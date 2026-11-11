Ana Paula Dutil reapareció en las redes tras el escándalo por la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Resumen para apurados
- Ana Paula Dutil reabrió sus redes sociales tras cerrarlas temporalmente por recibir agresiones y acusaciones vinculadas a la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi.
- El acoso surgió por presuntos mensajes laborales entre amigas de Dutil y Ortega. Ante las agresiones virtuales y en la calle, su hija India defendió públicamente su inocencia.
- Tras refugiarse en el campo y con la polémica más calmada, la exmodelo retoma su presencia pública, desligándose por completo de la vida sentimental de su expareja.
Ana Paula Dutil volvió a las redes sociales después de haber desactivado su cuenta debido a la cantidad de mensajes agresivos que recibió tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
Su nombre había quedado en el ojo de la tormenta luego de que la conductora de La 100 descubriera mensajes entre dos de sus amigas y el músico, con quien buscaban realizar trabajos en su estudio de grabación.
Con la polémica más calmada, la exmodelo decidió mostrar cómo atravesó esos días y qué hizo para recuperar la tranquilidad. A través de varias postales, compartió imágenes de su estadía en el campo, donde disfrutó de la naturaleza, el aire libre y el silencio mediático.
La última información que se había conocido sobre Dutil llegó a través de su hija, India Ortega, quien contó en televisión que su madre había recibido comentarios ofensivos en la calle.
“Me pareció muy feo que mi mamá tenga que cerrar las redes sociales por todo lo que se estaba diciendo; le gritaban cosas en la calle... Por eso digo basta porque mi mamá no tiene nada que ver”, expresó la joven en el programa Desayuno Americano, de América.
La defensa de India Ortega a su mamá
En esa misma intervención, India salió a respaldar públicamente a Ana Paula y cuestionó las versiones que la involucraban en la separación de su padre.
“La voy a defender: mi mamá no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Si mi mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre que le pasa laburo al papá de sus hijos, me parece que es lo mejor que puede hacer. Mi mamá no quiere que mi viejo esté con nadie más que la persona que estuvo y basta”, sostuvo.
Por último, la joven fue contundente al descartar cualquier intención de su madre de retomar la relación con Emanuel Ortega o intervenir en su vida sentimental.
“Sé que mi mamá no hizo nada ni tiene interés de volver con mi papá ni de meterse ni mucho menos. No me parece raro que una madre ayude al papá de sus hijos a darle más laburo, visibilidad, todo eso”, concluyó.