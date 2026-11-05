Ronnie Wood en la Argentina: zapada con Pergolini, recuerdos con Maradona y el elogio a "el mejor público del mundo"
En su regreso a Buenos Aires para dar una serie de shows solistas, el guitarrista de The Rolling Stones visitó el programa Otro Día Perdido, donde interpretó acordes con la armónica heredada de su padre, tocó la guitarra con el clásico cántico futbolero y reveló cómo se entendía con el Diez sin hablar el mismo idioma.
Resumen para apurados
- Ronnie Wood visitó a Mario Pergolini en Buenos Aires durante su gira solista en el país, donde elogió a los fans argentinos y recordó anécdotas con Diego Maradona.
- En la entrevista, el guitarrista improvisó con armónica y guitarra, y relató cómo se comunicaba con Maradona mediante melodías y silbidos sin hablar el mismo idioma.
- Wood celebró su alta médica tras superar dos cánceres y explicó que encara proyectos individuales debido a la pausa en los tours de The Rolling Stones.
El legendario guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, volvió a la Argentina para brindar una serie de presentaciones musicales y dejó su huella en la televisión nacional durante una entrevista conducida por Mario Pergolini. En el marco del programa Otro Día Perdido (Eltrece), el músico británico repasó su especial vínculo afectivo con el país, definió a los espectadores locales como "el mejor público del mundo" y sorprendió al revelar detalles de las noches de festejo que compartió en el pasado con Diego Armando Maradona.
La música como lenguaje para superar la barrera del idioma entre Wood y Maradona
Durante la conversación en el estudio, Wood rememoró con tono afectuoso las jornadas de camaradería que vivió junto al ídolo del fútbol mundial, a quien conoció por intermedio de un amigo en común llamado Hansi. Entre risas y ante la proyección de una fotografía de ambos que motivó los aplausos del público, el guitarrista explicó que se llamaban de manera cariñosa "Diego" y "Ronald", y admitió que tras aquellas extensas reuniones solían olvidar los pormenores de lo acontecido por la intensidad del festejo.
Consultado por Pergolini sobre cómo lograban entenderse dado que Maradona no hablaba inglés, el integrante de los Stones remarcó que la sintonía entre ambos prescindía de las palabras. Wood silbó una melodía ante las cámaras para ilustrar que la comunicación fluía exclusivamente a través del lenguaje musical y del tarareo compartido, una dinámica que les permitió construir un puente de amistad sin necesidad de traductores.
La improvisación del cántico "olé, olé, olé" en vivo por Pergolini y Ronnie Wood
El paso del guitarrista por el ciclo televisivo no se limitó al intercambio verbal, sino que incluyó dos momentos musicales improvisados que encendieron al estudio. Apenas ubicado en el sillón del set, Wood extrajo una armónica de su bolsillo y comenzó a soplar los primeros acordes. Al ser indagado sobre si solía llevar ese instrumento consigo habitualmente, el británico explicó que mantiene una costumbre heredada de su padre, quien también conservaba siempre una armónica guardada en el saco.
Segundos más tarde, respondiendo a una solicitud de la integrante del programa Evelyn Botto, el músico tomó una de las guitarras del estudio para acompañar a la banda residente Niño Monja. Sin ensayar previamente, Wood marcó el ritmo en las cuerdas para interpretar la melodía del emblemático cántico "olé, olé, olé", el cual fue coreado de inmediato por los fanáticos presentes en la grabación.
Además de rememorar su relación con Maradona, el artista dedicó palabras de elogio a Lionel Messi. Pese a no conocerlo personalmente, Wood afirmó que admira profundamente al capitán argentino porque disfruta ver actuar a "un verdadero artista" y destacó que existe un respeto profesional mutuo, añadiendo que sigue habitualmente los partidos de fútbol debido al tiempo que pasa en su residencia de Barcelona.
La superación personal de Ronnie Wood
La visita sirvió también para que el músico se refiriera a su presente de salud y a su carrera profesional. Wood destacó que lleva 16 años sin consumir adicciones y confirmó que hace dos meses recibió el alta médica definitiva tras haber superado dos diagnósticos de cáncer (uno pulmonar en 2017 y otro de células pequeñas en 2020).
En cuanto a los Rolling Stones, reveló que aunque lanzó junto a la banda el disco Foreign Tongues en 2026 y mantiene reuniones frecuentes con Mick Jagger, la gira del grupo está detenida por la reticencia de Keith Richards a salir de tour, motivo por el cual decidió armar su propio show solista para mantenerse activo en los escenarios.