Reina Roffé: “En España surgió una argentino-fobia”

-No son biografías ponderadas. Los autores son los ponderados, apreciados por la crítica, queridos por los lectores. Tal vez por eso estos libros tuvieron cierta repercusión. La de Lorca, en realidad, es una biografía novelada sobre los meses que el poeta español pasó en la Argentina. Ambos fueron figuras que despertaron mi interés por distintos motivos. Mi aproximación a Juan Rulfo fue hace mucho tiempo, cuando era estudiante. Un día llegaron a mis manos los dos libros de este autor que, de inmediato, me fascinaron. Me gustó el lenguaje poético campesino de su prosa, que dijera tanto en tan pocas palabras, que recreara con una crítica sutil, con ironía y con humor, capítulos importantes de la historia de su país, posibilitándome una comprensión más rica, más íntegra y humana de México y, especialmente, de ese epicentro geográfico, situado al sureste del estado de Jalisco, donde transcurren sus narraciones. Me deslumbró esa manera peculiar de narrar la violencia con un conocimiento tan hondo de la economía verbal, empleando un lenguaje calcinado, comprimido, para mostrarnos una realidad devastada por la injusticia social. Así que primero fueron sus libros y, luego, me atrajo la leyenda sobre la extraña personalidad de Rulfo, su melancolía, su negativa a seguir publicando, su afán de perfeccionismo. También su retraimiento, la soledad en la que vivió de niño, su orfandad afectiva. En el caso de Lorca, un autor muy leído y festejado en mi casa de la infancia, me interesó ver que, detrás de su personalidad desbordante, su simpatía, sus habilidades sociales, había un ser humano muy atormentado por una vida íntima que debía -dados los prejuicios de la época- mantener en secreto, no sólo en secreto, sino envuelta en una trama de disimulo. Traté de sumirlo en su marco histórico, social y familiar, permitiendo que hablara por sí mismo, que aparecieran sus fantasmas, sus terrores, su íntima filiación con la muerte, como así también su lado solar, gozoso, su alegría innata, incluso su charlatanería, que hizo que Borges lo catalogara de “andaluz profesional”. Perseguí su retrato en todos los frentes posibles y en los intersticios menos conocidos, para mostrar cómo, por qué y en qué circunstancias Lorca escribe, realiza su obra y se convierte en un creador de inusitado éxito. Bajo estas coordenadas, aparece el niño eterno que desea caer bien a todo el mundo, el artista total que recita y canta, toca el piano y la guitarra y dibuja para sus amigos. Aparecen también sus enamoramientos y las referencias a ese dolor tremendo que significó para él que dos de sus grandes amigos (Buñuel y Dalí) despreciaran una de sus obras más festejadas, el Romancero gitano. Aflora su enorme necesidad de fabular como modo de seducir con la palabra o de huir de los compromisos que le impone una fama imprevista y en aumento. Surgen en él fuertes dudas sobre la calidad de su producción teatral y poética, en especial a partir del éxito rotundo que obtiene en la Argentina. Siente que la tremenda repercusión de su obra es desmesurada y se ve como un impostor. Comienza a pensar, como en algún momento todo gran artista lo hace, que superarse impone un acto de fe en sí mismo de gran proporción. Se evidencia la obsesión de Lorca por retribuirles a sus padres todo lo que ellos habían hecho por él, sosteniendo su carrera de escritor que, hasta Buenos Aires, donde obtuvo ingentes ganancias, no le había reportado beneficios.