DeportesMás deportes

Un tucumano competirá en la final del "Mundial de aguas abiertas Oceanman" en República Dominicana

Jorge Rodríguez participará en la prueba de 10 kilómetros del campeonato internacional, que se disputa en Miches, cerca de Punta Cana.

Jorge Rodríguez participará hoy en la final del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas Oceanman.
Jorge Rodríguez participará hoy en la final del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas Oceanman.
Por Redacción Deportes 14 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El nadador tucumano Jorge Rodríguez compite hoy en la final del Mundial Oceanman en República Dominicana, en los 10 km máster, tras clasificar en el circuito internacional.
  • Rodríguez clasificó en Córdoba tras nadar 30 km en dos días. La prueba exige dos vueltas de 5 km bajo intenso calor, fuerte oleaje y un límite de cuatro horas.
  • La carrera representa uno de los mayores hitos de su trayectoria y consolida la presencia de la delegación argentina en la élite internacional de aguas abiertas.
Resumen generado con IA

El nadador Jorge Rodríguez, médico cirujano y oriundo de Concepción, participará hoy en la final del Campeonato Mundial de Aguas Abiertas Oceanman, que se desarrolla en Miches, República Dominicana, cerca de Punta Cana. El reconocido deportista competirá en la prueba de 10 kilómetros, dentro de la categoría Máster 50-59 años, en una competencia que reúne a representantes de distintos países.

Rodríguez consiguió su clasificación durante una fecha de Oceanman Argentina disputada en Córdoba. Allí afrontó un exigente desafío: nadó 20 kilómetros el sábado y otros 10 kilómetros al día siguiente. 

Como se había inscripto en ambas distancias, obtuvo el cupo para participar en "The World Final World Championship", la instancia que reúne a los clasificados de las distintas competencias del circuito internacional.

Un tucumano competirá en la final del Mundial de aguas abiertas Oceanman en República Dominicana

La prueba de 10 kilómetros está programada para mañana, a las 8, y contempla dos vueltas de cinco kilómetros. El recorrido tendrá controles y tiempos de corte en los kilómetros 3 y 6, mientras que el límite establecido para completar la distancia será de cuatro horas.

Un desafío adicional para los competidores

Las condiciones del circuito representan un desafío adicional para los competidores, debido a las características del mar, el viento y el oleaje. A esto se suman las altas temperaturas y la humedad de la región, factores que, según describió el propio nadador, hacen que el calor sea particularmente intenso.

La competencia reúne distintas categorías y distancias. Durante la primera jornada participaron los juveniles, los nadadores de élite y los competidores de las pruebas de 2 kilómetros, tanto en la rama femenina como masculina.

La delegación argentina es una de las más numerosas del campeonato y cuenta también con varios representantes tucumanos. Entre ellos se encuentra Juan Pablo Medina, oriundo de Concepción, quien ya compitió en la distancia de 2 kilómetros y logró ubicarse entre los 20 mejores de su prueba.

De esta manera, Rodríguez afrontará uno de los principales desafíos de su trayectoria deportiva, con la posibilidad de representar a Tucumán y a la Argentina en una de las competencias internacionales más importantes del calendario de aguas abiertas.

Temas República Dominicana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos
1

El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos

La Conabia celebró sus 35 años de vida
2

La Conabia celebró sus 35 años de vida

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal
3

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal

El maíz sostiene la rotación en el NOA
4

El maíz sostiene la rotación en el NOA

5

En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia

Ranking notas premium
Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse
1

Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027
2

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre
3

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite
4

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal

Más Noticias
En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Recuerdos fotográficos: la Librería Sarmiento debutó con lapiceras fuente para zurdos

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Comentarios