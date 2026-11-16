Julieta Prandi habló sobre los rumores de romance con Guido Sardelli

Resumen para apurados
- Julieta Prandi desmintió en televisión los rumores de romance con el músico Guido Sardelli y aclaró que continúa soltera tras separarse recientemente de Emanuel Ortega.
- La versión surgió tras dichos del periodista Gustavo Méndez sobre un supuesto encuentro en Costanera, reviviendo un breve noviazgo que ambos mantuvieron en el pasado.
- La modelo busca dejar atrás las especulaciones mediáticas para enfocarse en finalizar los trámites de su divorcio con Ortega, cerrando definitivamente esa etapa personal.
Desde su reciente separación de Emanuel Ortega a un mes de su casamiento, empezaron a circular rumores de un nuevo inicio de relación para Julieta Prandi. El principal apuntado del supuesto noviazgo fue Guido Sardelli, cantante de Airbag. Este fin de semana, la actriz y modelo habló sobre su presente sentimental y dejó claro que no inició ningún vínculo amoroso.
El periodista Gustavo Méndez fue el encargado de difundir las versiones del romance. Hizo pública su versión de la historia en “La mañana con Moria” con un enigmático. Según Méndez, el jueves de la semana pasada, la actriz y el cantante cruzaron miradas en un restaurante de Costanera. También señaló que habrían mantenido una cita luego de la primera separación de Prandi. “Fue un amor de verano muy fogoso”, detalló.
Qué dijo Julieta Prandi de Guido Sardelli
Prandi habló en “Infama”, el programa de América TV conducido por Marcela Tauro. En diálogo con Karina Iavícoli, la modelo contó su propia versión de los hechos y reveló que tiene buena relación con el integrante de Airbag. “La llamé a Julieta, porque la mejor manera de saber si es verdad o no es: ‘Julieta, ¿volviste con Guido? De ninguna manera’, es la respuesta de Julieta”, anticipó.
“Tengo la mejor con Guido –dijo–, tengo la mejor, pero estoy sola, chicos”. Luego, cerró con un tajante: “Nada más por aclarar”. La actriz también se refirió a las declaraciones que hizo Méndez, en particular, en las que la vincularon a Sardelli y negó haber estado en el mencionado restaurante. “Lo loco es que yo no estoy saliendo”, dijo, negando la versión del periodista. También reconoció que se enteró de esa historia llegando a trabajar y que la tomó por sorpresa.
Julieta Prandi habló de su separación
Tras su separación de Ortega, Prandi decidió tomarse unos días en Brasil con su círculo más cercano. “Estuve con mi familia, mis padres y mis amigas. Estoy bien, estoy transitando mi separación y ya está”, dijo. También declaró que debía terminar trámites del divorcio e intentó quitarle el dramatismo a ese aspecto.
Sobre una eventual división de bienes como parte del acuerdo por el divorcio, dijo que no había llegado a ese punto. “No, es un trámite. Es un trámite como fue poner la firma, ahora se disuelve nada más”, dijo al respecto. Sobre su expareja, declaró que no tenía más información para dar. “No voy a dar más detalles. Para mí ya punto final al tema”, sentenció.