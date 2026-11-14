La selección argentina volvió a entrenarse tras la derrota ante Uruguay y ya piensa en Costa Rica

La derrota ante Uruguay en La Bombonera todavía está fresca, pero la selección argentina ya comenzó a preparar su próximo compromiso. Este sábado por la mañana, el plantel dirigido por Lionel Scaloni regresó a los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mirada puesta en el amistoso frente a Costa Rica, que se disputará el martes, desde las 20, en Córdoba. El encuentro marcará el cierre de la participación albiceleste en esta fecha FIFA.