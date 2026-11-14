San Martín se queda sin su último ídolo: se confirmó la salida de Gonzalo Rodríguez

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán anunció la salida del delantero e ídolo Gonzalo Rodríguez por motivos futbolísticos de cara a la próxima temporada.
- El 'Turbo' culminó su tercer ciclo en el club tras 286 partidos, 32 tantos y dos ascensos, habiendo disputado su último encuentro el 1 de noviembre.
- La baja inicia la reestructuración del plantel de Alejandro Orfila, que prevé más salidas pero busca retener al mediocampista Gabriel Carabajal.
El ciclo de Gonzalo “Turbo” Rodríguez en San Martín llegó a su fin. A través de un comunicado oficial, el club anunció ayer que, “por cuestiones estrictamente futbolísticas”, el atacante de 36 años no formará parte del plantel profesional la próxima temporada. La publicación despidió al delantero oriundo de Aguilares como el “último ídolo” y el futbolista en actividad con más partidos jugados con la camiseta “santa”, le agradeció su sentido de pertenencia y remarcó que las puertas de Bolívar y Pellegrini siempre estarán abiertas.
De esta manera, la determinación adoptada por la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Alejandro Orfila marca el punto final de su etapa en la institución, mientras el atacante analiza los pasos a seguir en su carrera. Su última función con la camiseta del “Santo” fue el pasado 1 de noviembre en La Ciudadela, cuando ingresó en el segundo tiempo del empate 0-0 ante Colegiales, en el cierre de una campaña irregular en la que el equipo quedó al margen del Reducido.
¡Gracias eternas, Turbo querido! El Club A. San Martín informa a sus socios, hinchas y a la opinión pública que, por cuestiones estrictamente futbolísticas, se ha determinado que el jugador Gonzalo “Turbo” Rodríguez no continuará formando parte del plantel profesional en la próxima temporada. Con esta decisión se cierra una historia hermosa, profunda e inolvidable entre Gonzalo y nuestra institución. Hablar del Turbo es hablar de sentido de pertenencia, de entrega absoluta y de un verdadero referente dentro y fuera de la cancha. Como el último ÍDOLO y jugador activo con más partidos disputados con nuestra camiseta, su nombre ya ocupa un lugar de privilegio en las páginas más doradas de la historia del Santo. Su paso por La Ciudadela trascendió la estadística: nos enseñó lo que significa defender estos colores con el alma, dejando siempre la vida en cada pelota. La H. Comisión Directiva, en representación de todo el pueblo sanmartiniano, le agradece y reconoce de corazón toda su trayectoria, su respeto incondicional y su profesionalismo. Las puertas de nuestra casa siempre van a estar abiertas para los hombres que honran nuestra historia.— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) November 14, 2026
Rodríguez debutó en la Primera del “Santo” el 6 de febrero de 2010, en un duelo de la Primera B Nacional frente a Defensa y Justicia, de la mano de Carlos Roldán. En sus inicios le costó asentarse como titular y a mediados de 2013 pasó a préstamo a San Jorge para jugar el Torneo Argentino A, donde se dio la particularidad de que le convirtió dos goles al propio San Martín antes de retornar. A partir de 2014 alternó rendimientos hasta que la llegada de Diego Cagna en 2016 potenció sus condiciones: como extremo derecho, rápido y punzante, conformó una dupla de ataque clave junto a Ramón Lentini.
Tras consolidarse en la B Nacional y completar un gran torneo en la temporada 2016/17, siguió siendo una pieza importante con Rubén Forestello al mando. Formó parte del plantel en la Superliga, en la que jugó en el recordado triunfo por 3 a 2 en el clásico ante Atlético. Más adelante integró el equipo dirigido por Favio Orsi y Sergio Gómez que lideraba la categoría antes del parate por la pandemia y se marchó a mediados de 2021 al no alcanzar un acuerdo de renovación. Luego de pasar por Ferro y Gimnasia de Jujuy, volvió a La Ciudadela en enero de 2024 para aportar experiencia y liderazgo. A lo largo de sus tres ciclos oficiales, el “Turbo” acumuló 286 presentaciones y 32 goles con el escudo de San Martín.
Los goles en los ascensos
La condición de ídolo de Rodríguez se construyó en las definiciones que le dieron los últimos dos ascensos del “Santo”. En la final del Federal A 2016 frente a Unión Aconquija convirtió en los dos choques de la llave. En la ida en La Ciudadela rompió la paridad a los 26 minutos del complemento con un frentazo que puso el 1 a 0 definitivo. Seis días después, en la revancha en Andalgalá, el trámite se complicó cuando los catamarqueños remontaron e igualaron la serie. La reacción fue inmediata: apenas reanudado el juego, el “Turbo” picó en velocidad y definió con un remate rasante para encaminar el regreso a la B Nacional.
Dos años más tarde, el 3 de junio de 2018, volvió a ser figura en la final del Reducido ante Sarmiento de Junín. Con la obligación de revertir el 0-1 de la ida, San Martín salió con todo ante su gente. Tras la apertura de Lucas Acevedo, Gonzalo Rodríguez resolvió con un derechazo para marcar el 2 a 0 en el amanecer del encuentro. Esa tarde terminó con un 5 a 1 que devolvió al “Santo” a la Primera División tras una década de espera.
Siguen las negociaciones
La desvinculación de Gonzalo Rodríguez no es un hecho aislado: forma parte de una reestructuración amplia del plantel profesional con vistas a la temporada 2027. Un camino similar transita Víctor Salazar, quien está muy cerca de dejar la institución.
Pese a las bajas, las negociaciones siguen activas en los despachos de La Ciudadela para sostener la base que pretende Orfila. La dirigencia mantiene conversaciones formales para extender el vínculo con Gabriel Carabajal. El volante creativo es del gusto del entrenador, que lo considera una pieza indispensable en la generación de juego y pidió expresamente retenerlo para el próximo torneo. Mientras el mercado de pases empieza a moverse con más partidas y refuerzos, San Martín despide a su último ídolo, un futbolista que dejó la piel en cada compromiso y cuyo nombre ya quedó grabado en la historia del club.