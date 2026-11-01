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Dormir con la televisión encendida: por qué este hábito puede hacerte subir de peso

La exposición nocturna a pantallas de televisión suprime la melatonina, desregula las hormonas del hambre e interrumpe el descanso profundo, elevando también las probabilidades de sufrir obesidad y diabetes tipo 2.

Esto le pasa a tu cuerpo si te duermes con la tele prendida.
Esto le pasa a tu cuerpo si te duermes con la tele prendida. FOTO: web
Por Lourdes Agustina Correa Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un estudio del NIH en EE.UU. reveló que dormir con la tele prendida eleva el riesgo de obesidad y diabetes, ya que la luz artificial altera el metabolismo y el descanso nocturno.
  • La exposición a pantallas suprime la melatonina, desregula las hormonas del apetito y genera microdespertares auditivos que reducen las fases críticas del sueño profundo.
  • Expertos aconsejan apagar las pantallas o usar temporizadores para evitar secuelas cardiovasculares, cognitivas y metabólicas crónicas, en especial en niños y jóvenes.
Resumen generado con IA

Dormir con la televisión encendida parece una costumbre cotidiana o un recurso inofensivo para conciliar el sueño, pero la evidencia médica alerta sobre sus consecuencias metabólicas y neurobiológicas. 

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Según investigaciones difundidas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y publicadas en la revista JAMA Internal Medicine, la luz artificial y las variaciones de sonido durante la noche fragmentan la arquitectura del descanso y desestabilizan el metabolismo corporal, incluso cuando la persona cree estar profundamente dormida.

Dormir con la televisión encendida: el impacto en el peso y metabolismo

Estudios epidemiológicos del NIH, basados en el seguimiento de más de 43.000 mujeres durante cinco años (Sleeping with Artificial Light at Night Linked to Weight Gain in Women), revelaron que quienes duermen con una pantalla encendida o luz en la habitación presentan un 17% más de probabilidad de aumentar cinco kilos o más, y hasta un 30% más de riesgo de sufrir obesidad clínica.

Este fenómeno se explica por la alteración del ritmo circadiano. La luz emitida por los televisores perturba la secreción de insulina y modifica el equilibrio de las hormonas que regulan el apetito, como la leptina y la grelina. 

Además, la investigación Light exposure during sleep impairs cardiometabolic function advierte que la resistencia a la insulina y las alteraciones hormonales facilitan el desarrollo de diabetes tipo 2, manifestándose estos cambios incluso tras una sola noche de exposición a luz artificial.

Luz azul y estímulos sonoros: el cerebro que nunca desconecta

Las pantallas LED emiten luz azul, identificada por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (Healthy Sleep Habits) como uno de los factores más disruptivos para la fisiología del descanso. Aunque los ojos permanezcan cerrados, los párpados dejan pasar parte de esa iluminación, enviando señales al cerebro de que aún es de día y suprimiendo la secreción de melatonina, la hormona responsable de regular el inicio y la profundidad del sueño.

Bloquear la luz azul nocturna puede elevar los niveles de melatonina en más del 50% y mejorar el estado de alerta al día siguiente.

De forma paralela, el sistema auditivo continúa procesando estímulos durante las fases más profundas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en Environmental Noise Guidelines for the European Region, y la Academia de Medicina del Sueño indican que los cambios de volumen, la música y los diálogos provocan microdespertares y activan regiones cerebrales como la amígdala. 

Esto interrumpe el ciclo habitual del descanso, reduciendo el tiempo en las fases N3 y REM, lo que deriva en fatiga diurna, menor rendimiento cognitivo, problemas de memoria y alteraciones del estado de ánimo.

A nivel cardiovascular, la Clínica Mayo señala que la falta de sueño profundo impide el descenso nocturno habitual de la presión arterial, elevando el riesgo de hipertensión y arritmias, mientras que la OMS advierte sobre el riesgo de daño vascular a largo plazo por el ruido nocturno.

Recomendaciones y alternativas para un descanso saludable

Los efectos nocivos de las pantallas durante la noche resultan particularmente agudos en niños y adolescentes. De acuerdo con las guías de la Clínica Mayo y la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, las alteraciones hormonales y la falta de descanso profundo en etapas de desarrollo perjudican el aprendizaje, el crecimiento físico y la estabilidad emocional.

Para quienes están acostumbrados a un "ruidito" ambiental para dormir, las pautas clínicas y utilitarias sugieren sustituir el televisor por alternativas que no emitan luz. Una de las principales medidas consiste en programar el temporizador de apagado de la pantalla a 30 minutos, o reemplazar el televisor por contenidos exclusivamente de audio con la pantalla apagada, tales como podcasts o ruido de lluvia.

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Asimismo, las recomendaciones médicas enfatizan la importancia de retirar los televisores y teléfonos celulares de los dormitorios de los menores, mantener la habitación lo más oscura posible y desconectar la tecnología al menos una hora antes de acostarse. El uso de medicamentos para dormir únicamente debe realizarse bajo supervisión profesional y en casos puntuales.

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