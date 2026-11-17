La primera reunión de Pergolini y Occhiato que cambió todo

Cansado de las opiniones que para él eran desacertadas, Occhiato decidió tomar cartas en el asunto. “En un momento le mandé un mensaje y le pedí si podíamos juntarnos a tomar un café”, contó el conductor de Luzu. “Al toque dije que sí”, aclaró Pergolini, quien mostró una actitud abierta frente a los planteos de su seguidor. Occhiato no olvidó los detalles de la jornada en que se reunió con su ídolo. “Nos juntamos un 28 de diciembre, un día de mucho calor. Me dijiste que era la última reunión del año”, a lo que Pergolini bromeó: “Si alguien me mata, es él”, advirtió entre risas.