Horóscopo chino: los signos que tendrán un mayor impulso en este segundo tramo de noviembre, según Ludovica Squirru

De acuerdo con las predicciones basadas en las enseñanzas de Ludovica Squirru, el ritmo de hoy estará marcado por una vibración ascendente asociada al elemento Madera y al trigrama del Trueno. Este clima energético —conocido en la tradición oriental como Ki 3— traerá un fuerte empuje hacia la acción rápida, la creatividad y los nuevos comienzos. Será un lunes ideal para tomar iniciativas y expresarse sin rodeos, aunque los astros advierten que esta misma velocidad podría generar cierta impaciencia si no se canaliza con equilibrio.