Resumen para apurados
- Instituciones internacionales y la UNT abrieron convocatorias a becas y pasantías en Suiza, Alemania y EE.UU. para impulsar la formación de profesionales tucumanos hacia 2027.
- La iniciativa incluye seminarios locales y accesos a maestrías en la ETH Zurich o programas en Harvard y MIT, con coberturas que contemplan financiamiento de manutención y matrícula.
- Estas oportunidades fomentan la inserción global de estudiantes locales, cuyos plazos de postulación para iniciar estudios e intercambios en 2027 vencen entre noviembre y enero.
Estudiar en otro país, conocer otras culturas y sumar experiencia profesional con becas en el exterior son algunas de las posibilidades que aparecen en la agenda de fin de año. En Tucumán, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán (FACET-UNT) organizará un seminario para acercar a sus estudiantes a las oportunidades de formación en Alemania.
La actividad se titula “Argentina-Alemania: dos culturas, nuevas oportunidades” y contará con la participación de Jorge Irribarren, escritor, docente y divulgador intercultural peruano-alemán que reside en Alemania desde hace más de once años. Actualmente se desempeña como profesor de español y español para los negocios en la Hochschule Biberach, una universidad de ciencias aplicadas alemana.
Durante los encuentros se abordarán las diferencias culturales entre ambos países, los procesos de adaptación a nuevos entornos y las competencias necesarias para participar en experiencias académicas y laborales internacionales. La iniciativa también se enmarca en los vínculos de cooperación que la UNT mantiene con la institución alemana.
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La propuesta está dirigida a estudiantes de las distintas carreras de la FACET interesados en conocer otras realidades culturales y explorar alternativas de formación en el exterior. Los encuentros se realizarán de 15 a 17, según el siguiente cronograma:
- Jueves 19 de noviembre: aula 4.0.12 del Block 4 de la FACET.
- Viernes 20 de noviembre: Sala de Audiovisuales de la FACET.
- Jueves 26 de noviembre: Sala de Audiovisuales de la FACET.
También en Tucumán, el ciclo “Jóvenes Tucumanos en el Mundo” tendrá una nueva edición el 19 de noviembre, a las 10, en el Centro Cultural Lola Mora de Trancas. Bajo el título “Ser voluntario en los primeros años de la juventud”, los austríacos Jan y León compartirán sus experiencias como voluntarios internacionales, hablarán sobre cómo es ser jóvenes en Austria y contarán sus vivencias en Argentina. La actividad es organizada por la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales y Empresariales junto con la Municipalidad de Trancas.
Becas y programas internacionales con inscripciones abiertas
Para quienes buscan dar un paso más y acceder a una experiencia de formación fuera del país, distintas universidades y organizaciones mantienen abiertas sus convocatorias.
Una de las opciones es la Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP), de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich), en Suiza. El programa ofrece becas para realizar maestrías a postulantes de cualquier nacionalidad.
La ayuda contempla 13.500 francos suizos por semestre para gastos de manutención y estudio, además de la exención del pago de matrícula, mentoría y acceso a la red de ETH Foundation. Pueden postularse graduados universitarios o estudiantes próximos a recibirse que se encuentren dentro del 10% superior de su promoción y cumplan con los requisitos de admisión del posgrado elegido.
La solicitud de la beca debe presentarse junto con la inscripción a la maestría. El plazo vence el 30 de noviembre de 2026.
Otra alternativa está dirigida específicamente a periodistas: el IJP – Programa Latinoamérica/Alemania ofrece la posibilidad de trabajar durante dos meses como corresponsales en Berlín, con inserción en medios alemanes y contacto con sus redacciones.
La convocatoria está destinada a periodistas latinoamericanos de entre 25 y 38 años, con interés en Alemania y buen manejo del idioma alemán o un excelente nivel de inglés. La próxima edición se desarrollará entre mayo y junio de 2027 y recibirá postulaciones hasta el 22 de noviembre de 2026.
También hay propuestas para quienes buscan especializarse en áreas específicas del periodismo. El Tarbell Fellowship ofrece un programa de un año centrado en la cobertura de inteligencia artificial, con tres meses de formación y nueve meses de trabajo en una redacción. La experiencia contempla una remuneración y las postulaciones para la edición 2027-2028 cierran el 22 de noviembre.
Por su parte, la Nieman Fellowship, de la Universidad de Harvard, convoca a periodistas con al menos cinco años de experiencia profesional para desarrollar proyectos de estudio y profundizar su formación. La fecha límite para la convocatoria internacional es el 1 de diciembre.
Otra posibilidad es la Knight Science Journalism Fellowship, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que ofrece una experiencia académica de nueve meses para periodistas interesados en profundizar sus conocimientos sobre ciencia y tecnología. La convocatoria para el ciclo 2027-2028 recibirá solicitudes hasta el 9 de enero de 2027.
Con propuestas que van desde encuentros interculturales en Tucumán hasta becas de posgrado y experiencias profesionales en el exterior, el cierre del año reúne distintas alternativas para ampliar la formación. Para quienes quieran aprovecharlas, el primer paso será revisar los requisitos y prestar atención a las fechas de inscripción.