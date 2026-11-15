A la búsqueda de López Merino

Le sigue una suerte de antología muy lograda de sus poemas. Entre ellos, el célebre “Mis primas, los domingos…” -que encantó a Jorge Luis Borges-, “La horas de oro”, “Convaleciente”, “El alma se me llena de estrellas”, “Palabras de la amada”, “Frente a una imagen” y el tan emocionante “Carta en tercetos a Jorge Luis Borges”: “Me acuerdo, amigo Borges, de la tarde en que fuimos / a pasear por el barrio donde vivió Evaristo / Carriego, aquel muchacho “casi genial y tísico”. / Nuestro andar se cansaba por esa calle Honduras / que estaba silenciosa bajo un cielo de lluvia / y tenía los muros húmedos y ninguna / muchacha sonriente. También me impresionaron / las gastadas banderas de la calle Serrano / que flameaban apenas sobre los techos bajos. / Evoco nuestra charla de esa “tarde cualquiera”: / Macedonio Fernández habló con voz de ausencia / y era el recién venido de su novela inédita. / Digo los tangos viejos que duermen en tus discos / y escucho a usted que lee “Mis primas los domingos” / (Sabe bien que no tengo jardín, pero es lo mismo) / Pienso en su hermana Norah: me regaló una flor / dorada y menudita que le envió Juan Ramón / en una carta clara como un agua con sol.”