Julieta Prandi habló sobre los rumores de romance con Guido Sardelli

“Tengo la mejor con Guido –dijo–, tengo la mejor, pero estoy sola, chicos”. Luego, cerró con un tajante: “Nada más por aclarar”. La actriz también se refirió a las declaraciones que hizo Méndez, en particular, en las que la vincularon a Sardelli y negó haber estado en el mencionado restaurante. “Lo loco es que yo no estoy saliendo”, dijo, negando la versión del periodista. También reconoció que se enteró de esa historia llegando a trabajar y que la tomó por sorpresa.