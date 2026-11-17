También en Tucumán, el ciclo “Jóvenes Tucumanos en el Mundo” tendrá una nueva edición el 19 de noviembre, a las 10, en el Centro Cultural Lola Mora de Trancas. Bajo el título “Ser voluntario en los primeros años de la juventud”, los austríacos Jan y León compartirán sus experiencias como voluntarios internacionales, hablarán sobre cómo es ser jóvenes en Austria y contarán sus vivencias en Argentina. La actividad es organizada por la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales y Empresariales junto con la Municipalidad de Trancas.