Medir y atraer: el desafío turístico

El histórico paso del papa León XIV por la Argentina dejó mucho más que postales de fervor multitudinario.
Según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la movilización religiosa y los feriados extraordinarios inyectaron dinamismo a las economías regionales en plena temporada baja.
Mientras epicentros como la Ciudad de Buenos Aires, con 1,24 millones de visitantes y un impacto superior a los U$S 88 millones, y Córdoba, que convocó a más de 650.000 fieles, concentraron la atención principal, diversas provincias lograron capitalizar el movimiento mediante escapadas de cercanía y agendas complementarias.
En ese mapa nacional de resultados, la ausencia de datos receptivos sobre Tucumán constituye un llamado de atención que merece una lectura serena y constructiva. En el informe de la entidad de las pequeñas y medianas empresas, nuestra provincia figura únicamente como un distrito emisor de pasajeros hacia la capital cordobesa, cuya terminal de ómnibus triplicó su flujo habitual impulsada por contingentes tucumanos, santiagueños y jujeños.
No hubo, en cambio, registros locales de ocupación hotelera ni estimaciones sobre el gasto turístico interno. El contraste con otras jurisdicciones del Norte resulta elocuente: Jujuy contabilizó 16.199 turistas, una ocupación promedio del 61,96% y un movimiento económico de $ 4.599 millones, mientras que la capital de Catamarca, aun con un moderado 36% de plazas ocupadas, reportó ingresos por $ 373,9 millones.
Que Tucumán no aparezca en el radar estadístico de un fin de semana largo no implica necesariamente una parálisis absoluta de la actividad, pero sí evidencia una carencia estructural en la sistematización y elevación de la información.
En la industria turística contemporánea, lo que no se mide difícilmente puede gestionarse, evaluarse o corregirse. Disponer de indicadores precisos, transparentes y oportunos no es una mera formalidad técnica, sino el insumo indispensable para diseñar políticas de promoción eficaces, medir la rentabilidad real del sector y competir en igualdad de condiciones por los flujos viajeros de la región.
Superar este déficit exige evitar la tentación de buscar responsables aislados y asumir, por el contrario, una tarea compartida.
La consolidación de Tucumán como destino receptor requiere una articulación estrecha y sostenida entre el Estado provincial, los municipios, las cámaras empresariales, los hoteleros, los gastronómicos y los operadores privados. El propio relevamiento de CAME demostró que el viajero actual privilegia los desplazamientos breves, las reservas de último momento y las propuestas culturales, gastronómicas o deportivas capaces de motivar una estadía de dos o tres noches, incluso cuando el epicentro nacional del evento ocurre a cientos de kilómetros.
Tucumán posee atributos naturales, históricos y culturales sobrados para captar ese derrame regional y dejar de ser únicamente un punto de partida hacia otras plazas. Transformar ese potencial en desarrollo económico genuino demandará compromiso colectivo, rigor estadístico y una estrategia común de largo plazo.
Solo mediante el trabajo mancomunado de todos los actores vinculados al sector se logrará que, ante los próximos grandes acontecimientos del calendario nacional, la provincia cuente con cifras propias, sólidas y visibles para exhibir, que se traduzcan en mejores y mayores ingresos para la economía provincial.