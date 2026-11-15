A la búsqueda de López Merino

ENSAYO
FRANCISCO LÓPEZ MERINO Y UNA POÉTICA DE LOS SÍMBOLOS
María Minellono
(Vinciguerra - Buenos Aires)
Un nuevo ensayo de la prolífica ensayista y poeta, que nos ofrece el más excelente “genio y figura” del gran escritor platense, prematuramente fallecido. Rafael Alberto Arrieta, fue, acaso, uno de los que mejor lo retrataron: “Oigo la voz desgarradora del adolescente, su comentario ingenioso; le escucho sus versos nuevos; dos o tres poemitas que no he podido reconocer entre los publicados. Cierro los ojos para verlo... Llega a mi hotelito ribereño, y mientras tomamos el té en la terraza, vuelca sobre la mesa su bolsa de noticias porteñas y platenses, pescadas la semana anterior en círculos literarios y estudiantiles. (…) Vamos al club; curiosamente al salón de ruleta; agita las manos y sonríe amistosamente al jugador, es un burgués platense -me dice- que arriesga por primera vez su pesito y necesita un conocido que atestigüe su arrojo”.
El trabajo de María Minellono está precedido por una exhaustiva biografía del poeta, desde su nacimiento en La Plata, hasta su muerte, ocurrida “el 22 de mayo de 1928, en uno de los baños del Jockey Club de La Plata, con el revólver que había pertenecido a su padre se disparó un tiro mortal en la cabeza”.
La autora estructura su ensayo en tres secuencias igualmente notables por su solvencia académica y un lenguaje terso y admirable: Biografía de Francisco López Merino; Las vanguardias, Martín Fierro y López Merino; Reflexiones finales.
Le sigue una suerte de antología muy lograda de sus poemas. Entre ellos, el célebre “Mis primas, los domingos…” -que encantó a Jorge Luis Borges-, “La horas de oro”, “Convaleciente”, “El alma se me llena de estrellas”, “Palabras de la amada”, “Frente a una imagen” y el tan emocionante “Carta en tercetos a Jorge Luis Borges”: “Me acuerdo, amigo Borges, de la tarde en que fuimos / a pasear por el barrio donde vivió Evaristo / Carriego, aquel muchacho “casi genial y tísico”. / Nuestro andar se cansaba por esa calle Honduras / que estaba silenciosa bajo un cielo de lluvia / y tenía los muros húmedos y ninguna / muchacha sonriente. También me impresionaron / las gastadas banderas de la calle Serrano / que flameaban apenas sobre los techos bajos. / Evoco nuestra charla de esa “tarde cualquiera”: / Macedonio Fernández habló con voz de ausencia / y era el recién venido de su novela inédita. / Digo los tangos viejos que duermen en tus discos / y escucho a usted que lee “Mis primas los domingos” / (Sabe bien que no tengo jardín, pero es lo mismo) / Pienso en su hermana Norah: me regaló una flor / dorada y menudita que le envió Juan Ramón / en una carta clara como un agua con sol.”
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Fernando Sánchez Sorondo