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¿Por qué soñamos que nos caemos?: qué sucede en el cerebro mientras dormimos

Aunque parecen simples pesadillas, los sueños de caídas tienen explicaciones científicas y psicológicas que conectan el cuerpo con lo más profundo del inconsciente.

¿Por qué soñamos que nos caemos?: qué sucede en el cerebro mientras dormimos
Por Mercedes Mosca Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas explicaron por qué las personas sueñan que caen al dormir, atribuyéndolo a la intensa actividad cerebral en la fase REM y a factores emocionales como la ansiedad.
  • El fenómeno se asocia a la parálisis muscular del descanso y a sacudidas hípnicas involuntarias que afectan hasta al 70% de la población durante la transición hacia el sueño.
  • Lejos de ser un presagio negativo, la ciencia remarca que estos episodios son benignos y reflejan cómo el cerebro procesa el estrés cotidiano y las emociones no resueltas.
Resumen generado con IA

Despertarse de golpe después de soñar que uno cae al vacío es una experiencia frecuente. La sensación puede ser tan real que provoca un sobresalto, acelera los latidos del corazón y deja una impresión difícil de olvidar. Aunque muchas veces se relaciona con una pesadilla, este fenómeno tiene explicaciones vinculadas con el funcionamiento del cerebro y las emociones.

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Desde la ciencia, los sueños de caídas están relacionados con la actividad neurológica durante el descanso. Sin embargo, la psicología también les atribuye posibles interpretaciones vinculadas con la ansiedad, la inseguridad y la sensación de perder el control sobre determinadas situaciones de la vida.

Por qué soñamos que nos caemos: qué sucede en el cerebro mientras dormimos

Una de las explicaciones científicas se encuentra en la fase REM del sueño, un período caracterizado por una intensa actividad cerebral durante el cual se producen muchos de los sueños más vívidos.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, esta fase aparece en ciclos que se repiten aproximadamente cada 90 minutos.

Durante ese momento del descanso se producen diferentes cambios en el organismo:

  • La respiración puede volverse irregular.
  • Los ojos realizan movimientos rápidos.
  • Los músculos entran en un estado de parálisis temporal.
  • La actividad cerebral permanece elevada.

Por eso, algunas personas se despiertan justo antes de llegar al suelo imaginario. El sobresalto forma parte de una experiencia en la que el cerebro y las sensaciones corporales intervienen de manera simultánea.

El psicólogo Rainer Schoenhammer, de la Universidad Burg Giebichenstein Halle, en Alemania, plantea que estos sueños no deben explicarse exclusivamente mediante interpretaciones simbólicas, ya que también están relacionados con los mecanismos neurofisiológicos del descanso.

Qué significa soñar que te caés según la psicología

Además de las explicaciones relacionadas con la actividad cerebral, los sueños de caídas pueden analizarse desde una perspectiva emocional.

La psicóloga y autora Athena Laz vincula estas experiencias con sentimientos de inseguridad, ansiedad y pérdida de control. La interpretación puede variar según el escenario del sueño y la manera en que se desarrolla la caída.

Algunas de las situaciones más frecuentes son:

  • Soñar que te caés de un acantilado: puede asociarse con el miedo al fracaso, la vulnerabilidad o la sensación de estar frente a una situación que supera las propias capacidades.
  • Soñar que caés al agua: se relaciona simbólicamente con las emociones y con sentimientos que pueden permanecer ocultos o resultar difíciles de expresar.
  • Soñar que te caés por las escaleras: puede representar indecisión, confusión o dificultades para encontrar estabilidad en algún aspecto de la vida.
  • Soñar que caés y tenés un paracaídas: puede interpretarse como una representación de los cambios asumidos conscientemente, la liberación y la posibilidad de avanzar hacia una nueva etapa.

Sacudidas hípnicas: por qué sentimos que nos caemos justo antes de dormir

Existe otro fenómeno que suele confundirse con los sueños de caídas: las sacudidas hípnicas. Se trata de contracciones musculares involuntarias que aparecen durante la transición entre la vigilia y el sueño.

Son esos movimientos repentinos que pueden hacer que una persona mueva una pierna, un brazo o todo el cuerpo justo cuando está por quedarse dormida. En ocasiones, están acompañados por la sensación de tropezar, hundirse o caer al vacío.

Según el portal especializado Healthline, entre el 60% y el 70% de las personas experimenta este tipo de episodios.

Aunque pueden resultar desconcertantes, generalmente son fenómenos benignos y no representan un problema de salud. Se producen durante el proceso de relajación del organismo y pueden provocar un despertar inmediato.

La diferencia principal es que las sacudidas hípnicas ocurren al comenzar a dormir, mientras que los sueños de caídas también pueden aparecer durante otras etapas del descanso.

Qué relación tienen las emociones y la química cerebral con estos sueños

El descanso nocturno no implica que el cerebro deje de trabajar. Durante el sueño continúa procesando información, recuerdos y experiencias emocionales acumuladas durante el día.

En ese contexto, los cambios en la actividad de neurotransmisores, entre ellos la serotonina, participan en la regulación de los ciclos del sueño y del estado emocional.

La intensidad de las experiencias oníricas puede ayudar a explicar por qué algunos sueños parecen tan reales, generan angustia y permanecen en la memoria después de despertar.

El estrés, las preocupaciones y las tensiones cotidianas también pueden influir en la experiencia del descanso y en el contenido de los sueños.

¿Soñar que te caés al vacío es una señal negativa?

No necesariamente. Aunque la experiencia puede generar miedo o angustia, soñar con caídas no significa que vaya a ocurrir algo malo ni constituye una advertencia sobre el futuro.

Desde una mirada psicológica, puede relacionarse con preocupaciones, inseguridades o momentos de transformación personal. También puede ser simplemente una experiencia vinculada con la actividad cerebral durante el sueño.

En lugar de buscar un significado único, puede resultar útil prestar atención a las emociones que acompañan el sueño y al contexto personal en el que aparece.

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