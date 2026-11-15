La misa de hoy: los talentos que Dios nos confió

Por presbítero Marcelo Barrionuevo
Una idea que puede vertebrar toda la reflexión de hoy: Dios no nos va a preguntar solamente cuánto tiempo hemos vivido, sino cuánto amor hemos puesto en el tiempo que nos regaló; no solamente qué talentos recibimos, sino cuánto bien hicimos con ellos.
La parábola de los talentos (Mt 25,14-30) ilumina esta realidad. El Señor entrega sus bienes a cada uno, según sus capacidades, y después regresa para pedir cuentas. No nos pide resultados idénticos, sino fidelidad, creatividad y responsabilidad. Quisiera proponer una reflexión en cuatro movimientos.
1- El tiempo es el primer talento que Dios nos regala
Nuestra vida es breve. Y, sin embargo, muchas veces vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Nos desgastamos mirando demasiado el pasado, preocupándonos excesivamente por el futuro o dejando que las urgencias nos roben la profundidad del presente.
Aprovechar el tiempo no significa hacer muchas cosas sino lo que Dios espera de nosotros en cada momento. Estar presentes donde nos toca estar. Amar a quienes tenemos cerca. Cumplir responsablemente nuestra misión. Hay una diferencia entre llenar el tiempo y fecundar.
Podemos tener una agenda llena y una vida interior vacía. Podemos hacer muchas cosas y dejar poco fruto. En cambio, una vida entregada, incluso en las tareas aparentemente insignificantes, puede convertirse en una obra fecunda.
2- La parábola de los talentos: Dios no quiere vidas enterradas
Hay un detalle especialmente importante en el Evangelio: los dos primeros servidores se pusieron a trabajar con los talentos recibidos; el tercero tuvo miedo y escondió el suyo; su problema no fue haber recibido poco, sino vivir desde el miedo. También hoy podemos enterrar nuestros talentos cuando dejamos de creer que podemos cambiar las cosas o nos acostumbramos a quejarnos sin comprometernos.
El Evangelio nos propone otra actitud: no ser administradores temerosos de lo recibido, sino protagonistas responsables de una historia que Dios quiere seguir construyendo con nosotros.
Y aquí aparece una clave para la Argentina: no podemos enterrar los talentos de una sociedad que tiene tantas capacidades, creatividad, riqueza humana y posibilidades de futuro.
El talento de un empresario, de un educador, de un trabajador, de un dirigente, de un padre o una madre de familia, de un joven, tiene una dimensión personal, pero también una responsabilidad social.
3. El mensaje del Papa León XIV: Argentina, levántate y camina
Aquí encontramos una conexión providencial con el mensaje que el Papa León XIV acaba de dejarnos. Desde su encuentro con los argentinos hasta su despedida en Luján, hay una invitación que podemos resumir en cuatro palabras: reconciliación, esperanza, comunión y misión.
En Luján nos dejó una consigna que merece convertirse en programa espiritual y social: “Argentina, levántate y camina”. Nos invitó a reconciliarnos con nuestra historia y nuestro presente para generar un futuro nuevo donde el amor tenga la última palabra. ¡Qué relación tan profunda tiene esto con la parábola de los talentos!
Pero los talentos de una nación pueden quedar enterrados por el enfrentamiento, el resentimiento, la indiferencia, la corrupción, la falta de diálogo y la pérdida de confianza. El Papa no vino simplemente a ofrecernos palabras de consuelo. Nos recordó que tenemos una responsabilidad con el futuro. Su llamado a la reconciliación no significa olvidar las heridas ni renunciar a las convicciones. Es superar la lógica de la enemistad para recuperar la capacidad de reconocernos como hermanos y trabajar por el bien común.
Y aquí hay una pregunta que cada argentino debería hacerse: ¿Qué estoy haciendo con los talentos que Dios puso en mis manos para ayudar a levantar a mi país?
4- Una Argentina que no entierre sus talentos
Aquí podemos encontrar el verdadero desafío espiritual que nos deja el Evangelio y la visita del Papa. Necesitamos pasar:
- De la queja a la responsabilidad.
- Del enfrentamiento a la reconciliación.
- De la indiferencia al compromiso.
- Del individualismo a la solidaridad.
- Del miedo al futuro a la esperanza activa.
- De una fe solamente celebrada a una fe que transforma la sociedad.
El cristiano no está llamado solamente a salvarse individualmente, sino a colaborar con Dios en la transformación del mundo.
La fe tiene que producir cultura, educación, trabajo digno, responsabilidad social, familias fuertes, dirigentes honestos y comunidades capaces de construir fraternidad.
No alcanza con preguntarnos qué Argentina queremos recibir. Tenemos que preguntarnos qué Argentina estamos ayudando a construir con los talentos que Dios nos dio.
El Papa nos invitó a levantarnos y caminar. El Evangelio nos invita a no enterrar lo recibido. Y la vida nos recuerda que no tenemos tiempo ilimitado para hacerlo.