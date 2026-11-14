El amor sin manual único: las dinámicas que redefinen las parejas

El fin de la monogamia por defecto

Este mapa de tensiones coincide con un cambio de paradigma más amplio en la sociedad occidental, donde la monogamia por defecto pierde terreno frente a modelos más flexibles y conscientes. Según una encuesta de la plataforma de salud mental Unobravo realizada en 2026, apenas el 13,9% de las personas considera que los seres humanos son monógamos por naturaleza, mientras que un 47% sostiene que la estructura afectiva varía según cada individuo. Sin embargo, el estudio advierte una brecha crítica en la comunicación: más de la mitad de las parejas no mantiene un diálogo continuo sobre sus límites, y un 25,8% directamente da por supuestas las reglas de exclusividad sin haberlas conversado nunca.