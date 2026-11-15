Medir y atraer: el desafío turístico

La consolidación de Tucumán como destino receptor requiere una articulación estrecha y sostenida entre el Estado provincial, los municipios, las cámaras empresariales, los hoteleros, los gastronómicos y los operadores privados. El propio relevamiento de CAME demostró que el viajero actual privilegia los desplazamientos breves, las reservas de último momento y las propuestas culturales, gastronómicas o deportivas capaces de motivar una estadía de dos o tres noches, incluso cuando el epicentro nacional del evento ocurre a cientos de kilómetros.