Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó que el signo del Chancho logrará un repunte económico a fines de noviembre en Argentina, impulsado por un favorable cambio energético astral.
- El mes inició con trabas e incertidumbre por tensiones astrológicas, pero la segunda mitad de noviembre comenzó a disipar obstáculos y generar soluciones materiales.
- La astróloga aconsejó evitar gastos impulsivos y prevé que este alivio monetario traerá estabilidad emocional para cerrar el período con las cuentas y vínculos en orden.
Noviembre propone renovados augurios para los signos que en este último tiempo debieron atravesar períodos difíciles. Aquellos animales del horóscopo oriental que se encontraban en una encrucijada podrán avizorar un cambio de panorama marcado por una flamante huella energética que trae el mes en curso. Por este tiempo, un signo del zodíaco chino encontrará salida a las complicaciones económicas y saldrá beneficiado en materia financiera.
De acuerdo con las predicciones de la reconocida astróloga Ludovica Squirru en su libro Horóscopo Chino 2026, el protagonista de este repunte será el Chancho. Si bien el mes comenzó bajo una fuerte tensión producto del cruce entre su propia energía y la del año del Caballo de Fuego, lo que trajo demoras, cambios de planes y cierta incertidumbre, la segunda mitad de noviembre marca un punto de inflexión definitivo.
Para los nacidos bajo este signo, los obstáculos que durante las primeras semanas parecían difíciles de sortear comenzarán a disiparse, abriendo paso a soluciones concretas. Lejos de quedar atrapados en la frustración inicial, quienes están regidos por este representante del zodíaco oriental verán cómo las situaciones que antes jugaban en contra empiezan a transformarse en verdaderas oportunidades de crecimiento.
El repunte económico y la calma en los vínculos del Chancho
En el plano estrictamente financiero, Squirru anticipa una notable recuperación hacia los últimos días del mes. Las complicaciones en el bolsillo que venían generando preocupación comenzarán a ceder, dando lugar a una etapa de mayor alivio y estabilidad material. No obstante, la especialista advierte que será fundamental mantener la cautela: el consejo clave es evitar decisiones impulsivas y analizar con detenimiento cada propuesta antes de comprometer recursos.
El cambio de aire no se limitará únicamente a las finanzas, sino que también impactará de lleno en el plano afectivo. Hacia el cierre de noviembre, el Chancho logrará recuperar la confianza en su entorno y encontrará una mayor serenidad en sus relaciones personales. De este modo, si logra sostener la paciencia y no adelantarse a los acontecimientos, este signo despedirá el mes con las cuentas más ordenadas y un panorama mucho más alentador.