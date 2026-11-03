Melconian confirmó que será candidato y apuntó contra Milei: “El 80% del país está mal”
El economista aseguró que buscará liderar un proyecto político basado en la recuperación del crecimiento, los salarios y el empleo. También advirtió que la sociedad está cansada de los extremos y planteó la necesidad de construir una alternativa política.
Resumen para apurados
- En TN, el economista Carlos Melconian anunció que será candidato para liderar un proyecto de crecimiento económico, criticando que el 80% del país sufre el modelo de Javier Milei.
- El asesor de Bullrich en 2023 cuestionó el ajuste de Milei y reclamó priorizar el empleo, los salarios y el crédito, aunque aún no definió con qué partido ni a qué cargo competirá.
- Su postulación busca articular una alternativa moderada que capture el descontento social ante la polarización política y reconfigure la oferta electoral de cara a los comicios.
El economista Carlos Melconian anunció que será candidato y anticipó que buscará encabezar un proyecto político con eje en el crecimiento económico de la Argentina. Durante una entrevista con el programa Solo una vuelta más, de TN, cuestionó el rumbo del gobierno de Javier Milei y aseguró que la situación económica de la mayoría de la población continúa siendo complicada.
“Voy a ser candidato. Voy a liderar un proyecto de crecimiento en la Argentina”, afirmó, aunque no precisó a qué cargo buscará acceder ni desde qué espacio político competirá.
Durante la entrevista, Melconian también advirtió sobre el deterioro de las condiciones económicas y sociales. “El 15% de este país está bien y el 80% está mal”, sostuvo al describir el escenario actual.
Melconian cuestionó el modelo económico de Milei: qué dijo sobre la situación del país
El economista consideró que la Argentina necesita superar las discusiones centradas exclusivamente en el equilibrio fiscal y la política monetaria para avanzar hacia una recuperación que llegue a los hogares.
Según su análisis, entre las principales prioridades deberían estar la generación de empleo, la recomposición de los salarios y la recuperación del crédito para las familias.
Melconian reconoció que el Gobierno logró instalar el debate sobre las dimensiones del Estado y sus funciones, pero cuestionó que el modelo económico de Milei pueda ofrecer una solución sostenible.
“¿Qué nos enseñó Milei? Me voy a poner desde ahí: nos enseñó que un Estado como el que tenía la Argentina no puede funcionar. No puede funcionar. Ahora, lo que él quiere tampoco puede funcionar”, afirmó.
También criticó el estilo de conducción del Presidente y reclamó una mayor capacidad de articulación política. “En algún momento, dejá la motosierra y agarrá una batuta”, expresó.
En esa línea, consideró que el país necesita un dirigente capaz de convocar a distintos sectores, generar consensos y construir acuerdos. “Necesitás un ordenador, un tipo que llame, que tienda puentes, que tenga empatía, que tenga un país atrás de su cabeza, que sepa lo que quiere”, agregó.
“Hay olor a cambio de clima”: qué dijo Melconian sobre su candidatura
Al referirse al escenario político, Melconian sostuvo que existe un creciente cansancio social frente a los extremos ideológicos que dominaron la discusión pública durante los últimos años.
“La información que yo recojo es que la gente está cansada de extremos. No hay nada explícito ahí, pero no quiere extremos. Y quiere un formato nuevo mirando hacia adelante, que de nuevo termine en volver a crecer”, explicó.
Para el economista, la recuperación del crecimiento debe convertirse en el eje de cualquier alternativa política. “El centro de esto es volver a crecer. El centro de esto es recuperar la aspiración del progreso”, remarcó.
También planteó que la Argentina atraviesa una etapa de transición política. “Hay olor a cambio de clima. Y hubo hace poco olor a cambio de época”, señaló.
“Nosotros vivimos un extremo. Y ahora estamos viviendo otro extremo. Y ninguno de los dos dio resultado”, agregó.
Por qué Melconian decidió dar el paso hacia la política
Durante la entrevista, el economista también explicó los motivos de su decisión de asumir un papel más activo en la política argentina.
Melconian había ganado protagonismo durante la campaña presidencial de 2023, cuando fue presentado por Patricia Bullrich como su eventual ministro de Economía en caso de llegar al Gobierno.
Ahora, aseguró que siente la responsabilidad de encabezar una propuesta propia y aportar su experiencia al país.
“Yo soy un economista. He surgido de la Universidad de Buenos Aires. Que hice mi carrera en mi Argentina. Que tengo mis hijos en la Argentina y que ninguno nos vamos. Y que llegado un momento de la vida, yo me siento con la responsabilidad y la obligación de devolver algo”, expresó.
Aunque todavía no definió los detalles de su candidatura, dejó en claro que buscará construir una alternativa política con la recuperación económica y la aspiración de progreso como principales banderas.