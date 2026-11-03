Melconian confirmó que será candidato y apuntó contra Milei: “El 80% del país está mal”

El economista Carlos Melconian anunció que será candidato y anticipó que buscará encabezar un proyecto político con eje en el crecimiento económico de la Argentina. Durante una entrevista con el programa Solo una vuelta más, de TN, cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y aseguró que la situación económica de la mayoría de la población continúa siendo complicada.