La selección argentina volvió a entrenarse tras la derrota ante Uruguay y ya piensa en Costa Rica
El plantel dirigido por Lionel Scaloni retomó los trabajos en Ezeiza con actividades diferenciadas para titulares y suplentes. El lunes viajará a Córdoba, donde el martes, desde las 20, enfrentará a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.
Resumen para apurados
- La selección argentina retomó las prácticas este sábado en Ezeiza para preparar el amistoso del martes ante Costa Rica, tras haber caído derrotada ante Uruguay en La Bombonera.
- Tras el traspié, el plantel dividió tareas en Ezeiza: los titulares realizaron trabajos regenerativos y los suplentes hicieron fútbol junto a juveniles de la selección Sub 20.
- El plantel viajará el lunes a Córdoba para medirse el martes ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, donde intentará cerrar la fecha FIFA con una victoria.
La derrota ante Uruguay en La Bombonera todavía está fresca, pero la selección argentina ya comenzó a preparar su próximo compromiso. Este sábado por la mañana, el plantel dirigido por Lionel Scaloni regresó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mirada puesta en el amistoso frente a Costa Rica, que se disputará el martes, desde las 20, en Córdoba. El encuentro marcará el cierre de la participación albiceleste en esta fecha FIFA.
Después del traspié frente al equipo conducido por Diego Forlán, el cuerpo técnico organizó una jornada de trabajo con diferentes niveles de exigencia, de acuerdo con la cantidad de minutos que cada futbolista disputó ante la "Celeste". El objetivo fue recuperar físicamente a quienes tuvieron mayor participación y mantener el ritmo competitivo de aquellos que jugaron menos o no ingresaron.
Los titulares realizaron tareas regenerativas en el gimnasio y luego continuaron con ejercicios específicos junto a los fisioterapeutas del seleccionado. Se trató de una sesión destinada a favorecer la recuperación después del esfuerzo realizado en La Bombonera.
En paralelo, los futbolistas que ingresaron desde el banco de suplentes y aquellos que no sumaron minutos desarrollaron una actividad de mayor intensidad sobre el campo de juego. Este grupo participó de un ensayo de fútbol en formato once contra once, dividido en tres bloques de quince minutos.
La práctica también contó con la participación de algunos jugadores de la Selección Sub 20, que actualmente realizan un microciclo de trabajo en el predio de Ezeiza. Su incorporación permitió completar los equipos para el ensayo futbolístico.
De esta manera, Scaloni y sus colaboradores comenzaron a distribuir las cargas físicas del plantel antes del último compromiso de la ventana internacional. La preparación continuará durante los próximos días, aunque el tiempo disponible entre ambos partidos es reducido.
El cronograma antes del viaje a Córdoba
La selección argentina tendrá una nueva práctica este domingo, desde las 18.30, nuevamente en el predio de Ezeiza. El entrenamiento se desarrollará a puertas cerradas, por lo que no habrá acceso para el público.
El lunes será el turno del traslado hacia Córdoba. Según el cronograma previsto, la delegación albiceleste partirá a las 10.30 rumbo a la provincia, donde permanecerá hasta disputar el encuentro frente a Costa Rica.
Una vez instalado el plantel, Lionel Scaloni brindará una conferencia de prensa para hablar sobre el próximo compromiso. Por el momento, el horario de esa actividad todavía no fue confirmado.
Además, está previsto un entrenamiento durante la tarde del lunes, aunque tanto el lugar como el horario permanecen pendientes de definición. Será la última oportunidad de trabajo antes del partido en el estadio Mario Alberto Kempes.
El último compromiso de la fecha FIFA
El martes, desde las 20, Argentina enfrentará a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes, en el cierre de su participación en esta ventana internacional.
Para el seleccionado, será una nueva oportunidad de sumar minutos de competencia y trasladar al campo de juego los ajustes realizados durante los entrenamientos.
Córdoba volverá a recibir al conjunto albiceleste en uno de los escenarios tradicionales del fútbol argentino. Allí, la Selección buscará despedir la fecha FIFA con una victoria, después de una semana marcada por el resultado adverso ante la Celeste y una preparación que continuará hasta las horas previas al encuentro.