Daniel Passarella irá a juicio por una causa de reventa de entradas y presuntas defraudaciones en River

Resumen para apurados
- Daniel Passarella irá a juicio oral en febrero de 2027 en Buenos Aires, acusado de administración fraudulenta y reventa de entradas durante su gestión en River Plate.
- La causa nació en 2012 tras la denuncia de un socio y reveló el desvío de miles de entradas a barrabravas mediante datos de socios, junto con cheques con firmas falsificadas.
- El debate oral iniciará poco antes de la prescripción de la causa; los 31 imputados se enfrentan a posibles penas acumuladas de hasta 12 años de prisión.
Después de casi 15 años de investigación judicial, Daniel Alberto Passarella, expresidente de River Plate, deberá enfrentar un juicio oral por una causa que investiga presuntas maniobras de reventa de entradas, administración fraudulenta y vínculos entre dirigentes, barrabravas y policías.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11 de la Capital Federal fijó el inicio del debate para el 15 de febrero de 2027, pocos meses antes de que venza el plazo de prescripción previsto para junio de ese año.
En total, son 31 los acusados en un expediente impulsado por el fiscal José María Campagnoli, que investiga operaciones irregulares durante la presidencia de Passarella, entre 2009 y 2013.
Una denuncia que destapó la investigación
El origen de la causa se remonta al 23 de junio de 2012, cuando River enfrentó a Almirante Brown en el Monumental, en el partido que definió su regreso a Primera División.
Guillermo F., socio y abonado a la platea San Martín media, descubrió que uno de sus asientos estaba ocupado por una persona que tenía una entrada de protocolo adquirida en la reventa, con la misma ubicación.
Según su denuncia, cuando reclamó ante las autoridades recibió un trato intimidatorio, incluso con la presencia de barrabravas. Dos días después presentó una denuncia por estafa que dio origen a una investigación más amplia.
Las principales acusaciones
De acuerdo con las pruebas reunidas por la fiscalía, River habría utilizado los datos de unos 10.000 socios que habitualmente no asistían al estadio para emitir aproximadamente 1.500 entradas por partido destinadas a la barra.
Los tickets eran comercializados mediante plataformas digitales, oficinas y una red de 57 revendedores identificados por la Justicia.
La investigación también abarca presuntas irregularidades en transferencias de futbolistas, pagos de sueldos, contratos comerciales y espectáculos realizados en el estadio. Entre los hechos señalados aparecen 26 cheques emitidos a nombre de jugadores, cuyas firmas habrían sido falsificadas para cobrar los fondos.
Además de Passarella, de 73 años, serán juzgados exdirigentes como Diego Turnes, Eduardo Rabuffetti y Daniel Mancusi, junto con referentes de Los Borrachos del Tablón y efectivos policiales.
Las imputaciones incluyen administración fraudulenta e instigación a la formación de grupos violentos, delitos cuyas penas máximas, sumadas aritméticamente, alcanzan los 12 años de prisión.