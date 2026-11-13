Julieta Prandi habló sobre su divorcio de Emanuel Ortega: "El tiempo acomoda a todos en su lugar"

“Nunca me refería, cuando decía eso, a que algunos se sintieron tocados del trabajo de periodistas o de panelistas… no me refería a panelistas, me refería a toda la gente que no tenía nada que ver con la pareja que salió a opinar. No me refería a panelistas ni a conductores, es la única salvedad que quiero hacer al respecto, pero no me importa”, concluyó.