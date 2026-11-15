La misa de hoy: los talentos que Dios nos confió

Pero los talentos de una nación pueden quedar enterrados por el enfrentamiento, el resentimiento, la indiferencia, la corrupción, la falta de diálogo y la pérdida de confianza. El Papa no vino simplemente a ofrecernos palabras de consuelo. Nos recordó que tenemos una responsabilidad con el futuro. Su llamado a la reconciliación no significa olvidar las heridas ni renunciar a las convicciones. Es superar la lógica de la enemistad para recuperar la capacidad de reconocernos como hermanos y trabajar por el bien común.