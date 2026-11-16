EspectáculosFamosos

Julieta Prandi habló sobre los rumores de romance con Guido Sardelli

La modelo desmintió las versiones que la vinculaban al músico y aseguró que no está iniciando una nueva relación.

Después de unas mini vacaciones en Brasil, Prandi habló de su presente sentimental.
Después de unas mini vacaciones en Brasil, Prandi habló de su presente sentimental. Foto: Instagram/jprandi
Por Redacción Espectáculos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Julieta Prandi desmintió en televisión los rumores de romance con el músico Guido Sardelli y aclaró que continúa soltera tras separarse recientemente de Emanuel Ortega.
  • La versión surgió tras dichos del periodista Gustavo Méndez sobre un supuesto encuentro en Costanera, reviviendo un breve noviazgo que ambos mantuvieron en el pasado.
  • La modelo busca dejar atrás las especulaciones mediáticas para enfocarse en finalizar los trámites de su divorcio con Ortega, cerrando definitivamente esa etapa personal.
Resumen generado con IA

Desde su reciente separación de Emanuel Ortega a un mes de su casamiento, empezaron a circular rumores de un nuevo inicio de relación para Julieta Prandi. El principal apuntado del supuesto noviazgo fue Guido Sardelli, cantante de Airbag. Este fin de semana, la actriz y modelo habló sobre su presente sentimental y dejó claro que no inició ningún vínculo amoroso.

Julieta Prandi fue vinculada con un exnovio tras separarse de Emanuel Ortega: quién es el músico

Julieta Prandi fue vinculada con un exnovio tras separarse de Emanuel Ortega: quién es el músico

El periodista Gustavo Méndez fue el encargado de difundir las versiones del romance. Hizo pública su versión de la historia en “La mañana con Moria” con un enigmático. Según Méndez, el jueves de la semana pasada, la actriz y el cantante cruzaron miradas en un restaurante de Costanera. También señaló que habrían mantenido una cita luego de la primera separación de Prandi. “Fue un amor de verano muy fogoso”, detalló.

Qué dijo Julieta Prandi de Guido Sardelli

Prandi habló en “Infama”, el programa de América TV conducido por Marcela Tauro. En diálogo con Karina Iavícoli, la modelo contó su propia versión de los hechos y reveló que tiene buena relación con el integrante de Airbag. “La llamé a Julieta, porque la mejor manera de saber si es verdad o no es: ‘Julieta, ¿volviste con Guido? De ninguna manera’, es la respuesta de Julieta”, anticipó.

Julieta Prandi puso en duda el sufrimiento de Emanuel Ortega tras la ruptura: "¿Te consta?"

Julieta Prandi puso en duda el sufrimiento de Emanuel Ortega tras la ruptura: ¿Te consta?

“Tengo la mejor con Guido –dijo–, tengo la mejor, pero estoy sola, chicos”. Luego, cerró con un tajante: “Nada más por aclarar”. La actriz también se refirió a las declaraciones que hizo Méndez, en particular, en las que la vincularon a Sardelli y negó haber estado en el mencionado restaurante. “Lo loco es que yo no estoy saliendo”, dijo, negando la versión del periodista. También reconoció que se enteró de esa historia llegando a trabajar y que la tomó por sorpresa.

Julieta Prandi habló de su separación

Tras su separación de Ortega, Prandi decidió tomarse unos días en Brasil con su círculo más cercano. “Estuve con mi familia, mis padres y mis amigas. Estoy bien, estoy transitando mi separación y ya está”, dijo. También declaró que debía terminar trámites del divorcio e intentó quitarle el dramatismo a ese aspecto.

Sobre una eventual división de bienes como parte del acuerdo por el divorcio, dijo que no había llegado a ese punto. “No, es un trámite. Es un trámite como fue poner la firma, ahora se disuelve nada más”, dijo al respecto. Sobre su expareja, declaró que no tenía más información para dar. “No voy a dar más detalles. Para mí ya punto final al tema”, sentenció.

Temas Julieta Prandi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Julieta Prandi habló sobre su divorcio de Emanuel Ortega: El tiempo acomoda a todos en su lugar

Julieta Prandi habló sobre su divorcio de Emanuel Ortega: "El tiempo acomoda a todos en su lugar"

Julieta Prandi fue vinculada con un exnovio tras separarse de Emanuel Ortega: quién es el músico

Julieta Prandi fue vinculada con un exnovio tras separarse de Emanuel Ortega: quién es el músico

Ana Paula Dutil reapareció en las redes tras el escándalo por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Ana Paula Dutil reapareció en las redes tras el escándalo por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

MasterChef Celebrity: el accidente que dejó afuera a Julieta Nair Calvo

MasterChef Celebrity: el accidente que dejó afuera a Julieta Nair Calvo

Lo más popular
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares
3

En la Legislatura buscan frenar el drama de las deudas familiares

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición
4

La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Ranking notas premium
Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta
1

Cambiar el nombre de una calle está prohibido, pero en San Miguel de Tucumán no se respeta

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir
2

En poco tiempo, San Martín va perdiendo el prestigio que tardó años en construir

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
3

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
4

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

Cartas de lectores: Elena Roger
5

Cartas de lectores: Elena Roger

Más Noticias
Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave

Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave

Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

Colapinto, en el centro de la polémica: qué dijo Audi sobre su duelo con Hülkenberg

Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar: los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

"Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar": los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Portal 11/11: qué significa esta fecha y cómo aprovechar su energía para manifestar

Portal 11/11: qué significa esta fecha y cómo aprovechar su energía para manifestar

Comentarios