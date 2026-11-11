Ana Paula Dutil reapareció en las redes tras el escándalo por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

“La voy a defender: mi mamá no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Si mi mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre que le pasa laburo al papá de sus hijos, me parece que es lo mejor que puede hacer. Mi mamá no quiere que mi viejo esté con nadie más que la persona que estuvo y basta”, sostuvo.