El "albañil cumbiero" que conquistó las redes: lo echaron del trabajo tras ir a un programa de streaming y hoy da shows en vivo

El amargo del despido luego de asistir a los primeros shows

Sin embargo, el vertiginoso ascenso digital tuvo un costo inmediato en su rutina cotidiana. Al regresar de la experiencia en la capital, el joven —que está en pareja y es padre de tres nenas— se enteró de que había sido despedido de la empresa constructora por faltar a sus puestos. La noticia generó un inmediato repudio mediático y el propio Nicolás Occhiato decidió reinvitarlo a Luzu TV para darle un empujón crucial a su incipiente carrera solista. En esa segunda aparición, además de interpretar "No sé" de Ke Personajes, el conductor difundió al aire su número telefónico de contacto para contrataciones en vivo, abriéndole de forma directa la puerta del circuito comercial.