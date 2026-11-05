Ronnie Wood en la Argentina: zapada con Pergolini, recuerdos con Maradona y el elogio a "el mejor público del mundo"

El legendario guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, volvió a la Argentina para brindar una serie de presentaciones musicales y dejó su huella en la televisión nacional durante una entrevista conducida por Mario Pergolini. En el marco del programa Otro Día Perdido (Eltrece), el músico británico repasó su especial vínculo afectivo con el país, definió a los espectadores locales como "el mejor público del mundo" y sorprendió al revelar detalles de las noches de festejo que compartió en el pasado con Diego Armando Maradona.