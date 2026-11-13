Alerta amarilla por tormentas: qué zonas serán afectadas este sábado

El sábado, la situación será distinta. No por la intensidad de las precipitaciones, sino por la extensión de la advertencia. Las tormentas estarán presentes con mayor fuerza durante la mañana y la tarde del 14 de noviembre. Tendrán características similares a las del día previo. Aunque también se prevén tormentas aisladas para la noche del sábado, tendrán una menor intensidad que las de los momentos en que prevalezca la alerta.