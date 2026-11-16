Argentina volvió a ubicarse como el segundo país con mayor inflación de América Latina

Resumen para apurados
- Argentina registró en octubre un 2,2% de inflación y fue la segunda más alta de América Latina, impulsada por alzas en tarifas, alquileres y combustibles.
- El país se ubicó detrás de Venezuela (6,2%) y superó a Bolivia (2,07%), ratificando una tendencia anual que contrasta con la deflación registrada en Paraguay y Guatemala.
- El dato condiciona las proyecciones de precios para fin de año y profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, en especial en el sector informal.
La Argentina volvió a ocupar el segundo lugar entre los países con mayor inflación de América Latina. Con una suba del 2,2% en octubre, el país quedó nuevamente detrás de Venezuela, que registró un incremento mensual del 6,2%, y por encima de Bolivia, donde los precios aumentaron un 2,07%.
El resultado ratificó una tendencia que se mantuvo durante gran parte del año y volvió a ubicar a la economía argentina entre las que presentan mayores dificultades para contener el avance del costo de vida en la región.
Entre los principales factores que impulsaron los precios en octubre se destacaron los gastos vinculados con el mantenimiento del hogar, especialmente los alquileres y las tarifas de los servicios públicos. A estos incrementos se sumó la presión de los combustibles, en un contexto internacional marcado por las variaciones en los valores de la energía.
Detrás de los tres países con mayores registros se ubicó Honduras, con una inflación del 0,91%. Luego aparecieron México (0,65%), Uruguay (0,59%), El Salvador y República Dominicana (0,58%), Perú (0,56%) y Chile (0,5%).
El relevamiento regional se completó con Costa Rica (0,39%), Nicaragua (0,21%), Colombia (0,20%) y Brasil (0,14%).
Los países que registraron deflación
En octubre también hubo economías latinoamericanas que mostraron una reducción del nivel general de precios. Paraguay registró una deflación del 0,1%, en lo que constituyó su tercer resultado negativo del año. El indicador fue similar al de julio (-0,1%), aunque menor a la caída de junio (-0,3%).
Guatemala también cerró el mes con una variación negativa: los precios retrocedieron un 0,18%. En tanto, Cuba, Ecuador y Panamá todavía no habían difundido sus respectivos índices de inflación.
La inflación en los países de la OCDE también aceleró
Fuera de América Latina, los precios también mostraron una aceleración en las economías desarrolladas. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación interanual del bloque llegó al 4,5% en septiembre, dos décimas por encima del 4,3% registrado en agosto.
El principal impulso provino de la energía, cuyos precios aumentaron un 17,4% interanual, frente al 13,6% del mes anterior. El encarecimiento se observó en 31 de los 37 países miembros de la organización. Por el contrario, la inflación de los alimentos mostró una leve desaceleración, mientras que la inflación subyacente -que excluye los precios de los alimentos y la energía por su volatilidad- se mantuvo prácticamente estable en el 3,7%.
El balance acumulado desde la pandemia refleja la magnitud del aumento del costo de vida: el nivel general de precios de los países de la OCDE supera en más de un 40% los registros de diciembre de 2019. En ese período, los alimentos acumularon un incremento cercano al 50%, mientras que los servicios energéticos y los combustibles registraron subas próximas al 70%.