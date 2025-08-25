Secciones
DeportesFútbol

Batistuta, sin filtro: cuestionó la entrega de los jugadores actuales y repasó su conflicto con Passarella en River

En una charla en Neuquén, el histórico goleador de la Selección Argentina cuestionó la falta de compromiso de los jugadores actuales y revivió el cruce con Daniel Passarella que lo llevó a dejar River y explotar en Boca.

Batistuta. Batistuta.
Hace 16 Min

Gabriel Batistuta volvió a mostrar su costado más frontal. En el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde brindó la charla “El Poder de la Disciplina”, el exdelantero de la Selección habló sobre el valor del esfuerzo y la humildad, pero también dejó críticas al presente del fútbol y recordó un episodio clave en su carrera: su conflicto con Daniel Passarella en River, que terminó abriéndole las puertas de Boca.

“Me molesta escuchar que los chicos dicen ‘dimos el 100%’ en un clásico. ¿Y en los demás partidos qué hicieron?”, lanzó Batistuta. El goleador remarcó que lo que debe mover a un futbolista es la exigencia permanente: “Vos tenés que dar un poco más siempre, no solo en determinados partidos”.

Su filosofía fue clara: “Si jugás para el público o para el equipo, la derrota duele un poco. Pero si jugás para vos mismo, la derrota duele de verdad y eso te obliga a buscar soluciones”.

El cruce con Passarella

Batistuta también repasó una etapa determinante de su carrera. En River, explicó, no tuvo oportunidades porque Passarella no lo quería en el equipo. Intentó convencerlo de todas las maneras posibles, pero no lo logró. “Me di cuenta de que el tipo no me quería”, confesó.

La falta de lugar lo empujó a tomar una decisión drástica: a los 20 años pidió salir de River pese a que Daniel Passarella le pidió que se quedara. “Yo estaba loco por jugar, sabía que un año sin minutos me iba a hacer perder todo”, recordó.

Su salida derivó en la llegada a Boca, donde explotó gracias al esfuerzo previo. “Estaba recontra bien entrenado de tanto pelearla en River. En Boca lo pude demostrar”, señaló.

Con esa combinación de autocrítica y disciplina, Batistuta construyó la carrera que lo llevó a convertirse en ídolo en la Selección y uno de los grandes delanteros de la historia argentina.

Temas Selección Argentina de fútbolGabriel Batistuta
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Julio Soler, la gran sorpresa de Scaloni en la lista de la Selección para el cierre de las Eliminatorias

Quién es Julio Soler, la gran sorpresa de Scaloni en la lista de la Selección para el cierre de las Eliminatorias

Un futbolista de Venezuela desafía a la Selección: La mentalidad es ir a ganar a Argentina

Un futbolista de Venezuela desafía a la Selección: "La mentalidad es ir a ganar a Argentina"

La sorprendente elección de Müller: puso a Messi y a un ex Boca en su equipo ideal de fútbol 5

La sorprendente elección de Müller: puso a Messi y a un ex Boca en su equipo ideal de fútbol 5

Hinchas de Manchester United destrozaron un mural de Garnacho y crece la tensión por su inminente salida

Hinchas de Manchester United destrozaron un mural de Garnacho y crece la tensión por su inminente salida

Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
3

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
4

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una joyita que llegaría desde el fútbol europeo

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una "joyita" que llegaría desde el fútbol europeo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Comentarios