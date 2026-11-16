Horóscopo chino: los signos que tendrán un mayor impulso en este segundo tramo de noviembre, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru anticipa un arranque de semana ideal para destrabar proyectos. Algunos signos tendrán luz verde para avanzar, mientras que un animal enfrentará un "choque" directo y deberá extremar los cuidados.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó este lunes en Argentina que varios signos del horóscopo chino tendrán un gran impulso por la favorable influencia energética del Caballo de Madera.
- Ocho signos gozarán de avances para destrabar proyectos y trámites, mientras que la Rata sufrirá un choque energético que demandará cautela ante posibles imprevistos.
- La astróloga sugiere canalizar con equilibrio este envión creativo para cerrar acuerdos clave y evitar decisiones impulsivas que compliquen el resto de la semana.
Con el inicio de una nueva semana de noviembre, el horóscopo chino traza un escenario de movimiento y renovados rumbos para este lunes. En esta jornada, el zodíaco oriental alerta sobre impulsos que llevarán hacia fronteras imprevistas, configurando un panorama con signos altamente beneficiados y otros que deberán tomar mayores precauciones, prestando especial atención a las recomendaciones de los especialistas.
De acuerdo con las predicciones basadas en las enseñanzas de Ludovica Squirru, el ritmo de hoy estará marcado por una vibración ascendente asociada al elemento Madera y al trigrama del Trueno. Este clima energético —conocido en la tradición oriental como Ki 3— traerá un fuerte empuje hacia la acción rápida, la creatividad y los nuevos comienzos. Será un lunes ideal para tomar iniciativas y expresarse sin rodeos, aunque los astros advierten que esta misma velocidad podría generar cierta impaciencia si no se canaliza con equilibrio.
Los signos que tienen luz verde para avanzar este lunes
Bajo la regencia del Caballo de Madera yang, la jornada presenta un panorama sumamente favorable para un grupo selecto de animales. El Búfalo, el Tigre, el Conejo, la Serpiente, el Caballo, la Cabra, el Gallo y el Perro contarán hoy con una sintonía armónica que les permitirá dar pasos firmes. Para los nacidos bajo estos signos, la energía fluirá a su favor: será el momento propicio para destrabar trámites, concretar metas postergadas, pedir favores o propiciar encuentros sociales clave, ya que encontrarán mucha menos resistencia en su entorno.
En la vereda opuesta, el calendario chino señala un giro en la suerte y la necesidad de extremar cuidados para la Rata. Al ubicarse en el extremo contrario al Caballo dentro de la rueda zodiacal, este signo experimentará hoy lo que se denomina un "choque" energético. Más que implicar mala fortuna, esta fricción directa anticipa un lunes sumamente agitado, con imprevistos, alteraciones de planes repentinas y pequeños desafíos cotidianos que pondrán a prueba su paciencia.
Las recomendaciones clave para evitar conflictos y cerrar acuerdos
Frente a este pronóstico, el consejo para quienes pertenecen al signo de la Rata es bajar un cambio y observar antes de actuar. Será fundamental evitar confrontaciones innecesarias, postergar decisiones impulsivas o proyectos riesgosos y mantenerse alerta ante posibles demoras o malentendidos en el ámbito laboral y personal.
De este modo, la combinación astrológica de hoy invita a aprovechar el envión creativo del inicio de semana, pero con los pies sobre la tierra. Mientras los signos afines tienen el camino despejado para avanzar y cerrar acuerdos, quienes enfrenten tensiones deberán apostar por la cautela y la templanza para atravesar la jornada sin sobresaltos.