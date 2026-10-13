Bienestar +60: el nuevo newsletter de LA GACETA para vivir mejor

Resumen para apurados
- LA GACETA lanzó hoy en Tucumán el newsletter Bienestar +60, una propuesta para promover la salud, la autonomía y nuevos proyectos en personas mayores de 60 años.
- El servicio combinará testimonios reales con consejos de especialistas sobre nutrición, actividad física, descanso y vínculos afectivos, adaptados a la vida diaria.
- La iniciativa amplía la oferta digital del medio y busca consolidar una comunidad enfocada en resignificar la vejez como una etapa activa y de oportunidades continuas.
¿Y si crecer también fuera una oportunidad para descubrir nuevas posibilidades? Con esa pregunta como punto de partida, LA GACETA presenta Bienestar +60, un newsletter pensado para quienes quieren cuidar su salud, fortalecer su autonomía y seguir disfrutando de sus proyectos después de los 60 años.
La propuesta parte de una convicción: cumplir años no significa renunciar a los deseos, los aprendizajes ni las ganas de hacer cosas nuevas. Por el contrario, esta etapa puede abrir la puerta a otras experiencias, siempre que existan herramientas para cuidar el cuerpo, la mente y los vínculos.
Bienestar +60 busca acercar información, historias y recomendaciones para acompañar ese camino. La salud, la actividad física, la alimentación, el descanso, la vida social y el bienestar emocional serán algunos de los temas que atravesarán sus contenidos, con una mirada puesta en la calidad de vida y en las posibilidades que ofrece cada etapa.
Historias que inspiran y herramientas para la vida cotidiana
¿Es posible empezar a entrenar fuerza a los 80 años? ¿Cómo conservar la independencia a medida que pasa el tiempo? ¿Qué hábitos ayudan a cuidar la memoria? ¿Por qué los vínculos y los nuevos aprendizajes son importantes para el bienestar?
Estas son algunas de las preguntas que orientarán el newsletter, que combinará el aporte de especialistas con experiencias reales de personas que demuestran que la edad no tiene por qué convertirse en un límite.
Las historias de quienes recuperan movilidad, se animan a una actividad desconocida o encuentran nuevos espacios para compartir también tendrán un lugar central. Porque el bienestar no depende de un único hábito: se construye a partir de múltiples factores, desde el cuidado de la salud hasta la posibilidad de mantener proyectos y relaciones significativas.
La propuesta tampoco busca imponer recetas universales. Cada persona tiene sus propios tiempos, necesidades y circunstancias. Por eso, la información estará destinada a ofrecer herramientas para tomar decisiones, incorporar hábitos saludables y encontrar alternativas que se adapten a la vida cotidiana.
Cómo suscribirse a Bienestar +60
Con este nuevo newsletter, LA GACETA amplía su propuesta de contenidos para acompañar a sus lectores en una etapa de la vida que merece atención, información y nuevas oportunidades.
La invitación es a sumarse a esta comunidad, recibir sus contenidos y descubrir nuevas formas de cuidarse sin dejar de lado los deseos personales. Si querés suscribirte al nesletter, hacé click acá.
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