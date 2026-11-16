Argentina volvió a ubicarse como el segundo país con mayor inflación de América Latina

El principal impulso provino de la energía, cuyos precios aumentaron un 17,4% interanual, frente al 13,6% del mes anterior. El encarecimiento se observó en 31 de los 37 países miembros de la organización. Por el contrario, la inflación de los alimentos mostró una leve desaceleración, mientras que la inflación subyacente -que excluye los precios de los alimentos y la energía por su volatilidad- se mantuvo prácticamente estable en el 3,7%.