DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín se queda sin su último ídolo: se confirmó la salida de Gonzalo Rodríguez

La Ciudadela despide al atacante de Aguilares tras 286 partidos y dos ascensos con la camiseta "santa". La despedida oficial del club, el futuro de Salazar y las negociaciones abiertas para retener a Carabajal.

ÍDOLO. Gonzalo Rodríguez grita el empate frente a Unión Aconquija, en el primero de sus dos ascensos con San Martín.
ÍDOLO. Gonzalo Rodríguez grita el empate frente a Unión Aconquija, en el primero de sus dos ascensos con San Martín.
Por Redacción Deportes 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán anunció la salida del delantero e ídolo Gonzalo Rodríguez por motivos futbolísticos de cara a la próxima temporada.
  • El 'Turbo' culminó su tercer ciclo en el club tras 286 partidos, 32 tantos y dos ascensos, habiendo disputado su último encuentro el 1 de noviembre.
  • La baja inicia la reestructuración del plantel de Alejandro Orfila, que prevé más salidas pero busca retener al mediocampista Gabriel Carabajal.
Resumen generado con IA

El ciclo de Gonzalo “Turbo” Rodríguez en San Martín llegó a su fin. A través de un comunicado oficial, el club anunció ayer que, “por cuestiones estrictamente futbolísticas”, el atacante de 36 años no formará parte del plantel profesional la próxima temporada. La publicación despidió al delantero oriundo de Aguilares como el “último ídolo” y el futbolista en actividad con más partidos jugados con la camiseta “santa”, le agradeció su sentido de pertenencia y remarcó que las puertas de Bolívar y Pellegrini siempre estarán abiertas.

De esta manera, la determinación adoptada por la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila marca el punto final de su etapa en la institución, mientras el atacante analiza los pasos a seguir en su carrera. Su última función con la camiseta del “Santo” fue el pasado 1 de noviembre en La Ciudadela, cuando ingresó en el segundo tiempo del empate 0-0 ante Colegiales, en el cierre de una campaña irregular en la que el equipo quedó al margen del Reducido.

Rodríguez debutó en la Primera del “Santo” el 6 de febrero de 2010, en un duelo de la Primera B Nacional frente a Defensa y Justicia, de la mano de Carlos Roldán. En sus inicios le costó asentarse como titular y a mediados de 2013 pasó a préstamo a San Jorge para jugar el Torneo Argentino A, donde se dio la particularidad de que le convirtió dos goles al propio San Martín antes de retornar. A partir de 2014 alternó rendimientos hasta que la llegada de Diego Cagna en 2016 potenció sus condiciones: como extremo derecho, rápido y punzante, conformó una dupla de ataque clave junto a Ramón Lentini.

Tras consolidarse en la B Nacional y completar un gran torneo en la temporada 2016/17, siguió siendo una pieza importante con Rubén Forestello al mando. Formó parte del plantel en la Superliga, en la que jugó en el recordado triunfo por 3 a 2 en el clásico ante Atlético. Más adelante integró el equipo dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez que lideraba la categoría antes del parate por la pandemia y se marchó a mediados de 2021 al no alcanzar un acuerdo de renovación. Luego de pasar por Ferro y Gimnasia de Jujuy, volvió a La Ciudadela en enero de 2024 para aportar experiencia y liderazgo. A lo largo de sus tres ciclos oficiales, el “Turbo” acumuló 286 presentaciones y 32 goles con el escudo de San Martín.

Los goles en los ascensos

La condición de ídolo de Rodríguez se construyó en las definiciones que le dieron los últimos dos ascensos del “Santo”. En la final del Federal A 2016 frente a Unión Aconquija convirtió en los dos choques de la llave. En la ida en La Ciudadela rompió la paridad a los 26 minutos del complemento con un frentazo que puso el 1 a 0 definitivo. Seis días después, en la revancha en Andalgalá, el trámite se complicó cuando los catamarqueños remontaron e igualaron la serie. La reacción fue inmediata: apenas reanudado el juego, el “Turbo” picó en velocidad y definió con un remate rasante para encaminar el regreso a la B Nacional.

Dos años más tarde, el 3 de junio de 2018, volvió a ser figura en la final del Reducido ante Sarmiento de Junín. Con la obligación de revertir el 0-1 de la ida, San Martín salió con todo ante su gente. Tras la apertura de Lucas Acevedo, Gonzalo Rodríguez resolvió con un derechazo para marcar el 2 a 0 en el amanecer del encuentro. Esa tarde terminó con un 5 a 1 que devolvió al “Santo” a la Primera División tras una década de espera.

Siguen las negociaciones

La desvinculación de Gonzalo Rodríguez no es un hecho aislado: forma parte de una reestructuración amplia del plantel profesional con vistas a la temporada 2027. Un camino similar transita Víctor Salazar, quien está muy cerca de dejar la institución.

ADIÓS. Gonzalo Rodríguez ya está afuera; Víctor Salazar seguiría el mismo camino. ADIÓS. Gonzalo Rodríguez ya está afuera; Víctor Salazar seguiría el mismo camino.

Pese a las bajas, las negociaciones siguen activas en los despachos de La Ciudadela para sostener la base que pretende Orfila. La dirigencia mantiene conversaciones formales para extender el vínculo con Gabriel Carabajal. El volante creativo es del gusto del entrenador, que lo considera una pieza indispensable en la generación de juego y pidió expresamente retenerlo para el próximo torneo. Mientras el mercado de pases empieza a moverse con más partidas y refuerzos, San Martín despide a su último ídolo, un futbolista que dejó la piel en cada compromiso y cuyo nombre ya quedó grabado en la historia del club.

Temas Gonzalo RodríguezPrimera NacionalSan Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos
1

El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos

La Conabia celebró sus 35 años de vida
2

La Conabia celebró sus 35 años de vida

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal
3

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal

El maíz sostiene la rotación en el NOA
4

El maíz sostiene la rotación en el NOA

5

En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia

Ranking notas premium
Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse
1

Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027
2

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre
3

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite
4

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal

Más Noticias
En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Comentarios