Resumen para apurados
- El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, realizó dominadas este viernes al inaugurar obras deportivas en la Quebrada de Zonda tras ser desafiado por jóvenes.
- Orrego aceptó el reto en el sector de calistenia, se arremangó la camisa y ejecutó los ejercicios con soltura ante vecinos, momento que fue grabado y se volvió viral.
- El video generó amplia repercusión en redes sociales, destacando una imagen distendida del mandatario y visibilizando las nuevas instalaciones recreativas provinciales.
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, protagonizó un momento distendido e inusual durante la inauguración oficial de las obras de remodelación en la Quebrada de Zonda, al aceptar el desafío de un grupo de jóvenes y realizar dominadas en las barras de calistenia del nuevo predio. La secuencia, registrada en video por una vecina y difundida rápidamente en redes sociales, ocurrió este viernes por la tarde-noche en el marco de la presentación de los renovados espacios deportivos y recreativos de la zona.
El reto que se volvió viral en Zonda
El episodio se desencadenó durante la exhibición deportiva organizada para estrenar el sector especializado en calistenia, una disciplina gimnástica centrada en el propio peso corporal que gana adeptos entre los jóvenes. En medio de la demostración de los deportistas locales, los presentes le preguntaron a Orrego si se animaba a probar las instalaciones y ejecutar dominadas.
Sin dudarlo, el mandatario provincial se arremangó la camisa formal con la que asistió al acto institucional y caminó hacia una de las barras metálicas. La escena quedó capturada en un video grabado por la vecina Nadia Soledad Brizuela, en el que se observa el instante en que el gobernador se impulsó de un salto, se sostuvo firmemente con los brazos y comenzó a hacer las dominadas con una técnica que llamó la atención de los propios gimnastas.
"Chad" Porque un grupo de pibes quisieron enseÃ±arle cÃ³mo hacer una dominada al gobernador de San Juan, pero no sabÃan que el tipo estaba todo trabado e hizo 10 al hilo como si nada. https://t.co/IBRAwr0ET8— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 16, 2026
Tras completar la demostración ante la mirada de las familias y autoridades presentes, el mandatario descendió del equipamiento entre risas y felicitaciones de los asistidos, para luego acercarse a saludar a los niños que presenciaban la actividad.