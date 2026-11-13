Julieta Prandi habló sobre su divorcio de Emanuel Ortega: "El tiempo acomoda a todos en su lugar"
A un mes de confirmar la separación, la modelo contó cómo atraviesa este momento personal, se refirió a los trámites legales pendientes y explicó por qué prefiere mantener su intimidad al margen de las repercusiones públicas.
Resumen para apurados
- Julieta Prandi confirmó en Intrusos el fin definitivo de su matrimonio con Emanuel Ortega tras 27 días de casados, definiendo la separación como un trámite legal irreversible.
- La pareja mantuvo una relación de seis años antes de casarse. Tras un viaje a Brasil, la modelo retomó su labor radial y minimizó los conflictos sobre la división de bienes.
- Con los trámites de divorcio en manos de abogados, Prandi busca cerrar el tema mediático y mantener un perfil bajo frente a las especulaciones sobre su vida privada.
A un mes de confirmar su separación de Emanuel Ortega, Julieta Prandi volvió a hablar públicamente sobre el final de la relación que los unió durante seis años y que tuvo una breve etapa como matrimonio: apenas 27 días.
Luego de regresar a la radio tras pasar unos días en Brasil, la modelo habló con un cronista de Intrusos (América) y contó cómo atraviesa este momento personal. “Estuve con mi familia, mis padres y mis amigas. Estoy bien, estoy transitando mi separación y ya está”, expresó.
Consultada sobre si el tiempo ayuda a superar lo ocurrido, respondió con una frase contundente: “Yo creo que el tiempo acomoda todo y a todos en su lugar”.
También destacó la importancia de retomar sus actividades laborales y reconoció que volver a trabajar le hace bien. “Súper, ¿a quién no? Aparte es algo que disfruto, amo la radio”, sostuvo.
Qué dijo Julieta Prandi sobre los trámites del divorcio
Durante la entrevista, el periodista le preguntó por los asuntos legales que todavía quedarían pendientes tras la ruptura. Sin embargo, Prandi buscó restarle dramatismo a la situación y explicó que se trata de una cuestión administrativa.
“No es un trabajo, es un trámite. Es un trámite que ya se va a hacer con los abogados y ya está, es un trámite”, respondió.
Cuando le consultaron si se refería específicamente a la separación legal, lo confirmó. También insistió en su postura ante las preguntas sobre una eventual división de bienes y la intervención de abogados: “No, es un trámite, es un trámite como fue poner la firma, ahora se disuelve nada más”.
El cronista quiso saber entonces si había vuelto a hablar con su expareja, pero la modelo dejó en claro que no tenía intenciones de profundizar sobre el tema. “No voy a dar más detalles. Para mí ya punto final al tema”, afirmó.
La insistencia continuó con una pregunta sobre si Ortega todavía debía pasar a buscar sus pertenencias. Prandi mantuvo su decisión de no brindar más información: “No voy a hablar más del tema, ya está, ya está terminado. Listo, no tengo nada más para contar”.
Su postura sobre la exposición pública y las repercusiones
En otro tramo de la entrevista, la modelo explicó por qué intenta preservar su vida privada, pese a trabajar desde hace años en los medios de comunicación.
“Siempre es difícil mantener un perfil bajo cuando trabajás en los medios. Es difícil. De hecho nunca fui una persona de exhibir mi vida, así que todo lo que uno puede lo mantiene en lo privado. Hay cosas que obviamente son lógicas que van a trascender y trascienden, y está bien”, señaló.
Por último, Prandi fue consultada por una frase que había utilizado durante las repercusiones de la separación: “Los de afuera son de palo”. En aquel momento, sus palabras habían generado comentarios entre distintas figuras, entre ellas Juan Alberto Mateyko, Juana Viale y hasta integrantes de la familia Ortega.
Al respecto, quiso aclarar a quiénes estaban dirigidas sus declaraciones y descartó que se tratara de una crítica al trabajo de periodistas o panelistas.
“Nunca me refería, cuando decía eso, a que algunos se sintieron tocados del trabajo de periodistas o de panelistas… no me refería a panelistas, me refería a toda la gente que no tenía nada que ver con la pareja que salió a opinar. No me refería a panelistas ni a conductores, es la única salvedad que quiero hacer al respecto, pero no me importa”, concluyó.