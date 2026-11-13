La selección argentina cayó 2-1 contra Uruguay en el inicio de la era sin Messi

Resumen para apurados
- La selección argentina perdió 2-1 ante Uruguay en La Bombonera durante un amistoso, afectada por errores defensivos en el inicio de su ciclo sin Lionel Messi.
- Tras ratificar a Scaloni hasta 2030, la Albiceleste probó a jóvenes como Nicolás Paz, pero la Celeste sacó ventaja con goles fortuitos antes del descuento de Julián Álvarez.
- La derrota expone la urgencia de hallar variantes tácticas sin su capitán; el equipo buscará recuperarse este martes frente a Costa Rica en el estadio Mario Kempes de Córdoba.
Vaya desafío tiene esta selección argentina. Una generación que supo imponerse en cada competición y ante cada rival que tuvo por delante, con cuatro títulos y dos finales mundiales, ahora, irónicamente, debe aprender a caminar de nuevo. Y sin su máximo referente, su estrella, su capitán. Ya no irá de la mano de Lionel Messi.
Así se presentó el escenario para este duelo amistoso contra Uruguay, el primero de esta fecha FIFA, con la gran noticia de la ratificación de Lionel Scaloni como entrenador para este nuevo proceso. Dirigirá hasta, al menos, el Mundial 2030 y se convertirá en el primer técnico argentino en dirigir tres Copas del Mundo.
Pero a la “Celeste” poco le importó todo eso. Bajo la conducción interina de su leyenda Diego Forlán, vino a disputar el duelo en la Bombonera como si se tratara de un partido por los puntos. Jugó con el cuchillo entre los dientes, golpeó cuando tuvo que hacerlo y terminó llevándose un triunfo por 2-1 que fue muy festejado por los uruguayos en el campo de juego.
¿Cómo pretende Scaloni que juegue esta Argentina sin Messi? La fórmula del entrenador fue clara: que la estructura no cambie, que el funcionamiento sea el mismo y que solamente se reemplacen las piezas faltantes. En ese sentido, el joven Nicolás Paz, de gran presente en Como de Italia y probable heredero de la “10”, fue quien intentó ocupar el rol de “Leo”.
Además, entre las otras novedades, Gerónimo Rulli jugó como titular en lugar de Emiliano “Dibu” Martínez; Leonardo Balerdi, de muy flojo partido, reemplazó a Cristian Romero, ausente por lesión; Facundo Medina le ganó la pulseada a Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo; y Exequiel Palacios se ganó un lugar como volante central ante las ausencias de Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quien, por ahora, no sería tenido en cuenta en este proceso.
Luego, no hubo muchas más caras nuevas, y las intenciones tácticas e individuales fueron similares a las que ya ofrecía esta Selección. En los primeros 20’ se vio lo mejor: mucho juego asociado por dentro, toques de primera y llegadas hasta el arco rival. Julián Álvarez, rápido e incisivo, y Paz, técnico y elegante, fueron de lo mejor del equipo en ese tramo.
Pero algo faltaba. Ese toque de creatividad, distinto, capaz de romper todos los moldes y cambiar el partido. Básicamente, una de esas genialidades de Messi a las que este equipo ya se había acostumbrado y que, en esta nueva era, tendrá que aprender a suplir.
Porque, con el paso de los minutos, Argentina dejó de encontrar respuestas en el último tercio. Uruguay no hacía mucho: solamente esperaba ordenado atrás y buscaba aprovechar algún desconcierto defensivo de contraataque. Pero el equipo de Scaloni pasó a transformarse en uno de posesión inofensiva. Toques y más toques, pocas alternativas por afuera y todavía menos profundidad en los metros finales.
Tal vez por esa imagen desdibujada que dejó Argentina en el último tramo del primer tiempo, los “charrúas” salieron al complemento dispuestos a buscar algo más. En apenas ocho minutos, Argentina ya perdía 2-0 por dos goles que, es cierto, llegaron mediante rebotes fortuitos que favorecieron a la visita. Primero fue Balerdi, en contra; luego, Maximiliano Araújo, con la espalda, tras un tiro libre y un córner, respectivamente.
Pero sucede que, en este segundo tiempo, Uruguay desnudó varias falencias de la Selección. Especialmente defensivas: Balerdi sufrió muchísimo ante Darwin Núñez, perdió demasiados duelos e hizo extrañar aún más al “Cuti” Romero. Lisandro Martínez tampoco fue una garantía en la zaga y los laterales, Gonzalo Montiel y Medina, volvieron a demostrarle al entrenador que esos puestos necesitarán variantes lo antes posible.
Scaloni movió el banco y se dispuso a potenciar el juego por afuera rápidamente. Primero ingresó Matías Soulé, de buen presente en Roma, eléctrico y picante por derecha. Luego, Gianluca Prestianni, de Benfica, para hacer lo mismo por izquierda.
Con Paz, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister llevando el juego por dentro y abriendo hacia los costados, Argentina volvió a generar situaciones de gol. De hecho, así llegó el descuento de Julián, tras un pase de Prestianni.
Pero la imagen final terminó siendo otra y dejó preguntas que incluso exceden lo futbolístico. ¿Podrá esta Selección, que ya aprendió una y otra vez a renovar su hambre de gloria, encontrar soluciones tácticas y motivacionales para esta nueva era sin su líder? El martes frente a Costa Rica, desde las 20 en el Kempes, Argentina tendrá otra oportunidad para empezar a responder esa pregunta.