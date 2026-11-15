Cartas de Lectores V:

Nunca exigieron el reparto de la tierra. No les interesaba. Reclamaba, sí, la libre apropiación de la carne, tal cual existía en los primeros siglos de la Colonia. Antes de que la carne se valorizase y fuera celosamente guardada por estancieros y saladeristas. ¿Tierra? ¿Para qué quería el gaucho? ¿Acaso para trabajarla? El gaucho argentino no necesitaba de semejante título de propiedad para tener tierra, ni para satisfacer sus necesidades. Era natural que no le fuera fácil concebir que los demás hombres tuviesen razón y justicia para privarle de la facultad de ocupar el desierto como cosa suya, o para poner un rancho donde le conviniera. El gaucho argentino vivía absoluto e independiente, con un individualismo propio y libre. Munido del lazo podía echar mano del primer potro que le ofreciera mejores condiciones para su servicio; escogía por propio derecho la vaca más gorda para mantenerse y si necesitaba algún dinero para procurarse los objetos comerciales que apetecía, derribaba cuantos toros quería, les sacaba los cueros y los iba a vender en las aldeas de la costa. La ley civil, la regla política, no privaba sobre él. Lo que más despreciaba el gaucho era abandonar su caballo para inclinarse a arañar el suelo. En la región pastoril y pampeana el trabajo que no era de a caballo era enérgicamente resistido; el gaucho, y aun el paisano porteño, se consideraban deshonrados si trabajaban a pie. La Independencia significó de inmediato el pleno y libre comercio con Inglaterra, para siempre y sin retaceos junto a la libre importación, desde la ciudad de Buenos Aires, arruinaba la economía casera y artesanal. Los esclavos, allegados, los artesanos y el resto de las clases sociales de la época colonial quedaron sin sustento y desamparadas a consecuencia de la importación y del uso de artículos extranjeros que desplazaban a los que ellas elaboraban. El número de personas sin oficio, sin colocación y sin residencia fija, aumentó considerablemente en los años posteriores a 1810. Una parte de esos desamparados fue incorporada por la fuerza al trabajo de las estancias (ley contra la vagancia de la provincia de Buenos Aires), otra se alistó en los ejércitos de la independencia y otra formó las montoneras. La carne de la pampa, hasta entonces, era una especie de propiedad común a disposición de todos los gauchos. Poco valía la carne porque no se la podía exportar y la oferta era muy superior al consumo interno. Pero después de mayo, suprimidas las restricciones coloniales a la exportación, resultó mucho más ventajoso que antes el negocio de salar carne para la exportación. Para los gauchos, la Revolución de Mayo no significó ventaja alguna, sino al contrario. Con los puertos libres y el incremento exportador que fue su consecuencia (no sólo cueros sino de carne embalsamada en los saladeros), los dueños de las estancias duplicaron su celo en las decenas de un haber trocado súbitamente en Potosí inagotable. Ocurrió entonces que lo más importante del novillo fue la carne, y hubo que discutir si la seguirán comiendo gratis los gauchos del litoral si debía ser vendida, en provecho de los hacendados, a los propietarios de esclavos del Brasil, África y las Antillas. El sistema de cazar vacas sin otro cargo que el de entregar los cueros al propietario de la estancia iba a ser sustituido por el trabajar algunos meses en el saladero y comprar con el jornal la carne que se pudiese, al precio marcado por los consumidores del extranjero. La salazón de carnes requería cierto capital y no se pensó reconocer a los peones como socios. El 15 de mayo y el 7 de octubre de 1812, el gobierno argentino declaró libre de impuestos la carne destinada al exterior, y al mismo tiempo gravó con un derecho la que se consumiese en el abasto del país. Acrecentarse al mismo tiempo el rigor contra los gauchos que persistían en sus hábitos anteriores, hasta llegar al decreto del 30 de agosto de 1815 que instaba a que todo hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propiedades, sería reputado sirviente y quedaba obligado a llevar papeleta de su patrón, visada cada tres meses, so pena de conceptuarse vago.