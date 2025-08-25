Batistuta, sin filtro: cuestionó la entrega de los jugadores actuales y repasó su conflicto con Passarella en River

Gabriel Batistuta volvió a mostrar su costado más frontal. En el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, donde brindó la charla “El Poder de la Disciplina”, el exdelantero de la Selección habló sobre el valor del esfuerzo y la humildad, pero también dejó críticas al presente del fútbol y recordó un episodio clave en su carrera: su conflicto con Daniel Passarella en River, que terminó abriéndole las puertas de Boca.