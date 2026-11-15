¿Por qué soñamos que nos caemos?: qué sucede en el cerebro mientras dormimos

Despertarse de golpe después de soñar que uno cae al vacío es una experiencia frecuente. La sensación puede ser tan real que provoca un sobresalto, acelera los latidos del corazón y deja una impresión difícil de olvidar. Aunque muchas veces se relaciona con una pesadilla, este fenómeno tiene explicaciones vinculadas con el funcionamiento del cerebro y las emociones.