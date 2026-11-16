La regla 90-90-90: el método de un famoso entrenador de Hollywood para transformar el cuerpo sin dietas extremas

El descanso como base y el rol de la alimentación

La clave, según explicó en diálogo con la conductora Arielle Lorre, está en construir hábitos de manera progresiva. Un ejemplo tan simple como dar una vuelta a la manzana antes de subir al auto, y la semana siguiente repetirlo al volver a casa, permite que en un par de meses el cuerpo esté funcionando a pleno sin sentir el peso de una obligación. Intentar cambiar la dieta, el ejercicio y las costumbres de golpe es, para Pasternak, el error número uno de quienes fracasan en el intento.