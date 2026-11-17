El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, protagonizó un momento distendido e inusual durante la inauguración oficial de las obras de remodelación en la Quebrada de Zonda, al aceptar el desafío de un grupo de jóvenes y realizar dominadas en las barras de calistenia del nuevo predio. La secuencia, registrada en video por una vecina y difundida rápidamente en redes sociales, ocurrió este viernes por la tarde-noche en el marco de la presentación de los renovados espacios deportivos y recreativos de la zona.