental de la conductora. Según recordó Méndez, Prandi y el músico habrían mantenido un romance durante el verano de 2019, cuando ella ya estaba separada de Claudio Contardi. Ese vínculo se habría extendido durante algunos meses y terminado en 2020, en coincidencia con el comienzo de la pandemia.
Por el momento, no hubo una confirmación pública de Prandi ni de Sardelli sobre un eventual regreso de la relación. Por eso, la posibilidad de una reconciliación se mantiene en el terreno de las versiones periodísticas.
Qué pasó entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sorprendió por el momento en que se produjo. La pareja había formalizado su relación con un casamiento celebrado apenas dos meses antes de que trascendiera la ruptura.
La conductora comunicó el final del vínculo a través de sus redes sociales. Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron profundizar públicamente sobre los motivos que llevaron a la separación.
Mientras comenzaron a circular versiones sobre la vida sentimental de Prandi, Emanuel Ortega habría encontrado contención en su entorno familiar. El músico, hijo de Palito Ortega, atraviesa esta nueva etapa acompañado por sus seres queridos, según las versiones difundidas en los programas de espectáculos.
Así, la separación de una de las parejas más conocidas del ambiente artístico argentino sumó un nuevo capítulo. Esta vez, las miradas están puestas en Guido Sardelli y en la posibilidad de que Prandi haya retomado una historia sentimental que parecía haber quedado atrás.