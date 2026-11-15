La escala del amor en su ascenso a la belleza

Ellos canalizan sus vidas por la palabra. La profesora y su alumno se unen a través de un “ecosistema” de lecturas y de la grandeza que puede dar la música; ellos comienzan a ser cómplices de sus lecturas, de sus sueños. Ella sabe de sus canciones; él sabe de la escritura con la que ella se amanece; allí están sus maneras de aprehender el mundo y de cómo lo atraviesan sus cuerpos. Se salvan por el arte, la narración o la canción; el sexo es un colateral importante, donde hay pasión de ambos cuerpos, pero no es lo primero.