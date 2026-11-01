Dormir con la televisión encendida: por qué este hábito puede hacerte subir de peso

Luz azul y estímulos sonoros: el cerebro que nunca desconecta

Las pantallas LED emiten luz azul, identificada por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (Healthy Sleep Habits) como uno de los factores más disruptivos para la fisiología del descanso. Aunque los ojos permanezcan cerrados, los párpados dejan pasar parte de esa iluminación, enviando señales al cerebro de que aún es de día y suprimiendo la secreción de melatonina, la hormona responsable de regular el inicio y la profundidad del sueño.