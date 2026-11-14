Con vínculos sólidos, la vida es más larga; viajar con amigos potencia lo que la ciencia comprobó

Viajar con amigos es una vía excelente para nutrir y fortalecer esas relaciones que la ciencia ya comprobó que extienden la vida. La evidencia científica muestra que las personas con relaciones sociales sólidas tienen un 50% más de probabilidades de vivir más tiempo que aquellas con vínculos sociales más débiles. Además, una revisión publicada en 2024 en la revista World Psychiatry destaca que las conexiones sociales son uno de los factores más importantes para la salud física y emocional, con efectos comprobados sobre el bienestar y la longevidad.