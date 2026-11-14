Un tucumano competirá en la final del "Mundial de aguas abiertas Oceanman" en República Dominicana

Resumen para apurados
- El nadador tucumano Jorge Rodríguez compite hoy en la final del Mundial Oceanman en República Dominicana, en los 10 km máster, tras clasificar en el circuito internacional.
- Rodríguez clasificó en Córdoba tras nadar 30 km en dos días. La prueba exige dos vueltas de 5 km bajo intenso calor, fuerte oleaje y un límite de cuatro horas.
- La carrera representa uno de los mayores hitos de su trayectoria y consolida la presencia de la delegación argentina en la élite internacional de aguas abiertas.
El nadador Jorge Rodríguez, médico cirujano y oriundo de Concepción, participará hoy en la final del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas Oceanman, que se desarrolla en Miches, República Dominicana, cerca de Punta Cana. El reconocido deportista competirá en la prueba de 10 kilómetros, dentro de la categoría Máster 50-59 años, en una competencia que reúne a representantes de distintos países.
Rodríguez consiguió su clasificación durante una fecha de Oceanman Argentina disputada en Córdoba. Allí afrontó un exigente desafío: nadó 20 kilómetros el sábado y otros 10 kilómetros al día siguiente.
Como se había inscripto en ambas distancias, obtuvo el cupo para participar en "The World Final World Championship", la instancia que reúne a los clasificados de las distintas competencias del circuito internacional.
La prueba de 10 kilómetros está programada para mañana, a las 8, y contempla dos vueltas de cinco kilómetros. El recorrido tendrá controles y tiempos de corte en los kilómetros 3 y 6, mientras que el límite establecido para completar la distancia será de cuatro horas.
Un desafío adicional para los competidores
Las condiciones del circuito representan un desafío adicional para los competidores, debido a las características del mar, el viento y el oleaje. A esto se suman las altas temperaturas y la humedad de la región, factores que, según describió el propio nadador, hacen que el calor sea particularmente intenso.
La competencia reúne distintas categorías y distancias. Durante la primera jornada participaron los juveniles, los nadadores de élite y los competidores de las pruebas de 2 kilómetros, tanto en la rama femenina como masculina.
La delegación argentina es una de las más numerosas del campeonato y cuenta también con varios representantes tucumanos. Entre ellos se encuentra Juan Pablo Medina, oriundo de Concepción, quien ya compitió en la distancia de 2 kilómetros y logró ubicarse entre los 20 mejores de su prueba.
De esta manera, Rodríguez afrontará uno de los principales desafíos de su trayectoria deportiva, con la posibilidad de representar a Tucumán y a la Argentina en una de las competencias internacionales más importantes del calendario de aguas abiertas.