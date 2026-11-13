SociedadClima y ecología

Alerta amarilla por tormentas: qué zonas serán afectadas este sábado

El pronóstico incluye lluvias abundantes, frecuente actividad eléctrica y acumulados de hasta 40 milímetros.

Se esperan tormentas aisladas a partir de esta tarde y, al menos, hasta el domingo en Tucumán.
Se esperan tormentas aisladas a partir de esta tarde y, al menos, hasta el domingo en Tucumán. Mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional
Por Redacción Sociedad Hace 6 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla para este sábado en Tucumán por tormentas intensas con abundante caída de agua, ocasional granizo y actividad eléctrica.
  • El fenómeno El Niño intensifica las precipitaciones de la temporada. Tras afectar los valles el viernes, el temporal se extenderá a 16 departamentos provinciales.
  • Ante posibles daños e interrupción de servicios, las autoridades emitieron pautas de precaución y recomiendan a la población evitar salir de sus hogares.
Resumen generado con IA

El Sistema de Alerta Temprana se encuentra en un período de intensa actividad respecto a las tormentas del país. La temporada primavera-verano llegó con intensidad a toda la región, sobre todo por el fenómeno El Niño-Oscilación Sur, que condiciona los patrones de precipitaciones. El SAT anunció las alertas meteorológicas de las próximas 72 horas y Tucumán es una de las provincias que serán afectadas.

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Pese a que la región tendrá tormentas intensas, no alcanzará los récords del fin de semana. Mientras que la zona norte se encuentra en alerta amarilla, el centro del país está bajo alerta naranja. En Tucumán, en particular, el aviso por precipitaciones fuertes rige para diferentes momentos y zonas de este viernes y sábado.

Tormentas: Tucumán estará bajo alerta amarilla el sábado

La región comprendida por la alerta amarilla este viernes abarca únicamente a la zona de los valles en Tucumán. Desde esta tarde y hasta la noche se esperan tormentas aisladas, abundante caída de agua, ocasional granizo y frecuente actividad eléctrica con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros.

El sábado, la situación será distinta. No por la intensidad de las precipitaciones, sino por la extensión de la advertencia. Las tormentas estarán presentes con mayor fuerza durante la mañana y la tarde del 14 de noviembre. Tendrán características similares a las del día previo. Aunque también se prevén tormentas aisladas para la noche del sábado, tendrán una menor intensidad que las de los momentos en que prevalezca la alerta.

Serán afectadas las regiones de Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Chicligasta, San Miguel de Tucumán, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Recomendaciones para las tormentas de alerta amarilla

La alerta amarilla que rige para este fin de semana en Tucumán tiene como punto clave mantener informada a la población y advertirle sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Según el SMN, ¿qué zonas están bajo alerta por el calor en Tucumán?

Según el SMN, ¿qué zonas están bajo alerta por el calor en Tucumán?

El SMN brinda una serie de recomendaciones para mantenerse a salvo durante estos episodios:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

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