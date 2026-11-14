San Martín se queda sin su último ídolo: se confirmó la salida de Gonzalo Rodríguez

¡Gracias eternas, Turbo querido! El Club A. San Martín informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que, por cuestiones estrictamente futbolísticas, se ha determinado que el jugador Gonzalo “Turbo” Rodríguez no continuará formando parte del plantel profesional en la próxima temporada. Con esta decisión se cierra una historia hermosa, profunda e inolvidable entre Gonzalo y nuestra institución. Hablar del Turbo es hablar de sentido de pertenencia, de entrega absoluta y de un verdadero referente dentro y fuera de la cancha. Como el último ÍDOLO y jugador activo con más partidos disputados con nuestra camiseta, su nombre ya ocupa un lugar de privilegio en las páginas más doradas de la historia del Santo. Su paso por La Ciudadela trascendió la estadística: nos enseñó lo que significa defender estos colores con el alma, dejando siempre la vida en cada pelota. La H. Comisión Directiva, en representación de todo el pueblo sanmartiniano, le agradece y reconoce de corazón toda su trayectoria, su respeto incondicional y su profesionalismo. Las puertas de nuestra casa siempre van a estar abiertas para los hombres que honran nuestra historia.