“Hombre de Acero”: el cirujano Jorge Rodríguez compite en Francia en la carrera más dura del planeta

Para la etapa de natación es obligatorio entrar al agua con traje de neopreno, porque es posible pasar frío en cauce de agua caliente si permanece un tiempo excesivo dentro del agua. Rodríguez recordó cuando entrenaba en Tucumán para esta competencia. “El primer día había neblina en el Dique de Escaba y no podía ver el horizonte, no podía volver, en esos días generalmente hizo 9 grados de temperatura a las 7.30 de la mañana. Después hice un kilómetro desde el dique al asfalto caminando con la bicicleta a cuestas por el barro y así evitar pinchar una rueda. Pero eso hace ampollas en los pies y lesiones en la piel, pero lo pude hacer solo y a todo pulmón. Necesitaba hacerlo para sentirme confiado para esta competencia. Durante cinco días nadé 3.800 metros, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros trotando. Agradezco a los que se acercaron y me asistieron durante los últimos dos días (de entrenamiento). A las cinco distancias Ironman las terminé solo, sin arcos de llegada, ni locutor –rememoró-, sin comidas, ni música, tampoco gente esperando. Pero fue una alegría inmensa terminar cada noche la distancia. Feliz de haberlo logrado. Ya no tengo 50 años más para vivir; no creo llegar a los 100. La vida se nos pasa muy rápido. Entonces ¿voy a estar perdiendo tiempo?... No. Yo no estoy para perder el tiempo. Estoy para ganarle tiempo a mi vida”.