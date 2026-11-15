OpiniónCartas de lectores

Cartas de Lectores III:
Por Redacción LA GACETA Hace 4 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos
1

El Senasa habló sobre prácticas en elaboración de alimentos

La Conabia celebró sus 35 años de vida
2

La Conabia celebró sus 35 años de vida

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal
3

La semilla fiscalizada da garantías y sostiene el mejoramiento varietal

El maíz sostiene la rotación en el NOA
4

El maíz sostiene la rotación en el NOA

5

En 2025/26, el maíz cubrió costos con 4,8 toneladas en tierra propia

Ranking notas premium
Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse
1

Bomba en San Martín: la CD ofreció rebajas salariales de hasta el 70% y tres jugadores están cerca de irse

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027
2

Una por una: las obras que espera inaugurar el Gobierno antes de las elecciones de 2027

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre
3

El papa León XIV vuelve a Chiclayo, la ciudad donde todavía lo llaman por su nombre

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite
4

Puntos de vista sobre management: la empresa también enseña con lo que permite

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: Sosa sumó otra acusación en la Justicia Federal

Más Noticias
En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

En tres años se cubrieron más de 100 vacantes en la Justicia provincial

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán

Una es niñera; su compañera quiere ser policía, y juntas participarán en la final de “Enseñame Tucumán"

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

Cuatro lecciones del papa León XIV frente a los profetas del descarte

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: Decían que estábamos locos

La suiza que se enamoró de un tucumano y cambió los Alpes por Cafayate para hacer vino: "Decían que estábamos locos"

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Narcotráfico: el olfato de “Boby” y un caso sin precedentes en Tucumán

Comentarios