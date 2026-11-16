La regla 90-90-90: el método de un famoso entrenador de Hollywood para transformar el cuerpo sin dietas extremas
Harley Pasternak, el preparador físico detrás de figuras como Halle Berry y Megan Fox, reveló el método sostenible para transformar el cuerpo sin dietas restrictivas ni horas interminables en el gimnasio.
Resumen para apurados
- El entrenador Harley Pasternak presentó en el podcast "Well" la regla "90-90-90" para transformar el cuerpo de forma sostenible y sin recurrir a dietas restrictivas.
- El método combina 90 minutos semanales de fuerza, 90 diarios de caminata y descanso reparador, priorizando la masa muscular sobre el cardio y los cambios graduales.
- La propuesta busca reemplazar las rutinas extremas por hábitos sostenibles a largo plazo y será recopilada por el preparador físico en un futuro libro.
Muchas veces los cambios están en las sumas totales. Para lograr una transformación corporal significativa solo basta con mirar los resultados al final de la semana. De acuerdo con Harley Pasternak, entrenador físico de reconocidas celebridades de Hollywood, existe una cifra que puede representar ese proceso: el número 90. Acumular 90 minutos semanales de entrenamiento de fuerza, 90 minutos diarios de movimiento y 90 minutos de sueño profundo sumados a 90 minutos de fase REM por noche puede generar avances notables.
Durante el popular podcast de salud y bienestar "Well", Harley Pasternak compartió los pormenores sobre las técnicas empleadas con sus clientes famosos, las rutinas que realizan y las formas sostenibles de ponerse en forma sin medidas drásticas. Una de esas maneras de modificar el físico sin sumirse en dietas hiperrestrictivas es aplicar la regla 90-90-90, que permite lograr una vida equilibrada sin caer en los excesos.
La fuerza como prioridad por encima del cardio
El entrenador de Halle Berry, Jessica Simpson, Megan Fox, Gal Gadot y Seth Rogen sostuvo en el podcast "Well" que la evolución corporal no depende de prácticas extremas ni de cambios inmediatos. Para ello dividió las áreas de la vida saludable en tres sectores que implican entrenamiento de fuerza, movimiento cotidiano y descanso nocturno, demostrando que la constancia en bloques pequeños supera a cualquier esfuerzo desmedido.
El primer pilar del método apunta directamente al trabajo muscular: acumular al menos 90 minutos de entrenamiento de fuerza a lo largo de la semana. Lejos de exigir horas interminables en el gimnasio, Pasternak aclaró que esa meta puede repartirse según la comodidad de cada persona, ya sea en tres sesiones de media hora o en microrrutinas diarias de apenas 10 a 14 minutos.
Sumar movimiento cotidiano sin abrumarse
Para el especialista, el objetivo actual de entrenar no debería ser obsesionarse con quemar calorías, sino preservar la masa muscular, mantener activo el metabolismo y lograr un cuerpo tonificado. En esa línea, cuestionó los descensos bruscos de peso que terminan consumiendo músculo y relegó el ejercicio cardiovascular a un segundo plano, asegurando que hoy la fuerza es mucho más determinante que métricas complejas como el consumo máximo de oxígeno.
El segundo 90 de la ecuación se traslada a la rutina diaria y propone alcanzar una hora y media de actividad física cotidiana, donde caminar es el gran protagonista. Antes de lanzarse a exigirle de más al cuerpo, el entrenador aconseja medir el punto de partida con algún reloj o anillo inteligente. Si una persona apenas da 4.000 pasos por día, saltar de golpe a los 10.000 solo generará frustración y abandono.
El descanso como base y el rol de la alimentación
La clave, según explicó en diálogo con la conductora Arielle Lorre, está en construir hábitos de manera progresiva. Un ejemplo tan simple como dar una vuelta a la manzana antes de subir al auto, y la semana siguiente repetirlo al volver a casa, permite que en un par de meses el cuerpo esté funcionando a pleno sin sentir el peso de una obligación. Intentar cambiar la dieta, el ejercicio y las costumbres de golpe es, para Pasternak, el error número uno de quienes fracasan en el intento.
Por último, el tercer bloque de la regla ubica al sueño en lo más alto de las prioridades, incluso por delante de la comida y el gimnasio. "Sin sueño no podés funcionar, no podés pensar", advirtió el preparador al fijar como meta ideal alcanzar 90 minutos de sueño profundo y otros 90 de fase REM cada noche para garantizar una verdadera recuperación física y mental.
Un plan progresivo y libre de excesos
Para acompañar este esquema, Pasternak sugiere incorporar proteínas, fibra y grasas saludables en al menos tres comidas diarias, reduciendo los carbohidratos ultraprocesados pero empezando de a poco, por ejemplo, ordenando solo el desayuno. Además, dejó una advertencia clara sobre el alcohol: consumirlo altera el descanso, favorece la retención de líquidos y sabotea cualquier cambio visible en el corto plazo. Una filosofía simple, resumida en tres números, que el propio entrenador ya proyecta volcar en un futuro libro.