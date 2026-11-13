La selección argentina cayó 2-1 contra Uruguay en el inicio de la era sin Messi

Pero a la “Celeste” poco le importó todo eso. Bajo la conducción interina de su leyenda Diego Forlán, vino a disputar el duelo en la Bombonera como si se tratara de un partido por los puntos. Jugó con el cuchillo entre los dientes, golpeó cuando tuvo que hacerlo y terminó llevándose un triunfo por 2-1 que fue muy festejado por los uruguayos en el campo de juego.