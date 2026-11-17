“Me dolía que dijeras esas cosas”: el reclamo de Nico Occhiato a Pergolini en "Otro día perdido" por sus acusaciones contra Luzu TV
El creador de Luzu TV visitó Otro día perdido y recordó el tenso inicio de su relación con su máximo ídolo. Desde la acusación pública de usar "bots" hasta una reunión secreta un 28 de diciembre con computadora en mano para demostrar la verdad: el cruce que terminó en admiración mutua.
Resumen para apurados
- Nicolás Occhiato le reprochó a Mario Pergolini en "Otro día perdido" haber acusado a Luzu TV de usar bots en sus inicios, para aclarar viejas rispideces del medio.
- El conflicto surgió cuando Pergolini cuestionó la audiencia de Luzu TV, motivando un encuentro privado donde Occhiato le mostró las métricas de YouTube para probar su legitimidad.
- El diálogo sella la reconciliación y el respeto mutuo entre el pionero de los medios digitales y el actual referente del streaming, consolidando la validez del nuevo formato.
El sillón de Mario Pergolini se convirtió en un confesionario para Nicolás Occhiato, quien en esta ocasión visitó el programa Otro día perdido en carácter también de referente. Sin embargo, cuando comenzó Luzu TV, su admiración estaba puesta en los grandes referentes de los medios y el streaming, entre ellos, el hombre que ahora lo entrevistaba. En la última edición del talk show, Occhiato rompió el silencio y contó el recibimiento poco caluroso de su ídolo y cómo su primer encuentro estuvo marcado por los roces y el descreimiento.
Nicolás Occhiato fue el último invitado de Mario Pergolini en "Otro día perdido". El dueño de Luzu TV se sentó junto al conductor y, lejos de comenzar hablando de sus proyectos, hizo un pequeño descargo en el que contó al público cómo fue su primer encuentro con el presentador, quien para ese momento era un importante modelo a seguir para el joven empresario. “Para mí Mario es un referente, siempre lo fue”, dijo como introducción el invitado, quien detalló que sus aprendizajes los tomó de Pergolini: “Cuando se armó Luzu me vi todas las entrevistas que hacía, escuchaba lo que decía y tomaba nota”, recordó.
La acusación de Mario Pergolini en los inicios de Nico Occhiato
El conductor de Nadie dice nada relató que pronto Luzu TV comenzó a crecer y los espectadores treparon hasta 20 mil personas. Allí fue que el gran momento llegó: su ídolo había hecho un comentario sobre su trabajo, aunque no fue el esperado. “Al tiempo veo que Mario habló de nosotros y dijo: ‘La mitad son bots’”, explicó Nico, luego de que Pergolini le hiciera una aclaración: “No todos, la mitad”, señaló con picardía el conductor.
A aquellos dichos les sucedieron las preguntas, a lo que Nico prefirió no responder ya que no podía contradecir a su ídolo. “Me callo la boca. No me voy a pelear con Pergolini. Para mí es un honor que hable de mí, que diga lo que diga”, señaló. Pero el silencio se volvió complicado a medida que el conductor ratificaba su sentencia. “Nosotros crecemos un poco más y él insiste con lo mismo”, aseveró.
La primera reunión de Pergolini y Occhiato que cambió todo
Cansado de las opiniones que para él eran desacertadas, Occhiato decidió tomar cartas en el asunto. “En un momento le mandé un mensaje y le pedí si podíamos juntarnos a tomar un café”, contó el conductor de Luzu. “Al toque dije que sí”, aclaró Pergolini, quien mostró una actitud abierta frente a los planteos de su seguidor. Occhiato no olvidó los detalles de la jornada en que se reunió con su ídolo. “Nos juntamos un 28 de diciembre, un día de mucho calor. Me dijiste que era la última reunión del año”, a lo que Pergolini bromeó: “Si alguien me mata, es él”, advirtió entre risas.
Decidido a desmentir la acusación, Occhiato trasladó todas las pruebas. “Fui a tu oficina con mi mochila y mi compu y, antes de arrancar, te mostré mi YouTube Studio para que veas que no eran cuentas falsas”, recordó el conductor de Luzu TV. A pesar de la insistencia, la indignación fue más grande cuando recibió la respuesta del presentador. “Lo agarré, lo miré y eran todos bots. Le dije: ‘Nico, esto son todos bots, cuentas truchas’”, le advirtió.
De la tensión entre conductores al reconocimiento mutuo
Entre risas, Pergolini comentó con ironía la reacción de su seguidor. “¡Me rompió la oficina! ¡Me dijo que me iba a hundir!”. “¡Eso es mentira!”, se defendió Occhiato. Con un tono más serio, recordó: “Yo le dije a Mario que lo admiraba y que me dolía que estuviera diciendo esas cosas porque había mucho laburo atrás. Hablamos dos horas, un montón de cosas, y quedó todo bien”.
“Para mí sos un referente, de verdad. Es un honor estar acá. Es algo que siempre se dice, pero vos la viste diez años antes”, cerró Occhiato.