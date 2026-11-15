Horóscopo chino de noviembre 2026: los signos que tendrán cambios y nuevas oportunidades, según Ludovica Squirru

Noviembre de 2026 será un mes de transformaciones para varios animales del horóscopo chino. Las predicciones de Ludovica Squirru anticipan movimientos en el plano sentimental, laboral y económico, con algunos signos que deberán dejar atrás situaciones difíciles y otros que tendrán la oportunidad de recuperar proyectos y modificar el rumbo de sus vidas.