El cambio de aire no se limitará únicamente a las finanzas, sino que también impactará de lleno en el plano afectivo. Hacia el cierre de noviembre, el Chancho logrará recuperar la confianza en su entorno y encontrará una mayor serenidad en sus relaciones personales. De este modo, si logra sostener la paciencia y no adelantarse a los acontecimientos, este signo despedirá el mes con las cuentas más ordenadas y un panorama mucho más alentador.