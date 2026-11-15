LA GACETA Literaria

La escala del amor en su ascenso a la belleza

nada es predecible, todo es coraje e incertidumbre.

Por Redacción LA GACETA Hace 6 Hs

NOVELA
UN AMOR SIN FUTURO
BETINA GONZÁLEZ
(Tusquets - Buenos Aires)

Betina González, ganadora con Arte menor (2006) del Premio Clarín de novela, rompe con el estatuto del esquema clásico de novela romántica; tampoco construye personajes arquetípicos. No esperemos encontrar una “novela rosa”, popular, para nada, ni una fantasía romántica contemporánea, pero sí, una novela de ideas.

Abrirse al pensar a partir de un espacio fragmentado, con citas y/o alusiones: El Banquete de Platón, o a la teoría de  Jung o a la poesía filosófica de Yeats; o las cuestiones de género con Marguerite Duras. Escritura y biblioteca, inscribiendo en ello el cuerpo, los sentimientos  y los sentidos, como resistencia a este acelerado siglo XXI.

Una profesora universitaria de 49 años, su alumno, con quien comenzará una relación por chat que luego se concretará. Su amiga Emily, ambas unidas por una profunda amistad, y el mismo aprecio por la escritura.

Ella y el joven alumno, se unen también por las palabras, los relatos, canciones como un valor inquebrantable. Una forma de respuesta a ese mundo “despalabrado”, erosionado por la cotidianeidad y el precipitado tiempo moderno. Su palabra es la que palpita a través del arte y la proyección de sus universos internos saliéndose al afuera del mundo.

Ellos canalizan sus vidas por la palabra. La profesora y su alumno se unen a través de un “ecosistema” de lecturas y de la grandeza que puede dar la música; ellos comienzan a ser cómplices de sus lecturas, de sus sueños. Ella sabe de sus canciones; él sabe de la escritura con la que ella se amanece; allí están sus maneras de aprehender el mundo y de cómo lo atraviesan sus cuerpos. Se salvan por el arte, la narración o la canción; el sexo es un colateral importante, donde hay pasión de ambos cuerpos, pero no es lo primero.

Un amor sin futuro es una novela breve. Es una narración de ideas donde la literatura dice desde la literatura a través de conceptos; una vuelta a ciertos clásicos que le permiten a la autora construir un universo de sentidos sobre la belleza y el amor a partir de las dos partes en que se divide el texto.

Leemos, reflexionamos, nos interrogamos, también aprendemos la experiencia de los otros por la palabra.

Iniciada la novela, la cita de Voltaire: “El amor es una tela que borda la imaginación”; o el mito de las “bacantes” (Ménades); o la red que tiende entre Eros y Nietzsche para intentar encontrar el lenguaje que hable del deseo, del amor, de su perdurabilidad.

Una novela sutil, con la intrepidez de dos cuerpos para no vaciar el “mundo de belleza”.

© LA GACETA

Liliana Massara

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